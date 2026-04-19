¿Vuelve Blackberry?: así es el teléfono que promete ser furor

Un nuevo celular con teclado físico busca recuperar la experiencia de escritura clásica en un mercado dominado por pantallas táctiles

El regreso de formatos clásicos en el mercado de celulares instaló una pregunta que parecía cerrada: ¿tiene sentido volver a un celular con teclado físico en plena era táctil? En un contexto dominado por pantallas cada vez más grandes y sistemas pensados para el consumo rápido de contenido, algunas propuestas tratan de recuperar formas de uso más tradicionales.

En esa línea, una de las novedades presentadas en el Consumer Electronics Show (CES 2026) despertó interés por su enfoque distinto. Se trata de un dispositivo que combina elementos del pasado con características actuales, por lo que apunta a usuarios que priorizan la escritura y una experiencia más controlada.

Así es Clicks Communicator, el celular que revive el estilo BlackBerry

Clicks Communicator, desarrollado por la empresa Clicks, propone una configuración poco habitual en la actualidad: una pantalla compacta acompañada por un teclado físico QWERTY completo.

Este modelo incorpora un panel OLED de 4 pulgadas que se encuentra en la parte superior, mientras que en la sección inferior se encuentra el teclado físico. Esta distribución recuerda a los teléfonos que dominaron el mercado antes de la popularización de los smartphones totalmente táctiles: los BlackBerry.

A nivel técnico, el equipo busca equilibrar ese diseño retro con especificaciones modernas. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 24 megapíxeles. Además, ofrece almacenamiento expandible mediante tarjeta microSD, con capacidad de hasta 2 terabytes.

El sistema operativo elegido es Android 16, lo que permite acceder a aplicaciones actuales y mantener compatibilidad con el ecosistema móvil vigente. En ese sentido, el dispositivo no se limita a una experiencia básica, sino que incorpora herramientas propias de los smartphones modernos.

Entre sus características adicionales se destacan el conector para auriculares de 3,5 milímetros, tecnología NFC para pagos móviles, lector de huellas integrado en la barra espaciadora y conectividad Wi-Fi y Bluetooth. También incluye una batería de 4.000 mAh, pensada para acompañar el uso diario.

Desde la empresa detallaron que el equipo está orientado principalmente a quienes necesitan escribir con frecuencia, ya sea por trabajo o por preferencia personal. El teclado físico aparece como el principal diferencial frente a las pantallas táctiles, debido a que ofrece una mayor precisión en la escritura.

Si bien la propuesta está pensada como un dispositivo complementario, también podría funcionar como equipo principal en determinados casos. En cuanto al precio, el Clicks Communicator se ofrece en una etapa inicial de preventa por 399 dólares. Según lo informado, ese valor tendrá un incremento de 100 dólares hacia fines de febrero, lo que marca una estrategia de lanzamiento escalonada.

Junto con este dispositivo, la empresa también presentó un accesorio denominado Power Keyboard. Se trata de un teclado físico diseñado para acoplarse a smartphones tradicionales mediante tecnologías como Qi2 o MagSafe, con compatibilidad tanto para equipos con iOS como con Android.

Este accesorio tiene un precio inicial de 80 dólares y apunta a quienes buscan incorporar la experiencia de escritura física sin cambiar de teléfono. De esta manera, la compañía amplía su propuesta más allá de un único dispositivo, ofreciendo alternativas dentro del mismo concepto.

La aparición de este tipo de productos resalta cómo el mercado tecnológico sigue explorando distintas formas de interacción con los dispositivos móviles. En un escenario dominado por pantallas táctiles, el regreso del teclado físico se muestra como una alternativa de nicho para un público claramente identificado.