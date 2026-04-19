Starlink propone un modelo de red bajo la denominación Direct to Cell, pero Amazon se prepara para ofrecer un servicio exclusivo para el iPhone

El iPhone se posiciona como el celular que lidera la transición hacia una conectividad ubicua y total, gracias a su disponibilidad para conectarse a redes de Internet satelital, donde el único obstáculo es algo que impida el acceso a cielo abierto.

Hoy, la competencia feroz entre magnates tecnológicos como Elon Musk y Jeff Bezos, con sus respectivas empresas SpaceX, que provee Starlink, y Amazon, que prepara su servicio Amazon Leo, amplían el acceso a las redes en el espacio y transforma al celular que llevamos en el bolsillo en un salvavidas infalible frente a las zonas muertas de cobertura.

Cómo conectar un iPhone a la red de Starlink

Starlink propone un modelo de red abierta e innovadora bajo la denominación Direct to Cell. Para lograr este objetivo, SpaceX lanza al espacio satélites especiales equipados con módems avanzados que actúan como estaciones base en órbita terrestre baja. Este sistema tecnológico de vanguardia permite que un celular estándar se enlace a la red espacial del mismo modo que lo hace con una torre de telefonía móvil tradicional. Para ello, el sistema utiliza el espectro de frecuencia ya existente y licenciado por las operadoras móviles, específicamente protocolos LTE en la banda de 1900 MHz.

El procedimiento para que un usuario enlace su iPhone a Starlink destaca por su simplicidad. A diferencia del servicio de Internet residencial de la misma compañía, el usuario no necesita adquirir antenas externas, instalar enrutadores especiales ni descargar aplicaciones de terceros para lograr el funcionamiento. Todo el proceso ocurre de manera transparente y automática.

Con la actualización del sistema operativo a la versión iOS 18.3, Apple habilitó la compatibilidad con el servicio satelital de Starlink a través de operadoras asociadas a nivel mundial, como es el caso de T-Mobile en los Estados Unidos. Para acceder al servicio, el consumidor debe contar con una línea móvil de una telefónica que posea un acuerdo comercial vigente con la empresa de Musk.

Al abandonar el área de cobertura terrestre, el iPhone detecta la ausencia total de señal celular y de redes Wi-Fi. En ese instante, el dispositivo busca de forma automática las señales alternativas provenientes del espacio.

Una vez que el aparato establece el enlace con el satélite, la pantalla del celular exhibe la etiqueta "T-Mobile SpaceX" o el nombre equivalente del operador asociado, hecho que confirma el acceso al servicio satelital.

En la Argentina, la comercialización de esta característica depende de los acuerdos que Starlink pueda concretar con las proveedoras locales, como Personal, Claro o Movistar. A la fecha de redacción de este artículo de iProfesional, en abril de 2026, ningún operador argentino había establecido un convenio similar al existente entre T-Mobile y Starlink.

El anuncio de Amazon con Apple: Alcances y disponibilidad

Mientras la compañía de Musk avanza con su modelo de alianzas con telefónicas, el mercado corporativo presenció en abril un movimiento trascendente. Amazon anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir la empresa de telecomunicaciones Globalstar por una suma que asciende a los 11.570 millones de dólares. Globalstar es el operador que provee la infraestructura satelital para las funciones de emergencia SOS de los dispositivos de Apple desde el año 2022.

Con esta millonaria adquisición, Amazon toma el control absoluto de las operaciones, el valioso espectro de radiofrecuencia con licencias internacionales y la flota de satélites de Globalstar. Todos estos activos pasarán a integrarse en la propia constelación de Internet espacial de la empresa fundada por Bezos, proyecto bautizado comercialmente como Amazon Leo.

A la par de la compra, Amazon y Apple suscribieron un contrato a largo plazo para que la red Leo se convierta en el proveedor primario de servicios satelitales para todos los futuros modelos de iPhone y de relojes inteligentes Apple Watch. En la actualidad, la infraestructura de Globalstar permite a los usuarios enviar mensajes a los servicios de rescate, comunicarse con familiares, solicitar asistencia mecánica en ruta y compartir la ubicación exacta mediante la red Buscar de Apple.

No obstante, la proyección a futuro resulta más ambiciosa. A partir del año 2028, Amazon planea lanzar un sistema Direct-to-Device de nueva generación. Esta red satelital unificada combinará miles de satélites avanzados en órbita terrestre baja para multiplicar la eficiencia espectral actual. Esto superará las barreras de ancho de banda actuales y permitirá entregar servicios plenos de voz, datos móviles de alta velocidad y mensajería enriquecida de forma directa a los celulares.

Para los consumidores fieles a la marca del logotipo de la manzana mordida, este anuncio corporativo garantiza la continuidad de las funciones vitales de seguridad a corto plazo y promete una expansión hacia la navegación fluida por Internet sin depender de las redes terrestres. La operación financiera espera completar sus procesos de aprobación regulatoria gubernamental para el año 2027.

