Nextel Argentina: del boom de la comunicación empresarial al cierre definitivo

Durante muchos años, Nextel fue clave para muchas empresas. Sin embargo, la compañía no pudo adaptarse a los cambios del mercado

La historia de Nextel Argentina es un reflejo de cómo la innovación puede convertirse en obsolescencia si no logra adaptarse a tiempo. Durante años, la empresa fue sinónimo de comunicación empresarial eficiente, gracias a su sistema de "push to talk" (PTT), que permitía conectar equipos de trabajo de forma instantánea, casi como un handy digital.

Sin embargo, detrás de ese posicionamiento sólido se fue gestando un proceso de deterioro que combinó decisiones empresariales, limitaciones regulatorias y una transformación tecnológica acelerada. Lejos de tratarse de un colapso repentino, el cierre en 2019 fue el resultado de una década de pérdida de competitividad, caída de usuarios y reestructuraciones que no lograron revertir el rumbo.

Nextel, de líder en comunicación corporativa a actor rezagado en el mercado móvil

Nextel desembarcó en Argentina en 1997 con una propuesta disruptiva basada en tecnología iDEN, desarrollada por Motorola. Su diferencial era claro: ofrecer comunicación instantánea entre usuarios mediante un botón, lo que la convirtió rápidamente en una herramienta clave para empresas de logística, seguridad, construcción y servicios.

Durante sus años de auge, la compañía logró construir una base sólida de clientes corporativos y llegó a posicionarse como un jugador relevante dentro del mercado móvil local. A diferencia de otras operadoras, su foco no estaba en el consumidor masivo, sino en nichos específicos que valoraban la inmediatez y confiabilidad del servicio.

No obstante, el avance de las tecnologías GSM, 3G y posteriormente 4G comenzó a cambiar las reglas del juego. Los smartphones, las aplicaciones de mensajería y las redes de datos de alta velocidad fueron desplazando la necesidad de sistemas cerrados como el PTT tradicional. En ese contexto, la red iDEN empezó a quedar rezagada.

El punto de inflexión llegó con los problemas financieros de su casa matriz, NII Holdings, que inició un proceso de desinversión en América Latina. En ese marco, en 2015 el Grupo Clarín, a través de Cablevisión, adquirió una participación inicial en la compañía.

En enero de 2016 Clarín y Cablevisión confirmaron el pago de u$s178 millones por el 49% de Nextel en 2015, y un adicional de u$s85 millones por el 51% restante en enero 2016. A pesar de la oposición de la autoridad anterior (AFTIC anuló inicialmente la compra por falta de autorización), el gobierno de Mauricio Macri creó ENACOM y aprobó la operación.

La operación fue presentada como una oportunidad para reconvertir a Nextel en un operador competitivo en el segmento 4G. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Durante años, la empresa no había accedido a espectro clave para desarrollar redes 3G, lo que la dejó en desventaja frente a competidores como Movistar Argentina, Claro Argentina y Personal.

Aunque en 2017 el regulador autorizó a Nextel a operar servicios 4G, la implementación llegó tarde y con limitaciones. Para ese momento, el mercado ya estaba consolidado y la compañía había perdido gran parte de su base de clientes.

Finalmente, en 2019 Telecom Argentina (dueña de Cablevisión) decidió migrar a los clientes de Nextel a una nueva plataforma llamada Smart Radio (servicio push-to-talk sobre la red de Personal 3G/4G).

Según los informes oficiales, "apoyando la estrategia de apagado de la red de Nextel, durante 2019 se potenció la venta del servicio de Smart Radio junto con terminales robustas", ofreciendo así solución PTT moderna. De esta forma, el 1 de julio de 2019 el servicio tradicional de Nextel quedó definitivamente desactivado, cerrando así una etapa de 22 años en el mercado argentino.