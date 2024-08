Samsung es el rey del mundo Android desde hace años y la línea de celulares del gigante surcoreano tiene algo para todos. A la hora de decidir cuál es el mejor celular Samsung Galaxy para vos, hay algunas cosas que debés tener en cuenta:

¿Hasta dónde podés estirar tu presupuesto ?

? ¿Qué importancia tiene el rendimiento de la cámara ?

? ¿Utilizarás tu celular Samsung Galaxy para jugar o usar aplicaciones exigentes ?

? ¿Qué formato quieres? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Plegable?

Una vez que hayas decidido qué es importante para vos, leé la siguiente nota de iProfesional para obtener más información.

El S24+ es el mejor celular Samsung Galaxy para la mayoría de las personas

Naturalmente, uno asumiría que pagar mucho dinero debería premiar al mejor celular, pero eso no es necesariamente cierto. Basta con mirar el Samsung Galaxy S24+ (o Plus, en otros mercados) para comprobarlo. El modelo intermedio de la serie S24 es uno de los mejores celulares Android que podés comprar, porque combina todas las mejores partes del Samsung Galaxy S23 Plus con más potencia de procesamiento y una promesa renovada de software.

Con el procesador Exynos 2400, viene con 12 GB de RAM, suficiente energía para aplicaciones y juegos, y hasta 512 GB de almacenamiento interno. La otra mejora notable está justo al frente. El Samsung Galaxy S24+ cuenta con un panel de 120 Hz de 6,7 pulgadas.

Es casi tan grande como el Samsung Galaxy S24 Ultra sin ser demasiado difícil de manejar para manos más pequeñas. Samsung cinceló aún más los biseles del celular para que no haga mella en su bolsillo más que su predecesor.

El Samsung Galaxy S24+ también cuenta con una mejora bienvenida en la capacidad de su batería, que pesa 4900 mAh. Es un poco más pequeña que el modelo Ultra, lo que debería darle al Plus una longevidad saludable entre cargas. La velocidad de carga no se ve afectada, pero 45 W deberían ser suficientes para la mayoría.

El otro gran atractivo de Samsung es el hardware de su cámara, y tendrás que buscar mucho para encontrar alguna mejora notable con respecto al modelo anterior. Todavía se utilizan cámaras de 50 MP de gran angular, 12 MP de ultra gran angular y 10 MP de telefoto con zoom.

Más interesante aún es que Samsung añadió varias herramientas de captura impulsadas por inteligencia artificial a la bolsa, incluido un sistema de ajuste de color inteligente y un rendimiento mejorado con poca luz.

Otros aspectos positivos incluyen el nuevo enfoque de Samsung en el soporte de software. El Samsung Galaxy S24+ obtiene una promesa de actualización de Android de siete años, ofreciendo nuevas compilaciones de One UI hasta bien entrada la próxima década.

Esta es una característica presente en toda la serie Samsung Galaxy S24, así que no hagas de esta tu razón principal para comprar. Lo que debería serlo es la propuesta de valor del Samsung Galaxy S24+: cuesta lo mismo que el modo anterior.

Características destacadas y precio del Samsung Galaxy S24+

Batería mejorada : el depósito de 4.900 mAh es casi tan grande como el del Ultra.

: el depósito de 4.900 mAh es casi tan grande como el del Ultra. Cámaras versátiles : la configuración de triple cámara probada y comprobada es ideal para casi cualquier situación.

: la configuración de triple cámara probada y comprobada es ideal para casi cualquier situación. Gran rendimiento : los compradores estadounidenses pueden disfrutar del veloz Exynos 2400.

: los compradores estadounidenses pueden disfrutar del veloz Exynos 2400. Hermosa pantalla : la pantalla AMOLED un poco más grande, más brillante y nítida es fácilmente visible en exteriores, incluso en días soleados.

: la pantalla AMOLED un poco más grande, más brillante y nítida es fácilmente visible en exteriores, incluso en días soleados. Promesa de software : Samsung se toma en serio las actualizaciones de software, y la serie Samsung Galaxy S24 es la primera en beneficiarse.

: Samsung se toma en serio las actualizaciones de software, y la serie Samsung Galaxy S24 es la primera en beneficiarse. Precio: $1.999.999 el modelo de 256GB en la tienda en línea de Samsung Argentina.

