El nuevo celular de gama media se ofrece con 8 GB de RAM, 256 GB, pantalla AMOLED de 120 Hz y beneficios de lanzamiento por tiempo limitado.

Samsung lanzó este viernes el Galaxy A27 5G en la Argentina. El nuevo celular de gama media ya está disponible con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, conectividad 5G y certificación local.

La propuesta combina funciones de inteligencia artificial, pantalla Super AMOLED, batería de 5.000 mAh y opciones comerciales que incluyen hasta 12 cuotas sin interés, Plan Canje, reintegros y descuentos en Samsung Care+.

Qué funciones de inteligencia artificial incluye el Galaxy A27 5G

El Galaxy A27 5G incorpora Awesome Intelligence, el conjunto de herramientas de IA de Samsung para búsquedas, transcripciones y edición de imágenes.

Circle to Search con Google permite rodear elementos en pantalla para buscarlos sin cambiar de aplicación. También puede reconocer varias prendas de un mismo conjunto y mostrar resultados para cada una.

La Transcripción de Voz convierte grabaciones en texto y puede traducirlas a 22 idiomas. Samsung indica que cada archivo debe durar menos de tres horas para ser procesado.

El Borrador de Objetos elimina personas, reflejos u otros elementos de una foto y reconstruye el fondo. El equipo también admite asistentes como Google Gemini, Perplexity y Bixby, según la disponibilidad de cada servicio.

Cómo son la pantalla, el procesador y la memoria

El teléfono móvil mide 7,8 milímetros de grosor y pesa 200 gramos. Su diseño incorpora una cámara frontal alojada en una perforación central, denominada Infinity-O.

La pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ de 2340 por 1080 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. El panel y la parte trasera cuentan con protección Corning Gorilla Glass Victus+.

La tecnología Vision Booster mejora la visibilidad en ambientes luminosos. La cámara frontal es de 12 megapíxeles y el lector de huellas está ubicado en el lateral.

El procesador Snapdragon 6 Gen 3 de ocho núcleos está fabricado con un proceso de 4 nanómetros y trabaja junto con una GPU Adreno 710.

La versión vendida en el país tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además, conserva una ranura híbrida para ampliar la capacidad con una tarjeta microSD de hasta 2 TB.

La batería de 5.000 mAh promete hasta 23 horas de reproducción de video y admite carga rápida de 25 W. La caja incluye un cable USB-C, pero no trae cargador de pared.

La certificación IP64 brinda protección contra el polvo y las salpicaduras. No habilita la inmersión del dispositivo en agua.

Cuánto cuesta y cómo se puede pagar en Argentina

El precio sugerido por Samsung es de $999.999. La tienda oficial ofrece hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados, 15% de descuento en un pago y un reintegro de $80.000 al abonar con Modo durante la promoción.

Qué beneficios de lanzamiento ofrece Samsung

Samsung acompaña el lanzamiento de este celular con beneficios temporales para reducir el costo de compra, acceder a música sin anuncios y contratar cobertura para el equipo.

Plan Canje con equipos usados y pantallas rotas

El programa permite entregar un teléfono móvil o una tableta de cualquier marca como parte de pago y obtener un ahorro de hasta 30%. La campaña acepta equipos con daños visibles o la pantalla rota, sujetos a tasación.

Hasta tres meses de Spotify Premium sin cargo

Los compradores pueden canjear el beneficio desde Samsung Members. La promoción contempla hasta tres meses para nuevos usuarios y condiciones especiales para cuentas elegibles. La activación está disponible hasta el 12 de julio de 2027.

Descuento en Samsung Care+ durante seis meses

El Plan Black de Samsung Care+ tiene 30% de descuento durante los primeros seis meses e incluye cobertura ante robo, hurto y daños accidentales, de acuerdo con los términos del seguro.

Qué cambia frente a otros celulares de la serie Galaxy A

El Galaxy A27 5G se ubica entre los modelos de entrada y los equipos más avanzados de la serie A. Su principal mejora frente al Galaxy A26 está en el procesador Snapdragon 6 Gen 3 y en la pantalla con perforación central.

También mantiene la ampliación mediante microSD, una función que no está presente en algunos modelos superiores. A cambio, la protección IP64 resiste salpicaduras, pero no inmersión.

La cámara trasera combina un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 5 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles.

El Galaxy A27 5G suma una pantalla de 120 Hz y un diseño frontal actualizado. Sin embargo, el usuario que necesite protección para inmersión deberá mirar modelos con certificaciones superiores.

Frente al Galaxy A17, ofrece una frecuencia de actualización mayor, un procesador más potente y estabilización óptica en la cámara principal.

Los Galaxy A37 y A57 apuntan a prestaciones superiores, pero el A27 conserva la ranura microSD de hasta 2 TB. Esa opción puede resultar útil para guardar fotos, videos y archivos sin contratar más espacio en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática).

Cuántos años de actualizaciones recibirá el Galaxy A27 5G

Samsung promete seis generaciones de Android y seis años de actualizaciones de seguridad. El celular llega con Android 16 y One UI 8.5.

El período de soporte extiende la vida útil del teléfono móvil y ayuda a mantener la compatibilidad con aplicaciones bancarias, billeteras digitales y servicios que exigen versiones recientes del sistema operativo.

Para proteger credenciales y datos sensibles, el dispositivo integra Samsung Knox Vault, una plataforma de seguridad que aísla información crítica del resto del sistema.

Qué conviene revisar antes de comprar el Galaxy A27 5G

Antes de elegir una oferta conviene confirmar el precio final, el banco o la tarjeta admitida, el beneficio aplicable, el costo de envío y la disponibilidad del cargador de 25 W, ya que no viene incluido.

Para quién es una opción conveniente

El Galaxy A27 5G apunta a quienes buscan un celular de gama media con pantalla AMOLED de 120 Hz, buena capacidad de almacenamiento, cámara principal con estabilización y varios años de soporte.

Sus límites aparecen en la protección IP64, la cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y la ausencia del cargador en la caja. A favor, ofrece microSD, batería de 5.000 mAh y funciones de IA integradas.

Las cuotas, el Plan Canje y los reintegros pueden mejorar la relación entre precio y prestaciones. La conveniencia final dependerá del costo efectivo de cada promoción y del uso previsto para el celular.