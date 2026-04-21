Despegar busca jóvenes sin experiencia para formarlos como desarrolladores y sumarlos a su equipo

Es un entrenamiento intensivo que dura tres semanas e incorpora inteligencia artificial para potenciar la formación. Los requisitos para anotarse

La agencia de viajes digital Despegar abre las inscripciones para la 19ª edición de "Jóvenes de Alto Vuelo", su programa de formación en tecnologías de desarrollo web. La convocatoria arranca este 27 de abril y cierra el 5 de mayo.

Desde su lanzamiento en 2013, la iniciativa capacitó a 396 talentos. Todos se incorporaron a la compañía desde el primer día de cursada y desarrollaron allí su carrera profesional.

El impacto del programa es notable: hoy casi el 50% de los desarrolladores de Despegar comenzó su camino a través de JAV. Muchos de quienes arrancaron en el programa hoy lideran proyectos y equipos dentro de la empresa.

"Con 14 años de trayectoria, Jóvenes de Alto Vuelo se consolidó como uno de los principales semilleros de talento tecnológico dentro de Despegar", señaló Kevin Thienemann, VP de Ingeniería de la compañía.

El ejecutivo destacó que la iniciativa combina formación intensiva con participación en proyectos reales. "Quienes se suman a JAV incorporan desde el primer momento la cultura de nuestros equipos y la forma en que trabajamos en Despegar", agregó.

Quiénes pueden anotarse y qué requisitos hay que cumplir

La convocatoria está abierta para personas que cumplan con estos requisitos:

Ser mayor de 18 años

Residir en CABA, Gran Buenos Aires o La Plata

Tener secundario completo

Contar con conocimientos de desarrollo, programación y Programación Orientada a Objetos (POO)

La inscripción debe hacerse online (en el sitio landing.alkemy.org/jav19-despegar), entre el 27 de abril y el 5 de mayo. No se aceptarán postulaciones fuera de ese período.

El programa prioriza perfiles con potencial, curiosidad y ganas de aprender. La experiencia laboral previa no es un requisito excluyente.

La inteligencia artificial llega al proceso de formación

Esta edición incorpora un cambio significativo: profundizará en el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro del proceso de aprendizaje.

En los últimos años, Despegar integró estas tecnologías en sus equipos de desarrollo para optimizar procesos, mejorar la productividad y potenciar la construcción de productos digitales. Ahora busca que los nuevos talentos también se familiaricen con ellas desde el inicio.

"En Despegar entendemos la inteligencia artificial como una herramienta que amplifica las capacidades de nuestros desarrolladores", explicó Lucio Loiacono, responsable de Tech University de la compañía.

El ejecutivo remarcó que el objetivo es que quienes se suman a JAV comprendan cómo integrar estas tecnologías al proceso de desarrollo desde sus primeros pasos.

Un programa que abre puertas a quienes buscan su primer empleo tech

Jóvenes de Alto Vuelo nació con un propósito claro: brindar oportunidades a quienes buscan dar sus primeros pasos en el sector tecnológico.

En sus primeras ediciones, JAV fue el primer empleo de muchos desarrolladores. En los últimos años, la compañía reforzó ese objetivo, priorizando perfiles con vocación por la tecnología y entusiasmo por crecer profesionalmente.

"JAV nació con la idea de ofrecer una primera oportunidad a personas con vocación por la tecnología", señaló Loiacono. "Más allá de los conocimientos técnicos, valoramos el compromiso, la curiosidad y la capacidad de trabajar en equipo."

La 19ª edición de JAV se suma a otras iniciativas de formación impulsadas por Despegar, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo del talento tecnológico en la región.

Los seleccionados se incorporarán a la empresa con contrato laboral desde el inicio de la capacitación. El programa combina clases teóricas con práctica en proyectos reales de la compañía.

Según detallan, el entrenamiento está pensado especialmente para quienes tienen poca experiencia, ya que ofrece 3 meses de formación intensiva en tecnologías de desarrollo de software. Desde la página del programa señalan:

Es un entrenamiento de 3 meses en tecnologías de desarrollo web.

Te prepara para emprender y resolver los desafíos que tenemos en la industria.

Las personas seleccionadas se suman al equipo de Despegar

Así, la agencia de turismo más grande de Argentina lanzó una nueva oportunidad para jóvenes que busquen capacitarse y, en caso de ser seleccionados, podrán comenzar a trabajar en la empresa.