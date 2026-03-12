El sitio líder de comercio electrónico adapta sus tarifas a tu actividad de compra, pero existen métodos para reducir el precio final mostrado

Mercado Libre está en el centro de una polémica por sus precios dinámicos. La plataforma de Marcos Galperín ajusta los valores según el comportamiento de cada usuario, y muchos comenzaron a repudiar esta práctica en redes sociales.

El sistema funciona de una manera particular. Buscás un producto y te aparece en $20.000. Horas después, ese mismo artículo puede costar más.

Si compartís la publicación con otra persona, el precio que ve puede ser completamente distinto al tuyo. Todo depende del algoritmo, del historial de tu cuenta y de cómo interactuás con la aplicación.

Cómo funciona el algoritmo de precios de Mercado Libre

La plataforma rastrea cada movimiento que hacés. Todas las búsquedas, los productos que guardás y las publicaciones que visitás quedan registrados.

El algoritmo interpreta tu interés y ajusta los precios en consecuencia: si entrás varias veces a ver el mismo producto, el sistema entiende que estás dispuesto a pagar más.

No es casualidad que los valores cambien. Mercado Libre usa cookies y tu historial de navegación para determinar cuánto podés llegar a pagar por un artículo específico.

Esta estrategia de precios variables no es exclusiva de la empresa argentina. Gigantes del comercio electrónico como Amazon también la implementan en distintos mercados.

Trucos para evitar que te cobren de más

Existe una serie de estrategias simples para esquivar el algoritmo. La primera y más efectiva es usar el modo incógnito de tu navegador.

Funcioná tanto en la computadora como en el celular. De esta forma, Mercado Libre no puede acceder a tu historial ni leer las cookies que tiene almacenadas sobre tu comportamiento.

Otra táctica útil es pedirle a alguien más que busque la misma publicación. Puede ser un familiar, amigo o conocido con otra cuenta.

Es muy probable que a esa persona le aparezca un precio diferente, y si es más bajo, podés hacer la compra desde su cuenta para aprovechar la diferencia.

Las extensiones de navegador también son aliadas clave. Herramientas como Camelcamelcamel, originalmente diseñadas para Amazon, permiten ver el historial de precios de un producto.

Así podés verificar si los valores se inflaron artificialmente antes de una promoción. O si están más caros sin razón aparente.

Qué no hacer cuando buscás productos en la plataforma

Hay comportamientos que le dan señales claras al algoritmo sobre tu nivel de interés. Uno de los peores errores es entrar reiteradamente a ver el mismo producto.

Cada visita a la publicación indica que harías lo que fuera para conseguir ese artículo, y el sistema responde subiendo el precio gradualmente.

La solución es simple pero efectiva. Sacale una captura de pantalla a la publicación con toda la información que necesitás. Así podés revisar detalles, características y precio sin tener que ingresar múltiples veces.

Evitá también guardar productos en favoritos de manera impulsiva. El algoritmo de Mercado Libre interpreta los guardados como señales de compra inminente y puede ajustar los precios al alza.

Si realmente necesitás guardar algo, hacelo desde el modo incógnito o directamente anotá el link en otro lugar. La clave está en no dejarle pistas al sistema sobre tus verdaderas intenciones de compra.