Un robot humanoide chino ya cocina y limpia en 300 hogares

Las casas chinas ya experimentan con asistentes humanoides capaces de tomar decisiones autónomas y aprender nuevas habilidades en tareas domésticas

China dio un paso concreto hacia el futuro de los hogares inteligentes. Unitree Robotics lanzó un programa piloto que llevará su robot humanoide doméstico a 300 viviendas durante este año. El objetivo: probar en condiciones reales si la tecnología está lista para revolucionar las tareas cotidianas.

El Embodied Intelligent Robot No. 1 ya está operativo. Este humanoide de 1,27 metros de altura puede doblar ropa, recoger la cocina y hasta cocinar platos sencillos. Todo mediante comandos de voz procesados por inteligencia artificial.

El programa piloto comenzó este mes con el propósito de evaluar el desempeño del robot en entornos domésticos reales, recopilar datos sobre su uso y detectar áreas de mejora antes del lanzamiento comercial masivo.

La empresa china eligió su modelo G1 como base. Se trata de un humanoide bípedo que ya demostró versatilidad en otras aplicaciones industriales. Ahora, con adaptaciones específicas para el hogar, enfrenta su prueba de fuego.

Qué puede hacer el robot humanoide en una casa

Las capacidades del dispositivo combinan movilidad y precisión. Camina a una velocidad de hasta 2 metros por segundo y mantiene el equilibrio en espacios reducidos como cocinas o pasillos estrechos.

Sus manos pueden levantar hasta 2 kg cada una. Esa fuerza le alcanza para manipular objetos cotidianos: platos, vasos, utensilios de cocina, prendas de vestir. La precisión en los movimientos es clave para tareas delicadas como doblar camisas o colocar vajilla sin romperla.

El sistema de inteligencia artificial procesa comandos de voz en tiempo real. El usuario simplemente habla y el robot interpreta la instrucción. "Dobla estas toallas", "recoge los platos de la mesa", "limpia la encimera". El humanoide traduce cada orden en movimientos específicos.

La empresa diseñó el robot para ejecutar tareas repetitivas que consumen tiempo: ordenar espacios, limpiar superficies, preparar comidas básicas siguiendo recetas programadas.

La integración con otros dispositivos inteligentes amplía su utilidad. Puede sincronizarse con electrodomésticos conectados para coordinar acciones más complejas. Por ejemplo, programar el horno mientras prepara ingredientes.

Cuánto cuesta y cuándo estará disponible

Unitree Robotics fijó el precio en u$s16.000. Una cifra elevada pero estratégica: busca posicionarse en el segmento premium de tecnología doméstica. La compañía apunta a hogares con alto poder adquisitivo dispuestos a invertir en automatización.

El programa piloto de 300 unidades funciona como fase de validación. Los datos recopilados durante este año servirán para ajustar el software y perfeccionar los algoritmos de navegación. También para detectar fallos en situaciones imprevistas.

La compañía no confirmó una fecha exacta para el lanzamiento comercial masivo, aunque los analistas del sector especulan que la ventana de salida al mercado podría abrirse una vez completada la fase de pruebas en hogares.

El mercado de robots domésticos crece aceleradamente en Asia. China lidera la carrera con inversiones multimillonarias en inteligencia artificial y robótica aplicada. El gobierno chino impulsa proyectos que buscan posicionar al país como referente global en automatización del hogar.

Otros fabricantes asiáticos observan de cerca. La competencia se intensificará cuando Unitree Robotics abra las ventas al público general. Los próximos meses definirán si el humanoide doméstico pasa de ser promesa tecnológica a realidad cotidiana en millones de hogares.