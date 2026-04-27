La iniciativa propone un esquema de cofinanciamiento para incorporar soluciones de automatización, IA, IoT y analítica de datos, entre otras tecnologías.

El Ministerio de Economía oficializó la creación del Programa Kit 4.0, una herramienta que apunta a acelerar la digitalización de las pymes industriales a través de financiamiento para sumar tecnología y servicios asociados a la Industria 4.0.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 8/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. El programa se financiará con recursos del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) y funcionará con un esquema de cofinanciamiento.

Según el diagnóstico oficial, una parte importante del entramado industrial todavía muestra rezagos en digitalización y capacidades tecnológicas. Esa brecha afecta la competitividad y suele agravarse por la dificultad para financiar inversiones de modernización. En ese marco, el Kit 4.0 busca habilitar proyectos concretos de automatización, inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT, sigla en inglés), análisis de datos y digitalización de procesos.

Opciones iniciales y avanzadas para digiltalización de pymes

La normativa prevé el acceso para pymes industriales y actividades vinculadas a procesos productivos, con foco en el sector manufacturero. También contempla servicios asociados a la producción, como medición, ensayos o certificación de procesos, además de otras actividades que la autoridad de aplicación considere estratégicas para el desarrollo industrial.

El diseño del programa apunta a conectar demanda y oferta tecnológica: las pymes eligen un kit estandarizado y un proveedor de la Economía del Conocimiento para ejecutar la implementación. La oferta se organiza en opciones básicas para construir una base digital, alternativas de gestión para integrar información operativa y de negocio, y kits avanzados para sumar herramientas 4.0 de mayor sofisticación.

Con este esquema, el Gobierno busca mejorar productividad, calidad y sostenibilidad en las pymes, con instrumentos simples y de alcance masivo. La información oficial del programa se publica en el sitio de Argentina.gob.ar dentro del área de Industria, Comercio y PyME.