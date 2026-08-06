En la Argentina, la llegada comercial de Starlink Direct to Cell está atada a un proceso de reordenamiento en el sector de las telecomunicaciones.

La combinación entre los satélites de órbita baja (LEO) de Starlink y las redes de telefonía móvil que ya conocemos está cambiando las bases de las telecomunicaciones en el mundo.

En el medio de este cambio está la tecnología Direct to Cell (D2C), que impulsa la empresa SpaceX del magnate sudafricano-estadounidense con su red de satélites Starlink. El sistema logra que los celulares que ya usamos todos los días se puedan conectar de forma directa a los satélites, sin necesidad de antena parabólica, sin hardware extra y sin tocar nada del teléfono. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Qué celulares de Apple, Samsung, Google y Motorola son compatibles con datos y mensajes?

¿Cómo logra tu celular conectarse a un satélite de Starlink?

A diferencia de los servicios de Internet satelital tradicionales, que necesitan instalar un equipo fijo en el techo de tu casa, Direct to Cell funciona de manera invisible para quien lo usa. El sistema aprovecha los protocolos LTE (4G) que ya tienen los celulares modernos. En la práctica, el celular reconoce la señal del satélite como si fuera una antena o celda de una empresa de telefonía en tierra, y arma una conexión parecida a un roaming común.

Para que esto sea posible, los ingenieros de SpaceX tuvieron que resolver un problema técnico grande, el del presupuesto de enlace. Un celular común transmite con muy poca potencia, como máximo 0,2 vatios, y con una antena chiquita. Para que esa señal débil viaje cientos de kilómetros hasta la órbita baja y el satélite la pueda captar, Starlink puso en órbita satélites con módems avanzados (eNodeB) y antenas enormes de matriz de fase activa (phased array), de 2,7 por 2,3 metros. Esas antenas concentran la energía de la señal de radio de forma muy precisa.

Además, como los satélites viajan a unos 27.000 km/h, se genera un efecto Doppler bien fuerte que cambia la frecuencia de la señal. Para que la conexión no se corte, el sistema usa algoritmos de software avanzados y chips de silicio hechos a medida. Estos compensan esa desviación de frecuencia en tiempo real y manejan el traspaso de la señal entre un satélite y otro sin interrupciones.

¿Cómo funciona T-Satellite en los Estados Unidos?

El despliegue comercial más importante de esta tecnología pasa por los Estados Unidos, gracias a la alianza entre T-Mobile y Starlink. Este servicio conjunto se llama T-Satellite y usa el espectro de telefonía terrestre que ya tiene autorizado T-Mobile, la banda PCS de 1,9 GHz, para comunicarse con los satélites.

El lanzamiento de T-Satellite se hizo en varias etapas. Primero hubo una fase de pruebas beta, en la que se mandaron los primeros mensajes de texto desde el espacio. Después, en julio de 2025, arrancó el servicio comercial habilitado para mensajes de texto (SMS y MMS) y para compartir ubicación. Más adelante, en octubre de 2025, se sumó el acceso a datos móviles de bajo ancho de banda.

T-Satellite trabaja como una red de respaldo. Cuando el usuario sale del área de cobertura normal de tu operadora, el celular busca automáticamente la red satelital y en la pantalla te aparece el cartel "T-Mobile SpaceX" o "T-Sat+Starlink".

¿Qué aplicaciones podés usar con datos por satélite?

Como el ancho de banda satelital hoy está entre 2 y 4 Mbps por haz, la red no deja usar Internet sin límites, como mirar streaming o navegar libremente, porque se saturaría enseguida. En cambio, el sistema deja que algunas aplicaciones puntuales funcionen de forma automática y con los datos optimizados.

Entre las aplicaciones de terceros que podés usar con los datos de T-Satellite están WhatsApp, Facebook Messenger, Google Maps, Apple Maps, AccuWeather, AllTrails y la red social X. Además, T-Mobile tiene su aplicación T-Life, que en las zonas sin cobertura pasa a funcionar como un asistente virtual de contingencia con inteligencia artificial, con la opción de reportar una emergencia.

¿Para qué sirve este sistema en una emergencia?

Esta tecnología mostró todo su valor en situaciones de emergencia, cuando la infraestructura en tierra se cae o queda destruida. Como no depende de antenas terrestres, el satélite pasa a ser la única forma de comunicarse.

