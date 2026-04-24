TikTok impulsa a Pymes y emprendedores con capital semilla y formación digital

La elección de la Argentina se debe a que se trata de un mercado "muy generoso con sus negocios locales en términos dentro de la plataforma" de TikTok.

TikTok anunció el jueves una iniciativa para el ecosistema de pymes y emprendedores en la Argentina: el programa gratuito #EmprendeEnTikTok, en alianza con la firma de impacto New Ventures. Este proyecto ofrece capacitación digital y hasta 30.000 dólares en capital semilla para pequeñas y medianas empresas locales.

El programa se estructura en dos partes principales. La primera son las clases magistrales virtuales y gratuitas, accesibles a todo el público. Laura Reyna, gerenta de asuntos públicos de TikTok para América latina, explicó a iProfesional el alcance de esta formación: "Para quien esté abajo de una piedra y nunca haya abierto una cuenta de TikTok, para ellos está el curso que va desde TikTok hasta como usar CapCut, TikTok Live", además de herramientas de "creatividad y métricas desde el punto de vista de pequeños y medianos negocios".

La convocatoria para estas clases, presentada en el espacio ÁreaTres en el barrio porteño de Palermo, con la presencia de representantes de una decena de gobiernos provinciales que apoyan esta iniciativa, está abierta durante todo el año calendario, y busca que las pymes adquieran destrezas en publicidad, métricas y tácticas creativas.

El segundo componente es un plan intensivo de aceleración corporativa. TikTok seleccionará a 10 empresas argentinas para participar, junto a otras 30 de México, Colombia y Perú. Las firmas elegidas accederán a 9 talleres teórico-prácticos sobre finanzas, estrategias de negocio y métodos de creatividad.

Reyna subraya el valor de esta etapa: "El conocer que tus puntos de dolor del negocio se viven en toda la región y conectarte, aprender temas de finanzas, es como un pequeño curso especializado de negocios".

Tras los talleres, los expertos revisarán las cuentas de los participantes. Las tres empresas más destacadas de la Argentina y de cada país recibirán el capital semilla: 15.000 dólares para el primer puesto, 10.000 dólares para el segundo y 5.000 dólares para el tercero. Los finalistas también obtendrán un nivel de mentoría personalizada superior.

TikTok: Impulsor del ecosistema emprendedor digital

A través de TikTok for Business, la red social proporciona a los emprendedores conocimientos esenciales para promocionar sus productos y servicios de manera efectiva y atractiva.

El año pasado se lanzó TikTok Ads Manager en la Argentina. Esta herramienta permite a cualquier Pyme o emprendedor crear, segmentar y medir sus campañas publicitarias de forma sencilla y sin necesidad de una inversión mínima. Esto fomentó un ecosistema más inclusivo y creativo, evidenciado en el impacto de diversos hashtags temáticos:

#Emprendimiento : más de 4 mil millones de visualizaciones.

: más de 4 mil millones de visualizaciones. #IndustriaNacional : más de 119 millones de visualizaciones.

: más de 119 millones de visualizaciones. #EmprendedoresArgentinos : más de 29 millones de visualizaciones.

: más de 29 millones de visualizaciones. #PyMEsArgentinas: más de 9 millones de visualizaciones.

La elección de la Argentina se debe a que se trata de un mercado que Reyna describió como "muy generoso con sus negocios locales en términos dentro de la plataforma. Es un país que es uno de los prioritarios del negocio" regional de TikTok. "Algo que ha sido clave es cómo la Argentina ha abrazado la plataforma en términos de contenido y de los anunciantes de toda índole", subrayó.

El programa busca asegurar la diversidad, por lo que está abierto a firmas de todas las regiones del país. Para competir por el capital semilla, los interesados deben: ser MiPyme con al menos un año de operación, contar con una facturación mínima comprobable de 10.000 dólares en el último año, estar constituidos formalmente y poseer un perfil en TikTok for Business con madurez digital media. Las inscripciones cierran el 5 de julio de 2026.

Reyna concluyó: "Con #EmprendeEnTikTok buscamos acercar el acceso a las herramientas, el conocimiento y la visibilidad para las emprendedoras y emprendedores argentinos, quienes se destacan por tener un talento único".