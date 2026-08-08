Amazon prepara un ejército de más de 5.000 satélites para competir contra Starlink

Amazon Leo Direct-to-Device ofrecería voz, mensajes, datos y comunicaciones de emergencia en teléfonos móviles compatibles fuera de la cobertura terrestre

Amazon dio un nuevo paso en la competencia con Starlink por llevar conectividad satelital directamente al celular. Su subsidiaria Kuiper Systems presentó ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, sigla en inglés) de los Estados Unidos una solicitud para lanzar y operar hasta 5.105 satélites de órbita baja.

El proyecto se llama Amazon Leo Direct-to-Device y todavía necesita autorización regulatoria. Si avanza, permitirá ofrecer voz, mensajes, datos y servicios de emergencia mediante dispositivos compatibles fuera del alcance de las redes móviles terrestres. El despliegue está previsto desde 2028.

Qué propone Amazon para competir con Starlink

La presentación ante la FCC describe cinco capas orbitales ubicadas entre 510 y 580 kilómetros de altura. Tres atenderían latitudes medias y dos tendrían mayor inclinación para ampliar la cobertura hacia regiones polares y rutas marítimas.

Los enlaces con los usuarios operarían en bandas L y S, mientras que la conexión con estaciones terrestres usaría bandas de mayor capacidad. Amazon también prevé integrar esta red con su constelación de banda ancha y con la infraestructura de Globalstar, cuya compra está sujeta a aprobaciones.

Cómo llegaría la señal satelital a un celular sin cobertura

La propuesta apunta a complementar a los operadores móviles en rutas, áreas rurales, zonas marítimas y lugares afectados por emergencias. Cuando desaparezca la señal terrestre, un teléfono móvil compatible podría enlazarse con un satélite que pase sobre la zona.

El satélite recibiría la comunicación y la dirigiría hacia la red terrestre o a través de enlaces entre satélites. El sistema podría sostener mensajería, llamadas, datos y funciones de emergencia, aunque las prestaciones finales dependerán de la aprobación, los acuerdos con operadoras y la disponibilidad comercial en cada país.

Qué teléfonos móviles podrían usar Amazon Leo

Amazon sostiene que su red será compatible con dispositivos móviles preparados para comunicaciones satelitales y que no exigirá una antena externa al usuario. Esto no significa que todos los celulares con tecnologías de telefonía móvil de cuarta y/o quinta generación (4G o 5G) actuales vayan a conectarse de manera automática.

La compatibilidad dependerá del equipo, de las bandas habilitadas, del operador y de las autorizaciones locales. En una primera etapa, las funciones podrían concentrarse en mensajes y emergencias antes de sumar voz y datos con mayor capacidad.

Cómo busca Amazon reducir el consumo de batería

Conectar un teléfonomóvil con un satélite situado a más de 500 kilómetros exige captar señales de baja potencia sin obligar al equipo a transmitir de manera continua. Para resolverlo, Amazon propone procesamiento digital a bordo, conformación de haces y salto de haces.

La antena del satélite concentraría la energía sobre las áreas donde haya demanda, en lugar de cubrir grandes superficies al mismo tiempo. La solicitud también menciona recepción con doble polarización y modulación adaptativa para ajustar la conexión según las condiciones.

Según el expediente presentado por Kuiper Systems ante la FCC, estas técnicas buscan mejorar el uso del espectro y avanzar desde la mensajería básica hacia servicios de voz y datos.

Cómo se integrará la red con AWS

Amazon planea combinar enlaces entre satélites, estaciones terrestres y su red privada de fibra. Para clientes corporativos y organismos públicos, la conexión podría integrarse con servicios de AWS sin depender por completo de la Internet pública.

La modalidad Direct to AWS permite vincular comunicaciones satelitales con redes privadas mediante servicios como AWS Transit Gateway y AWS Direct Connect Gateway. El objetivo es reducir pasos operativos y mantener el tráfico dentro de la infraestructura contratada.

Chris Weber, vicepresidente de Negocios de Consumo y Empresas de Amazon Leo, señaló que la red busca sostener operaciones en lugares donde la conectividad terrestre es limitada. La protección efectiva de los datos dependerá de la configuración, el cifrado y los controles aplicados por cada cliente.

Por qué la compra de Globalstar es decisiva

Amazon acordó adquirir Globalstar por unos 11.570 millones de dólares, a un valor de 90 dólares por acción. La operación incluye satélites, infraestructura terrestre y licencias de espectro para servicios móviles satelitales, pero su cierre depende de autorizaciones regulatorias.

