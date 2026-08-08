El primer teléfono móvil inteligente de tu hijo puede aportar seguridad y facilitar la organización familiar, pero no debería llegar sin límites.

El Día de las Infancias se celebrará este año el domingo 16 de agosto en la Argentina. La fecha vuelve a poner sobre la mesa una decisión que mezcla presupuesto, seguridad y crianza digital. Para muchas familias, el regalo más pedido es el primer celular.

La compra no debería definirse solo por el precio o por la insistencia de los chicos. Antes de elegir un equipo conviene establecer para qué se usará, cuánto tiempo estará habilitado, qué aplicaciones podrá instalar y quién se hará cargo si se pierde o se rompe.

Qué conviene definir antes de comprar el primer celular para tu hijo

El primer paso es fijar un presupuesto total. Además del teléfono móvil, hay que contemplar funda, vidrio protector, cargador si no viene en la caja, línea móvil y posibles reparaciones. Un modelo de alta gama suele ser innecesario si solo se usará para llamadas, mensajería, ubicación y tareas escolares.

También importa el uso previsto. Si el objetivo es mantener el contacto durante los traslados, un celular básico puede resolver la necesidad. Si la escuela utiliza plataformas educativas, mensajería o videollamadas, será necesario un teléfono móvil inteligente compatible y con almacenamiento suficiente.

La responsabilidad del chico debe formar parte de la evaluación. Cumplir horarios, cuidar sus pertenencias y respetar acuerdos familiares son señales útiles antes de entregar un dispositivo con acceso a Internet.

A qué edad dar un celular y qué límites aplicar

El celular no es un juguete. La exposición prolongada a pantallas puede afectar el sueño, el movimiento, el juego y las conversaciones presenciales. Por eso, la edad no debería ser el único criterio. También cuentan la madurez, la rutina familiar y la necesidad concreta de comunicación.

En menores de dos años se recomienda evitar las pantallas, salvo videollamadas acompañadas por un adulto. Entre los dos y los cinco años, el uso debe ser breve, supervisado y con contenidos adecuados. A partir de la edad escolar, los límites tienen que acordarse en familia y sostenerse con horarios previsibles.

Si la necesidad principal es llamar o enviar mensajes, los teléfonos móviles con funciones limitadas pueden postergar el acceso a redes sociales y videos de reproducción continua. Esa alternativa reduce distracciones y facilita el control del tiempo de uso.

Cómo configurar el control parental desde el primer día

En Android, Google Family Link permite aprobar o bloquear aplicaciones, consultar el tiempo de uso, fijar horarios de descanso y ubicar el celular compatible. La herramienta ayuda, pero no reemplaza el diálogo ni garantiza que todo el contenido inadecuado quede bloqueado.

La configuración inicial debería incluir una cuenta supervisada, bloqueo con PIN, copias de seguridad, ubicación activa, filtros de contenido y aprobación previa para compras. También conviene impedir instalaciones desde fuentes desconocidas y revisar los permisos de cámara, micrófono y ubicación.

Para reducir el consumo compulsivo de videos cortos, YouTube incorporó límites diarios para Shorts en cuentas supervisadas, incluso con la posibilidad de llevar el tiempo a cero. TikTok también ofrece sincronización familiar para administrar privacidad, búsquedas y tiempo de pantalla.

El teléfono móvil no debería quedar en la habitación del niño durante la noche. Un espacio común para cargarlo ayuda a proteger el descanso y evita el uso a escondidas. Los adultos deben respetar reglas similares para que el acuerdo tenga coherencia.

Qué características técnicas necesita un celular para chicos

Almacenamiento de 128 GB . Es un punto de partida razonable para aplicaciones escolares, fotos y videos. Una ranura microSD suma margen y permite ampliar la capacidad a menor costo.

. Es un punto de partida razonable para aplicaciones escolares, fotos y videos. Una ranura microSD suma margen y permite ampliar la capacidad a menor costo. Memoria RAM de 4 GB o más . Alcanza para mensajería, navegación, videollamadas y aplicaciones educativas. La expansión virtual puede ayudar, aunque no reemplaza la memoria física.

. Alcanza para mensajería, navegación, videollamadas y aplicaciones educativas. La expansión virtual puede ayudar, aunque no reemplaza la memoria física. Batería de 5000 mAh . La ubicación por GPS y los datos móviles consumen energía durante el día. Una batería amplia reduce el riesgo de que el chico quede incomunicado.