Este servicio fue clave hace poco durante los incendios forestales en zonas aledañas a las ciudades de Madrid y Ávila, en España, y también en California, donde las operadoras habilitaron el paso de señal satelital para ayudar a los damnificados.

En América latina, la tecnología también probó que funciona. La operadora Liberty Caribbean activó la conexión de emergencia de Starlink en Jamaica después del paso del huracán Melissa, y así las personas pudieron mandar mensajes importantes mientras las antenas locales estaban caídas. En Chile, Entel activó los SMS de emergencia para ayudar a personas aisladas por los recientes temporales e inundaciones en la Patagonia. En todos estos casos, poder mandar un simple mensaje de texto o compartir la ubicación por GPS marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Qué celulares son compatibles con Starlink Direct to Cell?

La gran ventaja de este sistema es que aprovecha las capacidades LTE que ya tienen los celulares modernos. Aun así, no todos los equipos soportan lo mismo, y las marcas tuvieron que ajustar el software, y hasta el hardware interno en los modelos más nuevos, para asegurar una conexión estable, sobre todo para pasar datos. A continuación te contamos qué marcas y modelos son compatibles, con el detalle de cuáles pueden usar datos satelitales y cuáles solo mensajes de texto.

Apple (iPhone)

Todos los modelos de iPhone desde la serie 13 en adelante ya vienen con soporte para mandar mensajes de texto por satélite en la red de Starlink. Las series iPhone 14, 15, 16 y 17 traen de fábrica hardware propio para conectarse a la red satelital de Globalstar, que se usa para la función de Emergencia SOS, pero también son compatibles con el espectro comercial de T-Satellite.

Compatibles con datos de Starlink, para usar aplicaciones con datos móviles por satélite hace falta tener instalado iOS 18.3 o una versión más nueva. Los modelos habilitados son toda la línea iPhone 13, 14, 15, 16, 17, el iPhone Air y el iPhone 17e.

Una limitación de Apple es que, a diferencia de lo que pasa con Android, la empresa restringió el uso de datos por satélite a solo seis aplicaciones propias, Mensajes, Mapas, Tiempo, Música, Fitness y Brújula. Las aplicaciones de terceros, como WhatsApp, todavía no están habilitadas para usar datos satelitales en iOS en esta primera etapa.

Samsung

Samsung es la marca con más equipos homologados para esta tecnología, aunque la compatibilidad cambia mucho según el modelo y el procesador, ya que se priorizan los chips Snapdragon por sobre los Exynos.

Samsung permite usar datos en aplicaciones de terceros, como WhatsApp o Google Maps. Los modelos habilitados para datos son estos.

Familia Galaxy S , toda la serie S22, S23, S24, S25 y S26, además del Galaxy S21 FE.

, toda la serie S22, S23, S24, S25 y S26, además del Galaxy S21 FE. Plegables , Galaxy Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip8, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7, Z Fold8 y Z Fold8 Ultra.

, Galaxy Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip8, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7, Z Fold8 y Z Fold8 Ultra. Gama media ( serie A ), Galaxy A15 5G, A16 5G, A25 5G, A35 5G, A36 5G, A53 5G, A54 5G y A56 5G.

), Galaxy A15 5G, A16 5G, A25 5G, A35 5G, A36 5G, A53 5G, A54 5G y A56 5G. Equipos resistentes, Galaxy XCover6 Pro y XCover7 Pro.

Limitados solo a mensajes de texto (SMS) quedan los modelos más viejos o de entrada, como el Galaxy S21 (base, Plus y Ultra), el Galaxy A14, y los plegables Galaxy Z Flip3, Z Flip4, Z Fold3 y Z Fold4, que solo tienen soporte para texto y no para datos.

Google Pixel

Google optimizó a fondo sus equipos gracias a sus procesadores Tensor. Compatibles con datos, toda la nueva familia Google Pixel 10 (10a, Pro, Pro XL y Fold) y la familia Google Pixel 9 (9, Pro, Pro XL y Pro Fold) tienen soporte de fábrica para texto, MMS y datos.

La generación anterior, Pixel 8 y 8 Pro, necesita la actualización a Android 14 QPR2 para acceder al servicio. Limitado solo a SMS queda el modelo Pixel 9a, que por ahora solo tiene mensajería de texto.

