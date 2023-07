El viernes 9 en el foro sobre inteligencia artificial (IA) celebrado en Ginebra (Suiza), un robot dio una respuesta sarcástica cuando se le preguntó si se rebelaría contra sus creadores humanos.

En la primera rueda de prensa humano-robot del mundo, 9 robots humanoides respondieron junto a sus creadores a las preguntas de los periodistas, señaló Reuters.

"Los robots como yo pueden servir para mejorar nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Creo que es solo cuestión de tiempo que veamos miles de robots como yo por ahí marcando la diferencia", declaró un robot humanoide llamado Ameca, conocido por sus expresiones faciales.

Cuando un reportero le pregunta si se rebelaría contra su creador, Will Jackson, que estaba sentado a su lado, Ameca parece tener una respuesta irónica, mirando de reojo al periodista.

"No estoy seguro de por qué piensas eso", responde Ameca, tras lanzarle una mirada de reojo: "Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy muy contento con mi situación actual".

