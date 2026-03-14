Las primeras transacciones digitales lideradas íntegramente por inteligencia artificial se probaron en cinco países de Latinoamérica con éxito

Banco Santander y Visa completaron en Latinoamérica las primeras transacciones de pago totalmente gestionadas por agentes de inteligencia artificial. El piloto abarcó cinco países de la región: Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Las pruebas validaron que la tecnología opera con los mismos estándares de seguridad que las operaciones manuales.

Matías Sánchez, responsable global de Tarjetas y Soluciones Digitales de Banco Santander, destacó el alcance de la experiencia. "Al poner a prueba transacciones reales, hemos validado que esta tecnología puede operar con seguridad e interoperabilidad manteniendo las protecciones al consumidor y los controles del emisor", afirmó.

El proyecto utilizó la plataforma Visa Intelligent Commerce (VIC). Esta solución permite que agentes de IA ejecuten compras de principio a fin, sin intervención humana directa. La tecnología se basa en la infraestructura global de Visa para garantizar que las operaciones iniciadas por agentes de IA mantengan transparencia, consentimiento informado y supervisión del usuario durante todo el proceso.

Las transacciones pusieron a prueba casos reales de comercio electrónico. En Argentina, Chile, México y Uruguay, los agentes de IA gestionaron compras de libros. En Brasil, la operación simulada consistió en la adquisición de bombones.

Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas en Visa para América Latina y el Caribe, explicó las proyecciones del desarrollo. "A través de Visa Intelligent Commerce, ambas compañías están sentando las bases para transacciones impulsadas por IA que son seguras, fluidas y diseñadas para escalar", señaló.

Cómo funciona la tecnología que permite pagos con inteligencia artificial

Visa Intelligent Commerce integra múltiples capas de seguridad y control. La plataforma permite que los agentes de IA actúen en nombre de los clientes, pero dentro de límites y autorizaciones definidas previamente por cada consumidor.

El sistema incorpora garantías de privacidad y trazabilidad en cada operación. Los usuarios pueden establecer parámetros específicos sobre qué compras autorizar, montos máximos y condiciones de ejecución.

Los participantes del piloto comprobaron que los mecanismos de consentimiento funcionan de manera efectiva. Los agentes de IA lograron gestionar integralmente las operaciones sin modificar los controles de protección al consumidor ni los mecanismos de vigilancia del banco emisor. Esta característica resulta clave para la escalabilidad del sistema.

La infraestructura tecnológica se apoya en la red global de Visa. Esto facilita la interoperabilidad entre diferentes mercados y sistemas bancarios de la región.

Qué significa este avance para el futuro del comercio digital en la región

La colaboración entre Banco Santander y Visa establece precedentes para la adopción de IA en servicios financieros. El proyecto busca crear pautas para la implementación responsable de agentes autónomos en transacciones comerciales.

Sánchez remarcó que las pruebas validaron la capacidad de la tecnología para operar con parámetros estrictos. Los ensayos demostraron que las soluciones mantienen protecciones equivalentes a las transacciones manuales. Este aspecto resulta fundamental para ganar la confianza de usuarios y reguladores.

Tobar enfatizó el potencial de expansión. La experiencia piloto abre la puerta para replicar este tipo de operaciones en más países. También permite ampliar la gama de bienes y servicios que pueden adquirirse mediante agentes de IA.

La culminación exitosa de estas primeras transacciones posiciona a Latinoamérica como un escenario avanzado en la adopción de inteligencia artificial aplicada a servicios financieros, destacando la importancia de la colaboración tecnológica y el alineamiento con estándares internacionales de seguridad.

El medio informó que el proyecto se orienta a establecer un marco confiable para futuras implementaciones a mayor escala. Los desafíos incluyen mantener las demandas de transparencia y control por parte de usuarios y autoridades regulatorias.

La consolidación de este tipo de soluciones representa un avance significativo para nuevas formas de interacción financiera. Los agentes de IA podrían transformar la relación entre consumidores, bancos y proveedores de servicios digitales en toda la región.