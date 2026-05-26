China establece un "DNI" único para cada robot humanoide

Este sistema busca facilitar un despliegue más ordenado de robots. Un punto crucial es asegurar que fabricantes asuman responsabilidad en caso de fallos

Los robots humanoides son una realidad consolidada en el mercado. Estos dispositivos demuestran notables capacidades: trabajan hasta 200 horas continuas en logística, levantan electrodomésticos, asisten en tareas domésticas, y agilizan la carga y descarga de equipaje en aeropuertos. Incluso se desempeñan en actividades artísticas como cantar con orquestas o jugar al ping-pong como profesionales.

Dadas estas funcionalidades, las empresas de robótica aspiran a que cada hogar tenga un robot. China, líder en esta transición hacia aplicaciones prácticas en entornos domésticos, anunció un paso regulatorio clave: asignar un código de identidad digital único a cada robot humanoide que se fabrique en su territorio.

Plataforma de identificación y trazabilidad de robots

Según informó el diario South China Morning Post, esta medida busca impulsar el crecimiento del sector robótico, establecer estándares industriales y robustecer la regulación.

La iniciativa nacional, denominada "Plataforma de servicios de gestión del ciclo de vida completo de robots humanoides", asignará estos códigos a los robots bípedos con forma humana que utilicen inteligencia artificial.

El propósito central es rastrear los androides desde su producción inicial hasta su reciclaje final. De esta forma, China garantiza la trazabilidad y la monitorización de riesgos en una industria de rápido crecimiento.

¿Cómo será el DNI de los robots humanoides?

El DNI de los robots humanoides se compone de una estructura de cuatro partes bien definidas:

Código nacional (dos dígitos): Permite rastrear las ventas y envíos internacionales.

(dos dígitos): Permite rastrear las ventas y envíos internacionales. Código de fabricante (cuatro dígitos): Identifica a la empresa responsable de su manufactura.

(cuatro dígitos): Identifica a la empresa responsable de su manufactura. Código de tipo (seis dígitos): Sirve para diferenciar el modelo de androide.

(seis dígitos): Sirve para diferenciar el modelo de androide. Número de serie (17 dígitos): Identifica a cada unidad de forma individual.

Este nuevo sistema busca facilitar un despliegue más ordenado de los robots. Un punto crucial es asegurar que las empresas fabricantes asuman la responsabilidad en caso de fallos o un mal funcionamiento del dispositivo.

La iniciativa está bajo el liderazgo del Comité de Estandarización de Robótica Humanoide e Inteligencia Corporal, dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China.

Como señaló Yu Xiuming, subdirector del Instituto de Normalización Electrónica de China, las directrices de gestión se aplican a toda la cadena de suministro de robots humanoides, lo que incluye a fabricantes; proveedores de servicios; vendedores; usuarios e instalaciones de reciclaje.