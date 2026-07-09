Aerolínea Copa suma wi-fi de Starlink: qué cambia para los viajeros argentinos

Usará el Wi-Fi de alta velocidad como beneficio para clientes premium y usuarios frecuentes, mientras que el resto deberá comprar un pase de conexión.

La conectividad aérea en América latina empieza a cambiar de escala. Copa Airlines activó el servicio de Internet satelital Starlink, de la empresa SpaceX del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, y se convirtió en la primera aerolínea de la región que incorpora esta tecnología en vuelos comerciales. La novedad apunta a mejorar la experiencia a bordo, pero también marca una nueva vara para quienes ya no separan el viaje del trabajo, el entretenimiento o la comunicación cotidiana.

Para los pasajeros argentinos, el anuncio tiene impacto directo. Copa opera rutas desde Buenos Aires Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y San Miguel de Tucumán hacia Panamá, su principal centro de conexiones, desde donde enlaza con destinos de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. En ese mapa, contar con Wi-Fi de alta velocidad durante el vuelo puede convertir horas muertas en tiempo útil para una reunión, una presentación, una descarga pesada o una serie en streaming.

Por qué Starlink promete una conexión distinta en el avión

La clave está en la órbita baja. A diferencia de los satélites geoestacionarios, ubicados a casi 36.000 kilómetros de la Tierra, la red de Starlink trabaja a una distancia mucho menor, entre unos 340 y 560 kilómetros. Esa cercanía reduce la latencia, uno de los mayores problemas históricos del Internet a bordo.

En términos prácticos, esa mejora permite que aplicaciones interactivas funcionen con mayor fluidez. Videollamadas, plataformas de colaboración, carga de archivos y reproducción de contenidos tienen una respuesta mucho más parecida a la de una conexión hogareña que a la vieja experiencia de Wi-Fi lento, caro y poco confiable en el aire.

El sistema requiere antenas especiales instaladas sobre el fuselaje. Estos equipos de bajo perfil siguen a los satélites a gran velocidad y cambian de enlace en fracciones mínimas de tiempo. El avión avanza a cientos de kilómetros por hora, por eso la continuidad del servicio depende de una coordinación técnica muy fina.

Frente a los antiguos domos satelitales, las antenas de Starlink ocupan menos espacio, pesan menos y afectan en menor medida la aerodinámica. En los Boeing 737 se las puede identificar como placas planas ubicadas en la parte superior del avión. Esa reducción de volumen ayuda a cuidar el consumo de combustible, un punto sensible para cualquier aerolínea.

Las velocidades estimadas superan con amplitud a las soluciones previas disponibles en la región. Según los parámetros comunicados para este tipo de servicio, la descarga puede ubicarse entre 40 y 220 Mbps por aeronave, con picos más altos en escenarios de baja demanda simultánea. La carga, por su parte, alcanza valores suficientes para subir documentos pesados, fotos o videos sin la demora habitual del Wi-Fi tradicional en vuelo.

Cuándo estará disponible Starlink en toda la flota de Copa

El servicio comercial comenzó el 4 de julio de 2026 con el primer avión equipado, un Boeing 737 MAX 9 con matrícula panameña HP-9901CMP. Esa unidad inició la etapa visible del despliegue, aunque la incorporación al resto de la flota demandará varios meses de trabajo técnico.

La instalación no consiste solo en colocar una antena. Cada aeronave necesita intervención en el fuselaje, cableado interno, pruebas de seguridad y certificaciones. Por eso, Copa combina estas tareas con paradas de mantenimiento programadas. En general, el proceso puede ocupar entre 10 y 14 días por avión, aunque los tiempos pueden bajar cuando la adaptación coincide con revisiones mayores.

La aerolínea prevé llevar Starlink a su flota de Boeing 737, que incluye versiones 737-700, 737-800, 737 MAX 8 y 737 MAX 9. De acuerdo con el plan informado por la compañía, la cobertura total debería alcanzarse durante el primer trimestre de 2027.

Hasta que el despliegue termine, no todos los vuelos tendrán el servicio. La disponibilidad dependerá del avión asignado a cada ruta. Copa avisará por correo electrónico, antes del viaje, cuando el vuelo cuente con conectividad satelital.

En el siguiente video difundido por Copa Airlines en sus redes sociales, se observa a pasajeros argentinos que celebraron el pase del seleccionado argentino de fútbol masculino a los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.

Quiénes tendrán Internet gratis y quiénes deberán pagar

Copa eligió un modelo mixto. No todos los pasajeros accederán sin cargo. La aerolínea usará el Wi-Fi de alta velocidad como beneficio para clientes premium y usuarios frecuentes, mientras que el resto deberá comprar un pase de conexión.