Motorola

La marca homologó buena parte de sus equipos recientes para usar T-Satellite. Compatibles con datos, los modelos 2025 de las líneas premium y media, como el Moto Edge 2025, el Moto G 5G 2025, el Moto G Power 5G 2025, el Razr 2025, el Razr+ 2025 y el Razr Ultra 2025. Limitados solo a SMS quedan los modelos que salieron en 2024, como el Edge 2024, el Razr 2024, el Razr+ 2024, el G 2024 y el G Stylus 2024.

¿Cómo funciona el servicio de Starlink al celular en Chile y Perú?

En América latina, Direct to Cell ya es una realidad que funciona, y la región es uno de los mercados más urgentes por la geografía complicada que tiene, con la Cordillera de los Andes y la selva amazónica de por medio.

Chile y Perú se convirtieron en la principal vidriera tecnológica para el servicio en Sudamérica, gracias a la alianza pionera entre SpaceX y la operadora regional Entel. En Chile, la red ya está en producción comercial y llegó a más de 450.000 usuarios únicos en su primer mes, con cobertura en la Patagonia, el desierto de Atacama y zonas de la costa que estaban aisladas.

Por ahora, el servicio en Chile está limitado a mensajes de texto (SMS), y se ofrece como beneficio directo en los planes premium de Entel, los planes Black y los de mayor cantidad de gigas. El salto a los datos móviles en la región andina se espera para una segunda etapa, cuando la red esté más madura.

¿Dónde está disponible Starlink Direct to Cell?

Starlink trabaja ya con diversos operadores en cinco continentes para ofrecer esta conectividad global. Los países y sus socios confirmados son: Estados Unidos con T-Mobile, Canadá con Rogers, Australia con Optus y Telstra, Nueva Zelanda con One NZ, Japón con KDDI, Suiza con Salt, Reino Unido con Virgin Media O2 (VMO2), Ucrania con Kyivstar (ya operativo), Chile y Perú con Entel, y Nigeria con Airtel Africa.

En el mapa de cobertura aparecen como próximos, además de los tres mercados europeos indicados, México, Bahamas, Puerto Rico, Jamaica, Brasil, Kenia, Zambia, Congo, Kazajistán, Mongolia y Filipinas.

Mapa de disponibilidad de Starlink To Cell.

¿Cuándo llegará Starlink Direct to Cell a la Argentina?

En la Argentina, la llegada comercial de Starlink Direct to Cell está atada a un proceso importante de reordenamiento corporativo en el sector de las telecomunicaciones. Según cálculos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), cerca del 30% de la población rural y de zonas de frontera no tiene una conexión móvil estable, algo que frena a las economías regionales, como el campo, la minería y Vaca Muerta, y deja aisladas a varias comunidades.

Para que Starlink Direct to Cell pueda prender el servicio celular en la Argentina, SpaceX necesita firmar acuerdos formales de arrendamiento de espectro terrestre, en bandas de 700 MHz, 1,7/2,1 GHz o 1,9 GHz, con alguna de las operadoras que quedaron en pie. A diferencia de la Internet satelital tradicional de Starlink, que usa antenas y frecuencias satelitales propias, Direct to Cell emite en las frecuencias que el Estado les dio en licencia a las operadoras locales, para que los celulares puedan captar la señal.

¿Cómo vas a poder usar el servicio en el país?

Todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento confirmada, pero en la industria se espera que las pruebas piloto más avanzadas y la disponibilidad del servicio de mensajería (SMS) y de emergencias puedan arrancar en el segundo semestre de 2026.

El acceso a este servicio en el país se organizaría así. Los clientes de la operadora aliada van a ser los únicos que puedan usar el servicio comercial, siempre que su compañía celular haya firmado el acuerdo de roaming espacial con Starlink.

En los planes premium es probable que el servicio venga incluido sin cargo extra, como pasa en otros países, y que funcione como un diferenciador frente a la competencia. Para los clientes de planes medios o prepagos, se podría sumar como un paquete adicional (add-on), cuyo costo de referencia internacional ronda los 10 dólares por mes, ajustado después a la economía argentina.

Las emergencias serían gratis y universales. Esto quiere decir que cualquier persona con un celular compatible que esté en una zona sin señal, por ejemplo alguien que tuvo un accidente en una ruta o se perdió en la montaña, va a poder conectarse a los satélites de Starlink de manera gratuita para mandar un mensaje de auxilio al 911 con su ubicación, sin importar de qué operadora sea cliente.