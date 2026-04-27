Quitar prejuicios sobre marcas menos populares, y aprovechar herramientas disponibles constituyen algunos de los pilares de una buena elección de celular

Comprar hoy un celular barato ya no implica aceptar un producto lento o deficiente; la calidad subió y los componentes que antes eran premium dominan el segmento accesible en 2026. Sin embargo, la abundancia de marcas y modelos exige un análisis técnico riguroso.

La memoria interna es el verdadero secreto del rendimiento

El error más común es mirar solo los gigabytes (GB) de almacenamiento y pasar por alto la arquitectura de la memoria. En 2026, aún se comercializan equipos de gama de entrada con memorias eMMC 5.1, un estándar obsoleto que funciona con un flujo de datos unidireccional. Esto significa que el celular no puede leer información y escribir nuevos datos al mismo tiempo, lo que genera un equipo lento que se congela al abrir aplicaciones exigentes.

La decisión inteligente es buscar celulares con tecnología de almacenamiento UFS, como mínimo en su versión 2.2. La norma UFS permite operaciones bidireccionales, triplicando la velocidad de carga de las aplicaciones frente a eMMC. De nada sirve mucha memoria RAM si el disco interno genera un cuello de botella. Además, la vieja memoria eMMC se degrada más rápido, provocando fallas del sistema a los pocos meses de uso intensivo.

Memoria RAM y el procesador ideal para la inteligencia artificial

La memoria RAM es el segundo pilar del rendimiento. Los sistemas operativos y las redes sociales consumen cada vez más recursos en segundo plano. Un celular con 4 GB de RAM física está superado y apenas tolera mensajería básica. El estándar mínimo actual se establece en los 6 u 8 GB de RAM real.

Las marcas suelen destacar la "RAM Virtual", una función de software que usa espacio del almacenamiento interno. Esta técnica no soluciona la falta de recursos físicos y, por el contrario, desgasta prematuramente la unidad de almacenamiento y ralentiza el celular . El comprador debe verificar la especificación física y descartar los trucos de software.

En el procesador, es imperativo evitar chips reciclados de años anteriores, como el Snapdragon 680 o el Helio G80, que carecen de la potencia para las tareas modernas. Las funciones de inteligencia artificial (IA) exigen motores neuronales de alto rendimiento. Lo ideal es optar por procesadores fabricados bajo arquitecturas de 4 o 6 nanómetros. Alternativas como el Snapdragon 6 Gen 3, el MediaTek Dimensity 7000 o el Dimensity 8400 Ultra aseguran un desempeño espectacular, optimizan el uso de la batería y previenen el recalentamiento.

La conectividad 5G como garantía a futuro

La infraestructura de tecnologías de telefonía móvil de quinta generación (5G) en la Argentina ya está presente en la mayoría de las grandes ciudades, por lo que adquirir un equipo limitado a la red 4G perjudica seriamente su valor de reventa. La conectividad 5G aporta estabilidad total de la conexión en zonas de alta concurrencia humana y una latencia reducida que perfecciona las videollamadas y los juegos en línea. Todo procesador con módem 5G refleja un diseño avanzado y una mayor eficiencia técnica en la placa base.

El salto hacia la tecnología AMOLED en pantallas

La experiencia visual depende de la calidad técnica del panel frontal. La reducción de costos permite adquirir hoy celulares por valores inferiores al medio millón de pesos con paneles AMOLED. Esta tecnología enciende cada píxel de forma individual, resultando en negros absolutos, colores vibrantes y un ahorro de energía notable frente a los antiguos paneles LCD.

La tasa de refresco es otro factor innegociable. Las pantallas de 60 hercios (Hz) cansan la vista y lucen toscas. Un buen celular económico moderno debe ofrecer al menos 90 Hz, aunque muchas marcas ya incorporan los 120 Hz. Esta especificación logra que el desplazamiento por contenido se perciba completamente orgánico.

Baterías de nueva generación y velocidades de carga extremas

El apartado energético protagoniza una revolución con el uso de la química de silicio y carbono. Esta modificación permite empaquetar más energía en un volumen reducido. Los equipos accesibles del mercado actual ostentan capacidades que van desde los 6.000 hasta los impresionantes 8.500 miliamperios (mAh) por hora. Un usuario con uso intenso puede alcanzar dos completos sin necesidad de enchufar el celular.

Para complementar estas capacidades, la carga rápida es protagónica. Las potencias van desde los 25 a 45 vatios de marcas históricas, hasta tecnologías de 67 a 120 vatios de corporaciones asiáticas. Estas velocidades extremas reponen la energía de todo el celular en escasos 25 minutos. Es crucial verificar la presencia del cargador dentro del empaque original, ya que varias compañías lo retiraron.

Fotografía y la falacia de los megapíxeles

En cámaras, la cantidad desmesurada de megapíxeles (MP) suele confundir. El marketing promete sensores de 100 o 200 megapíxeles en equipos económicos, pero un sensor barato de alta resolución produce imágenes deficientes en escenarios nocturnos.

