Celulares plegables: qué marcas convienen y los puntos clave para analizar antes de comprar

La mejora en la durabilidad de los celulares plegables es notable, pero debés examinar las especificaciones para garantizar una experiencia satisfactoria.

Elegir un celular plegable en el mercado actual trasciende la mera selección de un teléfono móvil inteligente tradicional. A medida que la tecnología madura, la oferta se diversifica, pero la complejidad de su diseño exige una evaluación más rigurosa de ciertos parámetros. A continuación, un análisis de los aspectos esenciales a considerar antes de realizar esta inversión.

Aspectos críticos en la evaluación de un celular plegable

La mejora en la durabilidad de los celulares plegables es notable, pero sigue siendo imperativo examinar a fondo las especificaciones técnicas para garantizar una experiencia satisfactoria y prolongada.

Durabilidad, resistencia y la certificación IP

Si bien la sensación inicial de fragilidad disminuyó, la estructura del dispositivo, especialmente la bisagra y la pantalla flexible, son puntos vulnerables. La clasificación IP (sigla en inglés por Ingress Protection) es el estándar de oro para medir la resistencia a elementos externos.

Es crucial buscar una certificación IP68 o IP69, lo que indica una protección robusta contra la inmersión en agua (bajo ciertas condiciones) y la entrada de polvo fino. Modelos más antiguos podrían tener solo protección contra salpicaduras (como IPX8), lo que implica una ausencia total de resistencia al polvo, un factor de riesgo en el mecanismo de la bisagra.

Autonomía de la batería y gestión energética

El desafío energético es inherente al diseño plegable. Estos dispositivos albergan dos pantallas (la externa o de cubierta, y la principal flexible) y a menudo procesadores de alta potencia para el soporte de la multitarea.

La capacidad de la batería (medida en mAh) es solo una parte de la ecuación. La eficiencia del software y el procesador, así como la frecuencia de uso de la pantalla principal (la más grande y demandante), son determinantes. Es esperable que la longevidad de la batería sea un compromiso, y por ello, la velocidad de carga rápida (tanto por cable como inalámbrica) se convierte en un factor mitigante crucial.

Optimización del software y experiencia plegable

La verdadera ventaja de un celular plegable reside en cómo el sistema operativo aprovecha su factor de forma único. Un hardware excelente puede verse mermado por un software mal adaptado.

La fluidez de la multitarea es el principal indicador de una buena optimización. Esto incluye el soporte para múltiples ventanas simultáneas, el arrastre y la colocación de contenido (drag-and-drop) entre aplicaciones, y la funcionalidad específica de la bisagra (modo Flex o Tent).

El software Open Canvas de OnePlus se destaca por su enfoque limpio y eficiente en la gestión de ventanas, pero Samsung, con su capa One UI sobre Android, y Google, con su interfaz Pixel Fold, continúan invirtiendo fuertemente en hacer su experiencia intuitiva. El ecosistema de aplicaciones debe estar optimizado para el cambio dinámico de tamaño y relación de aspecto de la pantalla principal.

Sistema de cámaras y calidad de imagen

Históricamente, los módulos de cámara en los celulares plegables fueron un punto de sacrificio para mantener el perfil delgado del dispositivo. Sin embargo, esta brecha se está cerrando rápidamente.

Equivalencia con celulares "barras de chocolate" : Hoy marcas como Samsung (Galaxy Z Fold series) y Honor (Magic V series) integran hardware fotográfico de primera línea. Es esencial consultar reseñas que evalúen el rendimiento de los sensores, el procesamiento de imagen y el zoom en condiciones cotidianas.

: Hoy marcas como Samsung (Galaxy Z Fold series) y Honor (Magic V series) integran hardware fotográfico de primera línea. Es esencial consultar reseñas que evalúen el rendimiento de los sensores, el procesamiento de imagen y el zoom en condiciones cotidianas. Ventajas únicas: El formato plegable permite usos fotográficos creativos, como usar la pantalla de cubierta como visor selfie para las cámaras principales de alta calidad, o utilizar el dispositivo como su propio trípode para tomas de larga exposición.