El acceso gratuito estará disponible para quienes viajen en Clase Ejecutiva, sin importar si el pasaje fue comprado, canjeado con millas o recibido como upgrade. En todos los casos, la conexión se habilitará durante el trayecto.

También podrán usarlo sin costo los miembros de ConnectMiles con categorías PreferMember Gold, Platinum y Presidential. La condición apunta a los pasajeros que concentran mayor volumen de viajes dentro del programa de fidelización de la compañía.

Hay otro grupo incluido: los clientes que ya tengan planes Starlink Residential o Starlink Roam. En esos casos, podrán validar sus credenciales en el portal del avión y usar el servicio como una extensión de su suscripción terrestre.

Para la mayoría de los pasajeros de clase económica, el acceso será pago. La compra se realizará desde el portal que aparece al conectar el dispositivo a la red Wi-Fi del avión. La compañía habla de precios accesibles, aunque el valor final puede variar según la duración del vuelo y el paquete elegido.

El esquema deberá adaptarse a rutas muy distintas. Copa opera tramos cortos dentro de la región y vuelos más extensos hacia destinos del Cono Sur. Esa diversidad vuelve probable una segmentación por tiempo de uso o por tipo de viaje.

Un dato relevante: cada pase habilita un solo dispositivo. Si una persona quiere conectar el celular y la notebook al mismo tiempo, deberá adquirir dos accesos o alternar entre equipos. Además, el servicio bloquea llamadas de voz y video para evitar molestias dentro de la cabina.

Qué significa para los viajeros argentinos

La apuesta de Copa tiene especial interés para la Argentina. La aerolínea cumple un rol fuerte como conector entre el país y múltiples destinos de América, con escala en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá.

En Buenos Aires, la compañía opera desde Ezeiza con varias frecuencias. También ofrece vuelos desde Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y San Miguel de Tucumán, lo que evita a muchos pasajeros el paso obligado por la capital argentina antes de iniciar un viaje internacional.

Para viajeros de negocios, profesionales independientes o turistas que conectan con Estados Unidos, México, el Caribe o Centroamérica, el Wi-Fi de alta velocidad puede sumar valor concreto durante trayectos largos.

La competencia también acelera con Wi-Fi satelital

Copa no se mueve sola. Varias aerolíneas internacionales que operan hacia la Argentina ya incorporaron Starlink o avanzan con servicios de conectividad satelital de nueva generación. La presión competitiva crece porque los pasajeros empiezan a comparar no solo precio, horarios y millas, sino también calidad de conexión.

United Airlines es uno de los casos más visibles. La aerolínea estadounidense ofrece Internet satelital en parte de su flota internacional y lo vincula con su programa MileagePlus. Para quienes viajan entre Buenos Aires y Houston, el nodo de United, el Wi-Fi gratuito para socios suma un argumento comercial fuerte.

Qatar Airways también avanzó rápido con Starlink en sus Boeing 777. La compañía ofrece conectividad sin cargo a todos los pasajeros en esos aviones, sin diferenciar por clase. Ese enfoque aumenta la presión sobre las empresas que prefieren cobrar el servicio en clase económica.

Air France, por su parte, comenzó a sumar Wi-Fi de alta velocidad en aviones Airbus A350, una familia usada en rutas de largo alcance. El acceso gratuito para miembros de Flying Blue muestra otra tendencia: las aerolíneas usan la conectividad como gancho para sumar usuarios a sus programas de fidelización.

Lo que viene para el Wi-Fi en los vuelos de la región

La llegada de Starlink a Copa anticipa un cambio de expectativas entre los pasajeros latinoamericanos. A medida que más aviones sumen conectividad de baja latencia, el Wi-Fi lento o inexistente dejará de verse como una limitación inevitable del viaje aéreo.

El punto sensible será el precio. Instalar antenas, certificar equipos y sacar aviones de servicio cuesta mucho dinero. Copa busca recuperar parte de esa inversión con pases pagos para clase económica. Sin embargo, si competidores globales ofrecen conexión gratuita, la aerolínea podría enfrentar presión para revisar su modelo comercial.

El mercado también tendrá nuevos jugadores. Proyectos como Kuiper, de Amazon, preparan acuerdos con aerolíneas y podrían ampliar la oferta de Internet satelital en vuelo a partir de los próximos años. Esa competencia puede mejorar precios, cobertura y velocidades.

Por ahora, Starlink corre con ventaja por despliegue y adopción. Para los viajeros argentinos que usan Copa, el beneficio se notará primero en las rutas donde ya haya aviones equipados. Si el servicio cumple lo prometido, la desconexión total durante el vuelo empezará a quedar como una rareza cada vez menos aceptada.