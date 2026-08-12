En la tienda oficial de Mercado Libre, las publicaciones de celulares varían por color, capacidad y medio de pago y financiación en cuotas

Renovar el celular exige mirar mucho más que el precio publicado. Las cuotas, el almacenamiento, la batería, la conectividad NFC y los accesorios incluidos pueden cambiar por completo la conveniencia de una compra.

En la tienda oficial de Mercado Libre, las publicaciones de celulares varían por color, capacidad y medio de pago. Por eso, antes de confirmar la operación conviene revisar el valor final, la cantidad de cuotas, la garantía y las condiciones vigentes del Plan Canje. Los precios mencionados en esta nota son valores relevados por iProfesional en la primera semana de agosto de 2026 en la tienda oficial de la propia plataforma y pueden modificarse sin aviso.

¿Por qué comprar directo en la tienda oficial de Mercado Libre marca una diferencia?

A diferencia de los vendedores particulares o de escala media que conviven en la plataforma, la tienda oficial de Mercado Libre implica que es la propia empresa de comercio electrónico la que vende, factura, empaqueta en sus centros de distribución y distribuye directamente los equipos, brindando una experiencia de compra directa de máxima seguridad jurídica, fiscal y operativa con soporte continuo

¿Cuáles son las mejores herramientas de financiación disponibles hoy en Mercado Libre?

Cuotas sin interés : Se destacan las opciones de financiación de 12 cuotas sin interés (en modelos como el Samsung Galaxy A16, Moto G17, Samsung Galaxy A07 y ZTE Blade A56 Pro) y de 6 cuotas sin interés (en el Moto G06 y ZTE Blade V80 Max), excelentes alternativas para diluir los costos mensuales frente a la inflación

: Se destacan las opciones de financiación de 12 cuotas sin interés (en modelos como el Samsung Galaxy A16, Moto G17, Samsung Galaxy A07 y ZTE Blade A56 Pro) y de 6 cuotas sin interés (en el Moto G06 y ZTE Blade V80 Max), excelentes alternativas para diluir los costos mensuales frente a la inflación Descuentos por pago digital : Al pagar con saldo disponible en la cuenta de Mercado Pago, el comprador recibe una rebaja extra de hasta un 10% (como ocurre con el Galaxy A16 y el Moto G17) directamente calculada sobre el precio ya ofertado

: Al pagar con saldo disponible en la cuenta de Mercado Pago, el comprador recibe una rebaja extra de hasta un 10% (como ocurre con el Galaxy A16 y el Moto G17) directamente calculada sobre el precio ya ofertado Plan Canje Federal: Permite entregar un dispositivo usado como parte de pago, recibiendo un reintegro de hasta 700.000 pesos una vez validada la entrega física (válido para todo el país salvo Tierra del Fuego)

Samsung Galaxy A16 para quienes priorizan pantalla y NFC

Con 128 GB de almacenamiento y 4 GB RAM, es el celular de esta lista más equilibrado a largo plazo. Cuenta con pantalla de 6.7" Super AMOLED FHD+ de 90 Hz, procesador Exynos 1330, triple cámara de 50 MP + 5 MP + 2 MP (frontal de 13 MP), protección IP54, batería de 5000 mAh y NFC incorporado.

Su precio de lista en la tienda oficial de Mercado Libre es de $ 469.999, y con 24% de descuento baja a $354.165,24. Se puede abonar el mismo precio en 12 cuotas de $29.513,77, y un 10% de descuento adicional si se paga con dinero disponible en Mercado Pago. Es una alternativa equilibrada para quienes usan el celular para videos, redes sociales, pagos móviles y carga de la tarjeta SUBE.

Motorola Moto G17 para quienes buscan una cámara frontal de 32 MP

Con 128 GB y 4 GB de RAM, este celular es el rey de la fotografía urbana en su segmento. Pantalla IPS de 6.72" FHD+ de 60 Hz, procesador MediaTek Helio G81 Extreme, cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 600 para capturas nocturnas nítidas, cámara frontal de 32 MP, batería de 5200 mAh, tecnología de aceleración virtual RAM Boost y NFC.