Panos Panay, vicepresidente sénior de Dispositivos y Servicios de Amazon, afirmó que la combinación permitirá ofrecer un servicio "más rápido y confiable en más lugares". Paul Jacobs, director ejecutivo de Globalstar, sostuvo que la operación ampliará el alcance de las comunicaciones satelitales.

Qué acuerdos respaldan el proyecto de Amazon

Amazon Leo trabaja con operadores y distribuidores para ampliar la cobertura en áreas donde instalar torres o fibra no resulta viable. Entre los acuerdos anunciados figuran Vodafone, la National Broadband Network de Australia, Herotel, DirecTV Latin America y Sky Brasil.

Amazon también acordó con Apple que Amazon Leo sostenga servicios satelitales en modelos compatibles de iPhone y Apple Watch, entre ellos Emergency SOS, mensajes y asistencia en ruta. Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Producto de Apple, dijo que el acuerdo permitirá mantener "las funciones satelitales vitales" que ya usan sus clientes.

Cuándo podría llegar Amazon Leo a la Argentina

DirecTV Latin America y Sky Brasil anunciaron que ofrecerán banda ancha satelital de Amazon Leo a hogares y empresas de Sudamérica. En la Argentina, la comercialización, la distribución y el soporte estarán a cargo de la operación regional vinculada al grupo Werthein.

Ese servicio fijo, previsto de manera gradual durante 2026 y sujeto a permisos locales, utilizará antenas Leo Nano, Leo Pro o Leo Ultra. Según DirectTV Latin America y Sky Brasil, el modelo Ultra podrá alcanzar hasta 1 Gbps de descarga y 400 Mbps de subida para clientes empresariales.

La conexión directa al celular es un proyecto distinto. Amazon prevé iniciar el despliegue de esa constelación en 2028, sin una fecha comercial confirmada para la Argentina. Por eso, la llegada de la banda ancha con antena no implica que el servicio móvil quede habilitado al mismo tiempo.

Cómo queda Amazon frente a Starlink

Starlink llega con ventaja. Su servicio Direct to Cell ya opera con socios móviles en varios mercados y cuenta con cientos de satélites destinados a esa función. Amazon, en cambio, pidió permiso para comenzar a desplegar su red desde 2028.

La propuesta de Starlink busca ampliar la cobertura de teléfonos móviles comunes mediante acuerdos con operadoras. Amazon plantea un esquema similar, reforzado por el espectro y la red de Globalstar, además de la integración con AWS y el acuerdo con Apple.

AST SpaceMobile y Lynk Global también desarrollan redes satelitales para celulares. AST SpaceMobile cerró acuerdos con AT&T y Verizon, mientras Amazon aspira a sumar operadores móviles de distintos países antes del lanzamiento comercial.

La competencia se definirá por la cantidad de satélites, y también pesarán el espectro disponible, la compatibilidad de los teléfonos, la capacidad de lanzamiento, los acuerdos con operadoras, los precios y la calidad real del servicio.

Qué obstáculos enfrenta Amazon antes del lanzamiento

El primer desafío es regulatorio. La FCC debe evaluar la solicitud de la nueva constelación y la compra de Globalstar. Además, cada mercado exigirá permisos para usar frecuencias y prestar servicios.

El segundo desafío es logístico. Amazon contrató lanzamientos con United Launch Alliance, Arianespace, Blue Origin y SpaceX para su red de banda ancha. La disponibilidad de cohetes será decisiva para sostener el calendario de nuevos satélites.

En junio de 2026, la FCC otorgó a Amazon Leo una dispensa limitada para el plazo intermedio de su constelación de primera generación, con condiciones sobre la prioridad de espectro. Esa decisión no equivale a aprobar la nueva red de 5.105 satélites para celulares.

Cómo planea reducir el riesgo de basura espacial

La incorporación de miles de satélites aumenta la necesidad de prevenir colisiones y retirar equipos al final de su vida útil. Amazon informó a la FCC que sus aparatos tendrán capacidad de maniobra y procedimientos de desorbitación controlada.

El expediente indica que cada satélite reservará combustible para abandonar la órbita y desintegrarse en la atmósfera. También incorpora medidas para reducir la fragmentación ante una falla o un impacto. La FCC deberá analizar estos compromisos antes de decidir sobre la autorización.

El anuncio abre una nueva etapa en la carrera por eliminar las zonas sin señal, pero no describe un servicio disponible hoy. Starlink conserva la ventaja operativa, mientras Amazon reúne espectro, socios y capacidad técnica para intentar alcanzarlo desde 2028.