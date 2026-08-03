Google pausó una herramienta de IA en Earth que generaba imágenes aéreas realistas tras advertencias sobre posibles usos para desinformación

Google decidió suspender una nueva herramienta de inteligencia artificial integrada a Google Earth luego de recibir advertencias sobre los riesgos de generar imágenes aéreas con apariencia real a partir de indicaciones escritas.

La función había sido presentada el jueves como una nueva capacidad basada en IA generativa. Su objetivo era permitir que los usuarios describieran una escena para obtener una representación visual con características similares a una imagen tomada desde el aire.

Sin embargo, la compañía dio marcha atrás apenas un día después y anunció que retiraba temporalmente la herramienta para reforzar sus sistemas de seguridad y establecer mayores controles antes de una eventual vuelta.

Desde Google explicaron que ninguna de las imágenes creadas con esta tecnología llegó a incorporarse a la plataforma pública de Earth. Además, indicaron que estaban trabajando en nuevas medidas de protección, aunque no detallaron cuándo volverá a estar disponible ni qué modificaciones tendrá.

¿Por qué la función de inteligencia artificial de Google encendió alertas entre investigadores y periodistas?

El debate comenzó pocas horas después del lanzamiento, cuando el investigador neerlandés Henk van Ess puso a prueba las capacidades del sistema y mostró uno de los posibles problemas asociados a este tipo de herramientas.

A través de un experimento denominado "Cómo construir una central nuclear en Irán", el especialista buscó demostrar que la inteligencia artificial podía crear escenarios inexistentes con un nivel de realismo suficiente como para generar confusión.

Su advertencia apuntó especialmente al impacto que estas imágenes podrían tener sobre periodistas, investigadores y especialistas en verificación de datos que utilizan fotografías aéreas como fuente de información.

El problema, según explicó, es que durante años las imágenes satelitales fueron consideradas una herramienta clave para comprobar hechos concretos, desde movimientos militares hasta construcciones o daños en zonas de conflicto.

Con sistemas capaces de producir imágenes similares mediante una simple descripción escrita, la dificultad ya no sería solamente detectar contenidos falsos, sino también defender la autenticidad de materiales verdaderos.

El riesgo de que la IA afecte la confianza en las imágenes reales

Las imágenes obtenidas mediante satélites forman parte de numerosas investigaciones periodísticas internacionales. Fueron utilizadas para analizar conflictos armados, documentar destrucción de infraestructura y seguir actividades en lugares donde el acceso físico resulta limitado.

Organizaciones dedicadas al periodismo visual y la investigación abierta utilizan este tipo de pruebas para respaldar sus informes.

El avance de la inteligencia artificial plantea un nuevo desafío: que la existencia de herramientas capaces de fabricar imágenes convincentes permita cuestionar incluso fotografías legítimas.

Ese fenómeno ya comienza a observarse en redes sociales, donde cada vez más usuarios ponen en duda la autenticidad de videos y fotografías ante la expansión de los contenidos generados con IA.

Los especialistas advierten que el impacto más profundo podría estar relacionado con la pérdida de confianza. Si cualquier imagen puede ser creada artificialmente, una fotografía real también podría ser descartada bajo la sospecha de haber sido generada por una máquina.

La apuesta de Google por la IA enfrenta nuevos desafíos

La decisión de retirar la función se conoció en un momento en el que Google busca acelerar la incorporación de inteligencia artificial en sus principales productos y servicios.

La compañía viene desarrollando herramientas generativas para integrarlas en plataformas como el buscador, Maps y otros servicios utilizados por millones de personas en todo el mundo.

La experiencia con Google Earth muestra uno de los principales desafíos que enfrentan las grandes tecnológicas: avanzar rápidamente en el desarrollo de nuevas funciones sin perder de vista los posibles usos indebidos.

El episodio también refleja una preocupación creciente dentro de la industria tecnológica: cómo implementar sistemas cada vez más potentes sin aumentar los riesgos vinculados a la manipulación de información visual.

Google, por ahora, evitó brindar mayores detalles y se limitó al comunicado difundido en sus canales oficiales, donde confirmó el retiro temporal de la herramienta para aplicar controles adicionales.

Cómo comprobar si un contenido generado por IA es confiable

La discusión sobre las imágenes creadas con inteligencia artificial forma parte de un problema más amplio que atraviesa a todas las herramientas generativas: la dificultad para distinguir entre información correcta y contenidos elaborados artificialmente.

A medida que estos sistemas avanzan y producen respuestas, imágenes y textos cada vez más realistas, los usuarios deben incorporar nuevas formas de verificación antes de tomar esos resultados como ciertos.

Una de las principales recomendaciones es no asumir que una respuesta generada por inteligencia artificial es correcta solo porque está redactada con seguridad o presenta datos específicos. Estos sistemas pueden producir información equivocada, combinar datos reales con errores o presentar como válidos contenidos que no fueron comprobados.

Siempre conviene contrastar la información con fuentes oficiales, revisar el origen de los datos utilizados y prestar atención a posibles inconsistencias dentro del propio contenido.

El desafío aumenta porque la inteligencia artificial no solo permite crear textos o respuestas falsas, sino también imágenes, audios y videos con un nivel de realismo que dificulta la identificación de su origen. En este escenario, la verificación humana mantiene un rol central. Aunque las herramientas de IA pueden acelerar procesos de búsqueda y análisis, la revisión crítica sigue siendo necesaria para determinar si un contenido es verdadero.

La expansión de estas tecnologías plantea así un nuevo desafío para usuarios, empresas y medios de comunicación: aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin perder la capacidad de distinguir entre información confiable y material generado artificialmente.