El Samsung Galaxy A35 5G ofrece una relación calidad-precio inmejorable en gama media

El Samsung Galaxy A35 es una alternativa de gama media admirable y capaz. En la parte frontal, el celular cuenta con una vibrante pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un revestimiento de Gorilla Glass Victus Plus. A pesar de su construcción mayoritariamente de plástico, esto debería brindarle al Samsung Galaxy A35 una gran resistencia a los rayones.

En la parte trasera, el conjunto de cámaras del celular les da una apariencia similar a sus hermanos más premium, especialmente el Samsung Galaxy S24. Alberga una cámara principal de 50 MP, que produce resultados agradables en condiciones de luz brillante y tenue. La reproducción del color es otro punto positivo. Cuenta con cámaras ultra anchas de 8 MP y macro de 5 MP se sienten menos refinadas.

Te tranquilizará la excelente duración de la batería del celular. Con su Exynos 1380 y una batería de 5000 mAh, el Samsung Galaxy A35 puede durar más de un día con un uso regular. Una vez que se agote, podés recargarlo hasta 25 W con el cargador adecuado.

Características destacadas y precio del Samsung Galaxy A35

Diseño emblemático : el Samsung Galaxy A35 se parece tanto a sus hermanos premium que no te importará su marco de plástico.

: el Samsung Galaxy A35 se parece tanto a sus hermanos premium que no te importará su marco de plástico. Gran duración de la batería : el Samsung Galaxy A35 debería durar más de un día y medio, incluso sin el modo de ahorro de batería habilitado.

: el Samsung Galaxy A35 debería durar más de un día y medio, incluso sin el modo de ahorro de batería habilitado. Compromiso sólido de actualización : cuatro años de actualizaciones de la versión de Android y un año adicional de actualizaciones de seguridad son admirables para un modelo de gama media.

: cuatro años de actualizaciones de la versión de Android y un año adicional de actualizaciones de seguridad son admirables para un modelo de gama media. Precio: $799.999 el modelo de 256 GB en la tienda en línea de Samsung Argentina.

El Samsung Galaxy S24 Ultra es el celular soñado de los usuarios avanzados

Este es el teléfono móvil inteligente Samsung más potente que podés comprar, pero no necesariamente será el mejor para la mayoría de las personas. El Samsung Galaxy S24 Ultra es un celular para usuarios avanzados que quieren todo en un teléfono móvil, excepto una pantalla plegable.

El Ultra se beneficia de compartir una experiencia básica similar a la del Samsung Galaxy S24+, pero tiene algunos trucos más para inflar su precio y tamaño. Por un lado, emplea el Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy SoC. Samsung abandonó la configuración de RAM de 8 GB que se encuentra en su predecesor para una línea completa de 12 GB combinada con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno.

En total, el Samsung Galaxy S24 Ultra tiene cinco cámaras. Las cuatro traseras están encabezadas por una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 12 MP y dos cámaras de telefoto con capacidades de zoom de 50 MP y 5x y de 10 MP y 3x, respectivamente. En la parte delantera, encontrarás la misma cámara para selfies de 12 MP que se utilizó en el Ultra saliente.

Hay otras cosas que te mantendrán ocupado, como el S Pen escondido en su ranura dedicada, la generosa batería de 5000 mAh y la pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, ahora completamente plana. Además, está la importante actualización de siete años de Samsung, que convierte al Samsung Galaxy S24 Ultra en una inversión más mesurada para aquellos que se resisten a actualizar con frecuencia.

Características destacadas y precio del Samsung Galaxy S24 Ultra

S Pen integrado : si lo usás, puede ser un punto de inflexión en tu productividad o en el entretenimiento.

: si lo usás, puede ser un punto de inflexión en tu productividad o en el entretenimiento. Potencia Snapdragon : este es el único modelo Samsung Galaxy S24 que ofrece el Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy en todo el mundo.

: este es el único modelo Samsung Galaxy S24 que ofrece el Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy en todo el mundo. Pantalla hermosa : la pantalla del Samsung Galaxy S24 Ultra es hermosa y plana, lo que hace que el uso del S Pen sea aún más agradable.