Se consigue a $349.000 y en 12 cuotas de $29.083,33 en la tienda oficial de Mercado Libre. Su combinación de cámara, pantalla y almacenamiento lo vuelve atractivo para videollamadas, creación de contenido y consumo multimedia.

Samsung Galaxy A07 para gastar menos sin resignar rendimiento

Con 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, tiene el motor más veloz de esta comparativa de celulares de gama de entrada. Cuenta con procesador MediaTek Helio G99 (6 nm) de gran potencia, pantalla de 6.7" PLS HD+ de 90 Hz, cámara trasera de 50 MP + 2 MP, batería de 5000 mAh y protección IP54, aunque no posee NFC.

Su precio de lista en la tienda oficial de Mercado Libre es de $299.999, y se ofrece con 33% de descuento a $199.999, y en 12 cuotas de $16.666,58. Se ubica entre los celulares más accesibles de esta selección. Su principal límite es el almacenamiento de 64 GB, aunque puede ampliarse mediante microSD.

Motorola Moto G06 para quienes prefieren pantalla grande y batería duradera

Con 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, este celular está pensado para consumir redes sociales a lo grande. Pantalla gigante de 6.9" IPS HD+ de 120 Hz, chip Helio G81 Ultra, cámara trasera de 50 MP, batería de 5200 mAh con protección IP64, sin NFC.

Su precio de lista en la tienda oficial de Mercado Libre es de $269.999, y se ofrece con 16% de descuento a $225.595, y en hasta 6 cuotas de $50.755,12.

ZTE Blade A56 Pro para ahorrar en accesorios

Con 128 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM (incluyendo virtuales, este celular ofrece un combo de inicio imbatible. Integra pantalla de 6.75" IPS HD+ de 90 Hz, procesador Unisoc T7250, cámara de 50 MP AI Triple, batería de 5000 mAh y la gran ventaja de incluir cargador de carga rápida, funda de silicona y auriculares gratis en la caja, aunque carece de NFC.

Su precio de lista en la tienda oficial de Mercado Libre es de $ 249.999, y con descuento de 8% se consigue a $229.999 y en 12 cuotas de $19.166,58.

ZTE Blade V80 Max para quienes necesitan 256 GB y una batería grande

Con 256 GB de almacenamiento y 14 GB de RAM (incluyendo virtuales), se destaca por su hardware, con una espectacular pantalla de 6.9" IPS HD+ de 120 Hz, procesador Unisoc T7250/T615, triple cámara de 50 MP (f/1.8), gran batería de 6000 mAh con tecnología Bypass Charging (evita el calentamiento), protección IP64, NFC y un empaque completo con cargador, auriculares y funda de regalo.

Su precio de lista en la tienda oficial de Mercado Libre es de $340.259, y se consigue en oferta con 19% de descuento a $274.599, y en hasta 6 cuotas de $61.780. Es uno de los celulares más preparados para jornadas extensas, uso laboral y archivos pesados.

Qué celular conviene comprar según el uso

El Samsung Galaxy A16 resulta adecuado para quien prioriza una pantalla AMOLED y NFC. El Moto G17 se destaca por la cámara frontal y el sensor principal. El Galaxy A07 apunta al comprador que busca el menor precio y no necesita NFC.

El Moto G06 ofrece una pantalla grande y una batería rendidora, pero exige revisar la versión para confirmar la conectividad NFC. El ZTE Blade A56 Pro gana interés por los accesorios incluidos, mientras que el ZTE Blade V80 Max sobresale por sus 256 GB y la batería de 6000 mAh.

Las promociones de celulares en la tienda oficial de Mercado Libre pueden cambiar durante el día. Una oferta sirve solo si combina un precio competitivo con almacenamiento suficiente, batería acorde al uso, garantía verificable y cuotas que no comprometan el presupuesto.