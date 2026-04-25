Oportunidad: los 3 iPhone más vendidos en Mercado Libre, en 18 cuotas sin interés y con plan canje

Con cuotas sin interés y Plan Canje, la clave es comparar el costo final y elegir el iPhone que mejor se ajuste al uso real, no solo a la novedad

La elección de un iPhone es una decisión estratégica para el profesional que busca mejorar su productividad y para el usuario que prefiere hacer una inversión en el celular más vendido del mundo y que retenga su valor.

Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico de la Argentina, es un termómetro del negocio de telefonía móvil. En la cuarta semana de abril de 2026, los tres modelos del iPhone más vendidos en Mercado Libre eran el 17, el 14 y el 15, en este orden. Se trata de los modelos base de cada una de esas series.

En los tres modelos, se ofrecen planes de pago de hasta 18 cuotas sin interés, descuentos si se abona con dinero en cuenta en Mercado Pago, y ahorros de hasta $700.000 si se aplica al plan canje de Mercado Libre.

iPhone 17 (512 GB)

Este modelo del iPhone era el más vendido en Mercado Libre en la cuarta semana de abril de 2026. Se ofrece en color blanco por un distribuidor autorizado a un precio de lista de $3.299.999, con una oferta del 15% de descuento que lo deja en $2.799.999. Es un producto nuevo con un año de garantía limitada de Apple. Se puede pagar en 12 cuotas de $233.333,25. Además, hay un 20% de descuento extra con dinero disponible en Mercado Pago, y planes de hasta 18 cuotas con banco BBVA, o 12 cuotas con otros bancos. El Plan Canje permite ahorrar hasta $700.000.

Características

Este modelo cuenta con:

Memoria RAM: 8 GB .

. Pantalla: 6,3" con tecnología ProMotion de 120 Hz, brillo máximo de 3.000 nits, y frente con Ceramic Shield 2.

con tecnología ProMotion de 120 Hz, brillo máximo de 3.000 nits, y frente con Ceramic Shield 2. Cámara: Sistema Fusion de 48 MP con zoom óptico de 2x (trasera) y cámara frontal Center Stage de 18 MP.

con zoom óptico de 2x (trasera) y cámara frontal Center Stage de 18 MP. Procesador: Chip A19 con GPU de 5 núcleos.

con GPU de 5 núcleos. Sistema operativo: iOS 26 con diseño Liquid Glass y compatible con Apple Intelligence.

Conectividad: Dual SIM (eSIM integrada y SIM física), 5G, USB-C.

Batería: Hasta 30 horas de reproducción de video y carga rápida.

Seguridad: Reconocimiento facial y detección de choques.

Resistencia: Clasificación IP68 .

. Dimensiones y peso: 14.96 cm x 7.15 cm x 7.95 mm, 177 g.

Análisis

El iPhone 17 representa un quiebre en la lógica de Apple al migrar características "Pro" al modelo de entrada para soportar las exigencias de iOS 26 y Apple Intelligence. Apunta al creador de contenido, desarrollador y ejecutivo de alto nivel que necesita una oficina móvil completa y la máxima asistencia de inteligencia artificial.

iPhone 14 (128 GB)

Este modelo del iPhone era el segundo más vendido en Mercado Libre en la cuarta semana de abril de 2026. Se ofrece en ecolor medianoche a un precio de lista de $1.499.999, con un descuento del 22% que lo sitúa en $1.169.999. También incluye 1 año de garantía limitada de Apple y se vende por un distribuidor autorizado. El pago puede ser en 12 cuotas de $97.499,92, con un 10% de descuento adicional con dinero disponible en Mercado Pago. Aplica Plan Canje y cuotas con BBVA y otros bancos.

Características

Sus especificaciones principales son:

Memoria: 6 GB de RAM.

RAM. Pantalla: Super Retina XDR de 6.1 pulgadas .

. Cámara: Sistema avanzado de cámaras de 12 MP (trasera y frontal). Soporta Modo Cine en 4K y Modo Acción.

(trasera y frontal). Soporta Modo Cine en 4K y Modo Acción. Procesador: Chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos.

con GPU de 5 núcleos. Sistema operativo: iOS 26.

Conectividad: 5G , conector Lightning. Es Dual SIM (Nano-SIM y eSIM).

, conector Lightning. Es Dual SIM (Nano-SIM y eSIM). Batería: Carga rápida e inalámbrica.

Seguridad: Reconocimiento facial y detección de choques.

Resistencia: Ceramic Shield y resistencia al agua ( IP68 ).

). Dimensiones y peso: 14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm, 172 g.

