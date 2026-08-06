La transición alcanza a teléfonos móviles compatibles y modifica la forma de usar comandos de voz, aplicaciones conectadas y funciones cotidianas.

Google avanza con el reemplazo de Google Assistant por Gemini en los celulares con el sistema operativo Android. La compañía californiana busca que su herramienta de inteligencia artificial (IA) se convierta en el asistente principal para consultas, acciones por voz y tareas que requieren información de varias aplicaciones.

El cambio pone fin de manera gradual a una etapa iniciada en 2016, cuando Assistant comenzó a integrarse en los productos de Google. Desde entonces, la herramienta se volvió habitual para configurar alarmas, enviar mensajes, consultar el tiempo, reproducir música y controlar dispositivos del hogar.

Gemini amplía esas posibilidades con respuestas conversacionales, funciones de redacción y acceso a servicios conectados. Sin embargo, la transición no es idéntica en todos los equipos, idiomas, países y tipos de cuenta.

Cuándo dejará de estar disponible Google Assistant

Google comunicó por correo electrónico a algunos usuarios, que publicaron esos mensajes en foros en la plataforma Reddit, que retirará el acceso al Assistant tradicional en la mayoría de los dispositivos móviles y que Gemini ocupará su lugar. La implementación es progresiva y puede variar según el modelo, la región, el idioma y la cuenta utilizada.

Por ese motivo, conviene desconfiar de fechas únicas que no aparezcan en los canales oficiales de Google. La disponibilidad y los requisitos pueden cambiar durante el despliegue.

Qué cambia al activar Gemini como asistente del celular

Cuando Gemini queda configurado como asistente principal, puede abrirse con la frase de activación, desde la aplicación o mediante el botón asignado por el fabricante. También admite consultas por texto, voz e imágenes.

Su principal diferencia frente a Assistant es la capacidad de mantener conversaciones y resolver pedidos con más contexto. Puede ayudar a redactar un correo, resumir información, buscar datos en servicios conectados y completar acciones compatibles.

Qué tareas puede hacer Gemini en Android

Consultas y redacción : Puede responder preguntas, organizar ideas, redactar textos y resumir contenidos.

: Puede responder preguntas, organizar ideas, redactar textos y resumir contenidos. Acciones con aplicaciones conectadas : Puede trabajar con servicios de Google y otras aplicaciones disponibles para la cuenta.

: Puede trabajar con servicios de Google y otras aplicaciones disponibles para la cuenta. Comandos del teléfono móvil : Puede iniciar llamadas, enviar mensajes, abrir aplicaciones y ejecutar opciones compatibles.

: Puede iniciar llamadas, enviar mensajes, abrir aplicaciones y ejecutar opciones compatibles. Control del hogar : Puede operar dispositivos vinculados cuando la cuenta y la configuración admiten esa función.

: Puede operar dispositivos vinculados cuando la cuenta y la configuración admiten esa función. Ayuda visual: Puede analizar una imagen o lo que muestra la cámara para responder consultas.

Qué limitaciones pueden aparecer durante la transición

El salto a un asistente basado en inteligencia artificial no garantiza que todas las tareas simples se resuelvan mejor. Algunas acciones pueden tardar más, requerir conexión a Internet o depender de permisos adicionales.

Respuestas inexactas : Gemini puede cometer errores, por lo que conviene verificar información sensible.

: Gemini puede cometer errores, por lo que conviene verificar información sensible. Funciones ausentes : Ciertos comandos heredados de Assistant pueden no estar disponibles en todos los idiomas o cuentas.

: Ciertos comandos heredados de Assistant pueden no estar disponibles en todos los idiomas o cuentas. Dependencia de la red : Varias funciones necesitan conexión para procesar pedidos o consultar servicios.

: Varias funciones necesitan conexión para procesar pedidos o consultar servicios. Permisos y privacidad : El acceso a mensajes, calendario, ubicación y otras aplicaciones depende de la autorización del usuario.

: El acceso a mensajes, calendario, ubicación y otras aplicaciones depende de la autorización del usuario. Cuentas laborales: Los administradores pueden limitar funciones y la aplicación no está disponible dentro del perfil de trabajo de Android.

Qué celulares pueden usar la aplicación Gemini

La aplicación móvil de Gemini está disponible en teléfonos móviles Android compatibles, incluidos modelos plegables, y en tabletas admitidas. Los requisitos oficiales pueden variar por dispositivo y actualizarse con el tiempo.

Google indica que Android Go, una versión limitada del sistema operativo, no admite la aplicación móvil de Gemini. También señala que la herramienta no puede utilizarse dentro del perfil de trabajo de Android. En esos casos, la disponibilidad de otras opciones de asistencia depende del equipo y de las decisiones de Google.

Qué pasa con relojes, televisores, autos y parlantes

La transición de los celulares no implica que todos los dispositivos conectados abandonen Assistant al mismo tiempo. Pantallas inteligentes, parlantes, televisores y vehículos pueden conservarlo o recibir Gemini según su plataforma, región y calendario de actualización.

En Android Auto, Gemini puede realizar llamadas, enviar mensajes, iniciar la navegación, controlar la música y mantener conversaciones. Los requisitos y la disponibilidad dependen del teléfono, el vehículo, el idioma y el país.

Cómo probar Gemini como asistente principal

Instalá o actualizá la aplicación Gemini desde Google Play. Iniciá sesión con una cuenta compatible. Abrí la configuración de Gemini y elegí la opción para usarla como asistente . Revisá los permisos de aplicaciones conectadas, actividad, ubicación, micrófono y cámara. Probá llamadas, mensajes, alarmas, música y dispositivos del hogar antes de depender de esas funciones.

Cómo reducir el acceso de Gemini a los datos personales

El usuario puede revisar las aplicaciones conectadas, administrar la actividad guardada y retirar permisos desde la cuenta de Google y la configuración de Android. Antes de habilitar acceso a correo, calendario, fotos o ubicación, conviene evaluar si esa información es necesaria para la tarea.

Qué conviene revisar antes de dejar Google Assistant

Antes del cambio, es recomendable comprobar si Gemini ejecuta las acciones que cada persona usa a diario. La lista puede incluir alarmas, llamadas, mensajes, música, navegación, rutinas y control de equipos del hogar.

Gemini ofrece más capacidad para conversar y trabajar con información de distintas fuentes, pero su rendimiento en comandos breves puede variar. La mejor decisión es probar las funciones relevantes, revisar los permisos y mantener actualizadas las aplicaciones de Google.