Costos y requisitos para el acceso satelital en el iPhone

La estructura de costos para que un usuario ingrese a la red espacial presenta diferencias según el proveedor del servicio y el modelo de negocio adoptado por las corporaciones tecnológicas.

En el esquema cerrado de Apple, impulsado hoy por la red de Globalstar y en el futuro por Amazon Leo, la estrategia prioriza la gratuidad temporal como un incentivo de seguridad para retener al cliente. Apple incluye estas funciones satelitales sin cargo alguno por un periodo determinado tras la activación de un dispositivo nuevo en el mercado. En su lanzamiento original, el plazo fijado era de dos años, pero la empresa californiana decidió extender el beneficio de forma sistemática como un gesto de fidelidad hacia sus compradores.

De este modo, los poseedores de teléfonos de las líneas iPhone 14 y 15 conservan el acceso gratuito y garantizado al servicio de emergencia hasta septiembre del año 2026. Por su parte, los compradores de las familias iPhone 16 y 17 poseen cobertura bonificada hasta el año 2028. La compañía todavía no comunicó las tarifas oficiales para la etapa posterior a los periodos de prueba. Los especialistas del sector estiman que el costo mensual podría rondar entre los 5 y 10 dólares, o bien, el servicio pasará a integrar los beneficios empaquetados de la suscripción Apple One.

Por el lado del sistema Direct to Cell de Starlink, la carga del precio recae de manera exclusiva sobre la operadora de telefonía móvil contratada por el cliente. El mercado internacional señala dos posibles senderos comerciales que podrían replicarse en la Argentina. El primero consiste en incorporar el acceso satelital como un beneficio gratuito dentro de los planes premium corporativos de mayor costo.

El segundo camino propone ofrecer el servicio como un complemento extra para los abonos estándar prepagos o pospagos, con un costo mensual fijo que rondaría los 10 dólares de acuerdo a las pruebas preliminares en los Estados Unidos.

A nivel técnico y físico, los requisitos resultan estrictos debido a la enorme complejidad de las comunicaciones espaciales. El celular necesita mantener una comunicación directa e ininterrumpida con objetos que viajan a miles de kilómetros por hora a unos 500 kilómetros de altitud. Por ende, la conexión no funciona en espacios cerrados, bajo techos de concreto o en zonas subterráneas.

El protocolo exige un entorno a cielo abierto con una línea de visión despejada. Elementos como la copa de un árbol frondoso, las paredes rocosas de una montaña o los rascacielos urbanos actúan como muros infranqueables que bloquean la señal satelital. Las nubes y la lluvia leve no suelen afectar la transmisión electromagnética, pero las tormentas severas y la vegetación densa provocan demoras sustanciales en el tráfico de la red. Un mensaje de texto corto puede demorar desde 30 segundos hasta más de un minuto para completar su ruta hacia el espacio y regresar a la tierra.

Modelos del iPhone con capacidad de conexión al espacio

Para operar con los servicios nativos de Apple gestionados a través de las flotas de Globalstar y próximamente de Amazon Leo, el celular requiere componentes físicos específicos, como antenas de radiofrecuencia especiales diseñadas a medida y módems programados para sintonizar bandas particulares. Apple incorporó estos elementos a partir de la familia iPhone 14 en el año 2022. En consecuencia, los modelos aptos para esta red nativa y cerrada abarcan el iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

La lista de compatibilidad se extiende a todas las variantes de las generaciones posteriores lanzadas por la marca: iPhone 15, 16 y 17. Todos estos dispositivos poseen además una interfaz de software que guía al usuario en tiempo real con indicaciones visuales para apuntar el celular en la dirección exacta hacia el satélite en tránsito.

La propuesta de Starlink presenta una flexibilidad mayor para los usuarios que conservan equipos de generaciones pasadas. Dado que la tecnología Direct to Cell de SpaceX utiliza protocolos LTE convencionales en bandas de espectro terrestre licenciadas a las compañías telefónicas, los módems internos de los celulares no requieren modificaciones de hardware ni antenas de diseño exclusivo. Esto significa que cualquier iPhone con soporte 4G moderno resulta apto para el servicio de Musk.

De manera oficial, las recientes actualizaciones del sistema operativo como iOS 18.5 habilitaron esta capacidad satelital en toda la serie iPhone 13, lo cual abarca las versiones mini, estándar, Pro y Pro Max. Gracias a esta decisión, millones de usuarios evitan el costoso recambio tecnológico y acceden a una capa extra de conectividad vital para sus viajes por rutas remotas o zonas inhóspitas.

Nueva era para el iPhone

El iPhone evolucionó hasta convertirse en un celular que elimina las barreras geográficas mediante tecnología satelital. Al dejar atrás la dependencia de torres terrestres, las comunicaciones móviles se vuelven accesibles en todo el planeta gracias a enjambres de satélites. Esto transforma el sector de las telecomunicaciones, facilita emergencias médicas y fomenta oportunidades económicas en áreas aisladas. La competencia espacial entre Starlink y Amazon Leo beneficia al usuario final, quien contará con comunicación universal desde su celular, con Internet presente en cualquier lugar con acceso libre al cielo.