Análisis

Lanzado en 2022, el iPhone 14 es hoy el escalón de entrada más firme y económico al ecosistema de Apple. Su procesador es el más antiguo de los tres del iPhone mencionados en este artículo de iProfesional, el brillo de la pantalla palidece bajo el sol directo y sus cámaras tienen limitaciones lógicas en el zoom digital y en ambientes de muy poca luz.

Pensado para el estudiante universitario, el trabajador en etapa inicial o el usuario básico que busca el ahorro y el acceso al ecosistema cerrado de Apple (iMessage, iCloud, Face ID) sin exigir los detalles ultra refinados de la última generación.

iPhone 14

iPhone 15 (128 GB)

Este modelo del iPhone era el tercero más vendido en Mercado Libre en la cuarta semana de abril de 2026. Se ofrece en color negro a un precio de lista de $1.899.999, con un 15% de descuento, quedando en $1.599.999. Se puede abonar en 12 cuotas de $133.333,25 y cuenta con los mismos beneficios de descuento con Mercado Pago, Plan Canje y opciones de cuotas que el iPhone 17.

Características

Este modelo incluye:

Memoria: 6 GB de RAM .

. Pantalla: 6.1 pulgadas Super Retina XDR, con la Dynamic Island.

Super Retina XDR, con la Dynamic Island. Cámara: Cámara principal de 48 MP con teleobjetivo de 2x (trasera) y cámara frontal de 12 MP.

con teleobjetivo de 2x (trasera) y cámara frontal de 12 MP. Procesador: Chip A16 Bionic .

. Sistema Operativo: iOS 26.

Conectividad: 5G , conexión USB-C. Es Dual SIM (Nano-SIM y eSIM).

, conexión USB-C. Es Dual SIM (Nano-SIM y eSIM). Batería: Carga rápida e inalámbrica.

Seguridad: Reconocimiento facial y Detección de Choques.

y Detección de Choques. Resistencia: Clasificación IP68 y resistente a caídas.

y resistente a caídas. Dimensiones y peso: 14.76 cm x 7.16 cm x 7.8 mm, 171 g.

Análisis

El iPhone 15 fue crucial al introducir la conectividad universal USB tipo C, simplificando la logística electrónica para el consumidor argentino. Su gran innovación fue la Isla Dinámica, que reemplaza la muesca y unifica notificaciones. El diseño tiene bordes contorneados y vidrio posterior mate que repele huellas. El brillo alcanza unos respetables 2000 nits.

Carece de la fluidez de 120 hercios, del Botón de Acción y de soporte para la IA generativa, lo que limita su vida útil innovadora futura. Ideal para el usuario corporativo y el profesional pragmático. Es el equipo perfecto para flotas de ventas o gerentes que priorizan la cámara de alta resolución, la practicidad del USB-C y un diseño moderno, sin considerar vital la inteligencia artificial.

iPhone 15

¿Cuál iPhone te conviene más?

El salto estratégico : Un usuario que viene de un iPhone 12 o 13 notará un salto astronómico de productividad al pasar directamente al iPhone 17 (óptica avanzada, 120 hercios, IA), justificando la inversión a largo plazo.

: Un usuario que viene de un iPhone 12 o 13 notará un salto astronómico de productividad al pasar directamente al iPhone 17 (óptica avanzada, 120 hercios, IA), justificando la inversión a largo plazo. Actualización justificada : Si el usuario tiene un iPhone 14, el paso al 17 se justifica plenamente por la automatización de la IA y la pantalla de alta fluidez. Actualizar del 14 al 15 solo aporta el USB-C y mejor cámara, pero lo priva de la mayor revolución de software (Apple Intelligence).

: Si el usuario tiene un iPhone 14, el paso al 17 se justifica plenamente por la automatización de la IA y la pantalla de alta fluidez. Actualizar del 14 al 15 solo aporta el USB-C y mejor cámara, pero lo priva de la mayor revolución de software (Apple Intelligence). Prudencia financiera: Para el dueño de un iPhone 15, el consejo es aguardar una generación más, ya que su equipo es actual. La transición al 17 solo tiene sentido si las funciones generativas de texto e imágenes resultan absolutamente imprescindibles para su rutina de negocios.

Mercado Libre muestra que la decisión pasa por equilibrar presupuesto y vida útil: el iPhone 17 concentra el mayor salto en productividad y funciones de IA, el iPhone 15 ofrece el mejor punto medio por USB C y cámara, y el iPhone 14 queda como puerta de entrada más accesible al ecosistema. Con cuotas sin interés y Plan Canje, la clave es comparar el costo final y elegir el modelo del iPhone que mejor se ajuste al uso real, no solo a la novedad.