: la pantalla del Samsung Galaxy S24 Ultra es hermosa y plana, lo que hace que el uso del S Pen sea aún más agradable. Precio: $2.599.999 el modelo de 256 GB en la tienda en línea de Samsung Argentina.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 es el mejor plegable para la mayoría de las personas

Los celulares plegables son una categoría relativamente joven, pero el Samsung Galaxy Z Flip 5 da un gran paso adelante. Si evaluaste la compra de un celular plegable, la ventana flexible, mucho más grande, hace que el teléfono móvil plegable de Samsung sea una opción fácil de considerar. Ofrece casi el doble de espacio que el Samsung Galaxy Z Flip 4 anterior, además de algunas experiencias de aplicaciones a gran escala.

El mayor atractivo aquí sigue siendo el factor de forma. El celular plegable con tapa de Samsung todavía cabe cómodamente en un bolsillo (al menos en la mayoría de los bolsillos) y se abre para revelar una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas.

Todavía no es tan brillante o nítida como una pantalla tradicional, pero Samsung se acerca cada vez más cada año. Sin embargo, no es tan ancha como un teléfono móvil inteligente normal, lo que hace que sea mucho más fácil de usar con una mano.

Por supuesto, el verdadero atractivo del Samsung Galaxy Z Flip 5 es la ventana flexible, que se ve y se siente muy similar a la pantalla de cubierta del Motorola Razr Plus. Tendrás que instalar Good Lock para la mayoría de las experiencias de la aplicación, pero luego puedes abrir todo, desde Instagram hasta Gmail, en el panel de 3,4 pulgadas.

Aunque funciona como un celular estándar cuando está abierto, el Samsung Galaxy Z Flip 5 tiene algunos trucos de software que otros celulares no pueden igualar. Cuando está medio abierto, el celular entra en el modo Flex, que básicamente divide la pantalla en dos partes.

Esto se puede utilizar para mostrar dos aplicaciones diferentes o dos partes de la misma aplicación, por ejemplo, un video de YouTube en la parte superior y comentarios de YouTube en la parte inferior. Otra integración destacada es con la cámara, que coloca el visor en la parte superior y el botón del obturador en la parte inferior para facilitar las selfies grupales.

En cuanto a la cámara, el Samsung Galaxy Z Flip 5 es sin duda un dispositivo capaz, pero no ha recibido ninguna mejora con respecto a su predecesor. Seguís viendo un par de cámaras de 12 MP: una gran angular y otra ultra gran angular.

Sin embargo, la configuración sirve como una gran alternativa para selfies. Además de los selfies grupales con el modo Flex, la pantalla frontal también puede servir como visor, lo que te permite tomar selfies con cámaras externas más grandes y con mayor capacidad.

Aparte de eso, el Samsung Galaxy Z Flip 5 es un gran teléfono. El rendimiento es estelar gracias al Snapdragon 8 Gen 2 ajustado para Galaxy. La duración de la batería es aproximadamente la misma que la de su predecesor, lo que tiene sentido cuando se combina el procesador mejorado con una pantalla de cubierta más exigente.

Sigue siendo limitada en comparación con los celulares tradicionales, pero es suficiente para un día típico. Tarda un poco más de una hora en cargarse mientras está enchufado o una hora y media de forma inalámbrica. No hay cargador en la caja.

Samsung Galaxy Z Flip 5 plegado.

Características destacadas y precio del Samsung Galaxy Z Flip 5

Ventana flexible : la pantalla de cubierta más grande de Samsung permite experiencias de aplicaciones mucho más profundas y mejores widgets.

: la pantalla de cubierta más grande de Samsung permite experiencias de aplicaciones mucho más profundas y mejores widgets. Muy fácil de guardar en el bolsillo : su tamaño pequeño cabe fácilmente en bolsillos y carteras y es ideal para usar con una sola mano.

: su tamaño pequeño cabe fácilmente en bolsillos y carteras y es ideal para usar con una sola mano. Precio: $2.149.999 el modelo de 256 GB en la tienda en línea de Samsung Argentina.

Conclusión

La serie insignia Samsung Galaxy S24 ofrece las especificaciones más impresionantes para 2024. Sin embargo, es posible que quieras optar por la serie Samsung Galaxy S23 del año pasado para obtener una experiencia insignia por un poco menos. Algunas personas también pueden preferir el diseño de vanguardia del Samsung Galaxy Z Flip 5, y la serie Samsung Galaxy A de gama media es impresionante sin el alto costo de los modelos anteriores.