El verdadero secreto fotográfico reside en el procesador de señal de imagen y en la presencia de la estabilización óptica (OIS), que compensa las vibraciones y evita fotografías borrosas, especialmente en video. Un usuario informado debe priorizar un sistema compuesto por dos cámaras eficientes por encima de un módulo de tres o cuatro lentes inútiles.

Software y seguridad informática a largo plazo

La protección del entorno digital es un pilar que los usuarios suelen menospreciar. Un celular económico sin un cronograma claro de actualizaciones se convierte en un blanco fácil para delitos informáticos. Fabricantes líderes como Samsung destacan con plataformas como Knox Vault, que aísla contraseñas y datos biométricos. Además, estas firmas garantizan extensos periodos de parches de seguridad, que llegan hasta los seis años en modelos como el Galaxy A56. Motorola protege a sus usuarios con ThinkShield, una suite de seguridad de herencia corporativa.

Los celulares de gama media actuales integran asistentes virtuales avanzados que optimizan el consumo energético, mejoran la iluminación de las fotografías y ejecutan traducciones de voz de forma instantánea. Un dispositivo con soporte extendido evoluciona e incorpora funciones modernas, conservando intacto su valor de reventa a través de los años.

Radiografía de las mejores opciones en el mercado argentino

El ecosistema de dispositivos en 2026 atiende diferentes perfiles. Para los presupuestos más ajustados, el Samsung Galaxy A06 emerge como una alternativa confiable por un precio aproximado desde $239.999 hasta cerca de $389.999, dependiendo de la versión de almacenamiento (64 GB o 128 GB) y el minorista.

Un nivel más arriba, el Samsung Galaxy A56 5G brilla por su equilibrio técnico y sus seis años de soporte garantizado. Tiene un precio promocional que oscila mayormente entre $750.000 y $900.000 pesos en tiendas oficiales y operadores, con opciones de hasta 6 o 12 cuotas sin interés. El precio de lista sin descuentos suele superar el $1.119.000.

Por el lado de Motorola, el Moto G05 provee una solidez absoluta para el usuario cotidiano. Se encuentra con precios de lista que rondan los $259.999, aunque se consigue con descuentos en operadores y la tienda oficial de la marca por entre $207.999 y $249.999.

Para los más detallistas, el Motorola Edge 60 Fusion cautiva con su panel pOLED curvo, acabados refinados y protección avanzada contra el agua. Tiene un precio de lista de $699.999 en la tienda oficial de Motorola Argentina, frecuentemente con opciones de cuotas sin interés.

Las marcas tecnológicas asiáticas dominan la relación costo-potencia. El Xiaomi Poco X7 Pro es el favorito de los jugadores, equipado con el chip Dimensity 8400 Ultra, que supera a varios celulares de gama alta en velocidad a una fracción del costo. Tiene un precio que oscila entre $548.000 y $900.000 para versiones de 256 GB/512 GB, según la tienda y la configuración.

Fabricantes como ZTE mantienen su presencia con el modelo Blade A55, centrado en el máximo almacenamiento interno posible al menor costo. El modelo de 128 GB de almacenamiento y 4GB de RAM se encuentra a un precio promedio de entre $135.000 y $268.000, dependiendo de la tienda y promociones vigentes.

Para paladares exquisitos, la marca Nothing introdujo su modelo Phone 3a, que destaca por una interfaz gráfica minimalista y un diseño transparente. Se encuentra en la Argentina a precios que rondan entre $1.090.000 y $1.400.000 para la versión con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, según variantes del modelo y métodos de pago, solo disponible en sitios de importación. La marca no tiene presencia oficial en el país.

Estrategias de compra, supermercados y billeteras virtuales

La ingeniería financiera es tan importante como la capacidad técnica del celular. Las principales cadenas de supermercados, las billeteras digitales y los bancos ofrecen planes de cuotas muy agresivos.

Grandes superficies comerciales como Coto y Carrefour impulsan rebajas transitorias que tocan el 50% en ciertos modelos seleccionados. Es vital comparar permanentemente estos precios con las tiendas oficiales.

Plataformas como Mercado Pago impulsan el comercio con sus cuotas, habilitando pagos en esa modalidad sin interés en cientos de comercios tecnológicos. Las opciones de Tienda BNA+ y Modo también aportan oxígeno con planes fijos de pagos sin recargo para clientes bancarizados.

Las corporaciones tecnológicas ofrecen sus programas de canje oficial. Estos sistemas permiten al comprador entregar su dispositivo antiguo como parte de pago, incluso con detalles estéticos o daños menores. El reconocimiento económico por el celular viejo logra en muchos casos cubrir cerca de la mitad del costo del producto nuevo.

Descartar prejuicios sobre marcas menos populares, concentrar la atención en memorias UFS veloces, asegurar la compatibilidad con redes 5G y aprovechar las herramientas financieras disponibles constituyen los pilares del éxito.