Preguntas frecuentes sobre celulares plegables

Necesitás tener una comprensión clara de los riesgos y las limitaciones para una compra informada de un celular plegable.

¿Cuál es el riesgo real de fragilidad?

El riesgo existe, principalmente en la pantalla flexible (compuesta por capas de vidrio flexible y polímeros plásticos) y la bisagra. Las fallas más comunes reportadas por los usuarios incluyen:

Grietas en el pliegue central.

en el pliegue central. Desprendimiento o burbujas en el protector de pantalla de fábrica, especialmente sobre la bisagra.

en el protector de pantalla de fábrica, especialmente sobre la bisagra. Problemas de bloqueo en el mecanismo de la bisagra debido a la entrada de polvo o residuos.

El soporte postventa es crucial: La calidad del servicio al cliente y la garantía es más importante que nunca. Los compradores deben verificar la disponibilidad y el costo de las reparaciones fuera de garantía.

¿Son realmente impermeables o solo resistentes al agua?

La protección total no es universal. Por ejemplo, en modelos líderes, como los dispositivos más recientes de Samsung (Z Fold/Flip), los últimos Motorola Razr y otros celulares insignia sí alcanzan certificaciones completas de resistencia al agua (generalmente IPX8), lo que significa que pueden sobrevivir a inmersiones accidentales.

Sin embargo, la excepción es la resistencia al polvo: Casi todos los plegables, debido a la naturaleza móvil de su bisagra, tienen una clasificación nula o muy baja contra el polvo (la 'X' en IPX8). Es fundamental ser cauteloso en entornos con alta concentración de arena o polvo.

¿Hay planes para un iPhone plegable?

Aunque Apple no lanzó un modelo plegable del iPhone, los rumores y patentes sugieren que la compañía investiga desde hace años esta posibilidad. Históricamente, Apple prefiere observar la evolución de las nuevas tecnologías, para que otros resuelvan los fallos iniciales, como el pobre debut del Galaxy Fold en 2019, para luego lanzar un producto más pulido y con una integración software/hardware superior.

Disponibilidad y mercado global

El mercado de celulares plegables sigue siendo regional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, está actualmente dominado por Samsung (Z Fold/Flip), Motorola (Razr), Google (Pixel Fold) y OnePlus (Open).

En cambio, marcas importantes como Oppo, Honor, Vivo, Huawei y Xiaomi, que ofrecen hardware altamente competitivo en celulares plegables, suelen limitar sus lanzamientos a Asia y, en ocasiones, a Europa. Huawei ya vende de manera oficial en la Argentina sus celulares plegables, incluso su modelo de triple pantalla.

Importación de modelos de celulares plegables no globales

La importación, aunque tentadora por la variedad de modelos de alta gama, presenta riesgos significativos:

Compatibilidad de red : Es vital asegurarse de que el dispositivo soporte las bandas 4G y 5G del operador local.

: Es vital asegurarse de que el dispositivo soporte las bandas 4G y 5G del operador local. Riesgos de software : Los modelos lanzados exclusivamente en China pueden venir con firmware altamente adaptado al mercado asiático, lo que podría resultar en:

: Los modelos lanzados exclusivamente en China pueden venir con firmware altamente adaptado al mercado asiático, lo que podría resultar en: Falta de la Google Play Store preinstalada , lo que requiere de instalaciones complejas.

, lo que requiere de instalaciones complejas. Problemas con las notificaciones push de aplicaciones occidentales.

de aplicaciones occidentales. Exceso de bloatware (software de relleno) chino.

Si optás por la importación, elegí modelos con una versión de software occidental (por ejemplo, importados desde un país europeo si el destino es la Argentina) y comprá únicamente a vendedores de confianza y con reputación verificada.