. La ubicación por GPS y los datos móviles consumen energía durante el día. Una batería amplia reduce el riesgo de que el chico quede incomunicado. Protección contra golpes y salpicaduras . Una funda resistente, vidrio reforzado y certificación IP54 o superior son más valiosos que un diseño delgado. El acabado con buen agarre también disminuye las caídas.

. Una funda resistente, vidrio reforzado y certificación IP54 o superior son más valiosos que un diseño delgado. El acabado con buen agarre también disminuye las caídas. Actualizaciones de seguridad. Un período largo de soporte mantiene la compatibilidad con aplicaciones y reduce la exposición a fallas conocidas.

Tres celulares que pueden servir como primer equipo

Nubia Music 2

Es una alternativa orientada al audio y al entretenimiento. Tiene pantalla de 6,7 pulgadas con refresco de 120 Hz, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y expansión mediante microSD. Sus tres parlantes y el doble conector para auriculares son sus rasgos distintivos.

Las publicaciones relevadas por iProfesional en la primera semana de agosto de 2026 muestran valores cercanos a $230.000 para la versión de 128 GB, aunque el precio cambia según el vendedor, el estado del equipo y la financiación. Antes de comprar, conviene confirmar garantía oficial, memoria incluida y costo final en cuotas.

Samsung Galaxy A07 4G

Su principal ventaja es el soporte de software por varios años. La versión con procesador MediaTek Helio G99, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ofrece rendimiento suficiente para tareas escolares y comunicación. La certificación IP54 agrega protección ante polvo y salpicaduras.

Hay que revisar si el cargador está incluido. Los valores dependen de la capacidad y del canal de venta, por lo que resulta importante comparar el precio de contado con el total financiado. Según el relevamiento de iProfesional, su valor oscila habitualmente entre los $199.999 y los $299.999.

Motorola Moto G17

Se destaca por la protección frontal con Gorilla Glass 3, el acabado trasero con buen agarre y la resistencia IP64. Incorpora 4 GB de RAM, expansión virtual, batería de 5200 mAh y carga de 20 W.

Es el más caro de los tres modelos considerados. Las referencias de mercado lo ubican desde alrededor de $350.000 para 128 GB, con diferencias por capacidad, promociones y disponibilidad.

Qué promociones revisar antes de comprar un celular para tu hijo

Para el Día de las Infancias, la plataforma Modo anunció un 10% de reintegro con un tope de $8.000 por banco en comercios adheridos. El beneficio alcanza el máximo con una compra de $80.000 y puede variar según la entidad y el medio de pago.

Carrefour comunicó descuentos y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología dentro de su campaña Black, vigente hasta el 10 de agosto. Banco Macro informó beneficios de hasta 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en rubros vinculados con la fecha.

Antes de cerrar la operación, hay que leer la vigencia, el tope, los comercios incluidos y la demora del reintegro. Una cuota sin interés solo es conveniente si el precio base no fue aumentado y si la familia puede sostener el pago mensual.

Cuándo conviene comprar un celular reacondicionado

Un equipo reacondicionado puede costar entre 25% y 60% menos que uno nuevo, pero exige más controles. La compra debería hacerse en un comercio identificable, con factura y garantía escrita.

La batería tiene que conservar al menos entre 80% y 85% de su capacidad original. También conviene verificar que el IMEI, el "DNI" virtual del celular, no tenga denuncias, que el equipo esté liberado para cualquier operadora y que cámaras, micrófonos, parlantes, botones y puerto de carga funcionen correctamente.

La mejor compra combina precio, resistencia y reglas de uso

El primer celular puede aportar seguridad y facilitar la organización familiar, pero no debería llegar sin límites. Un modelo resistente, con buena batería, almacenamiento suficiente y actualizaciones prolongadas suele ser una mejor elección que un equipo caro con funciones que el chico no necesita.

La decisión se completa con una cuenta supervisada, horarios de descanso, permisos de aplicaciones y conversaciones frecuentes sobre privacidad, contactos desconocidos y compras dentro de juegos. El control técnico ayuda, pero la protección más efectiva sigue siendo el acompañamiento adulto.