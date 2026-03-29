Si bien Starlink y el internet de fibra óptica ofrecen velocidades suficientes para trabajar, se diferencian en estabilidad y tipo de conexión

Tanto en Starlink como el internet tradicional cuentan con la velocidad suficiente para poder trabajar, hacer videollamadas y más sin problemas

Desde la llegada de Starlink, las opciones para estar conectados en el hogar se ampliaron, posicionando al internet satelital como una alternativa a la tradicional conexión de fibra óptica. Elegir entre una u otra opción depende tanto de la infraestructura disponible como de las necesidades y expectativas de cada usuario.

Comprender las diferencias entre ambas tecnologías es fundamental antes de decidir cuál contratar en 2026.

Las diferencias más importantes entre Starlink y fibra óptica

La diferencia principal entre estos dos tipos de conexiones es su infraestructura. Por un lado, la fibra óptica depende de las redes de cableado subterráneo que garantizan estabilidad y bajas latencias, mientras que Starlink usa una red de satélites en órbita baja que permite ofrecer internet en prácticamente cualquier ubicación, independientemente de la cobertura de las operadoras tradicionales.

Con respecto a la velocidad de descarga, ambos servicios ofrecen anchos de banda suficientes para teletrabajo, videollamadas, entre otras actividades. Sin embargo, la fibra óptica suele garantizar velocidades simétricas, es decir, igual de rápidas en subida y bajada, mientras que Starlink se mueve entre 10 y 30 Mbps para el modelo mini.

En qué casos conviene elegir Starlink y en cuales es mejor la fibra óptica

Elegir una conexión de fibra óptica es la opción ideal para aquellos que busquen rapidez, estabilidad y rendimiento constante en entornos urbanos o zonas con cobertura. No obstante, el servicio de internet brindado por Starlink se posiciona como una alternativa real donde la fibra no llega o no cumple con las expectativas.

Es muy útil en zonas rurales o lugares sin cobertura de operadoras, como también para aquellos que viajan y necesitan internet en movimiento, como usuarios de caravanas. Asimismo, es una opción ideal para contar como conexión de respaldo ante situaciones de emergencia como, por ejemplo, cortes de red que impidan el uso del servicio tradicional.

No obstante, si bien Starlink sigue evolucionando y agregando ventajas, de momento no alcanza la madurez tecnológica y la estabilidad de la fibra, por lo que su mejor uso sigue siendo en contextos específicos o como complemento, pero no se posiciona como un sustituto total en zonas urbanas.

Por lo tanto, la decisión tiene que centrarse en el uso previsto, la ubicación del usuario y la disponibilidad de cada tecnología. En pocas palabras, cada usuario debe evaluar ambos sistemas en función de sus ventajas y limitaciones.

Starlink: precios en 2026

La empresa de internet satelital hizo cambios en su oferta para Argentina con el fin de atraer a más usuarios como también adaptarse a diferentes necesidades de conectividad. Con una disminución en sus precios a finaes del año pasado y la introducción de equipos más versátiles, la compañía busca consolidarse frente a los proveedores de fibra óptica tradicional.

En esta línea, el kit estándar de Starlink, el cual incluye la antena de última generación, router Wi-Fi y cableado, ahora se comercializa en $374.999, una reducción significativa respecto a los casi $500.000 de su lanzamiento. Este paquete se encuentra pensado para instalaciones fijas y garantiza la mejor calidad de señal, siendo ideal para hogares y pequeñas oficinas.

En paralelo, la novedad más destacada es el Starlink Mini, un dispositivo portátil que entra dentro de una mochila y consume menos energía. Su precio de entrada se redujo a $142.500, convirtiéndose en la opción preferida por turistas y profesionales nómades que necesitan de conexión confiable en movimiento.

A estos precios se debe agregar el envío, que ronda los $24.400 para la mayoría de localidades. Es importante resaltar que la empresa ha mejorado los tiempos de entrega mediante socios locales, reduciéndolos a menos de una semana en los centros urbanos.