La medida tendrá un efecto entre trabajadores independientes, comercios y pymes que centralizan su correo profesional en una cuenta gratuita de Gmail.

Google confirmó que, desde enero de 2027, Gmail dejará de admitir la función "Enviar como" para direcciones de terceros. El cambio afectará a quienes usan la plataforma para responder desde cuentas de Outlook, Yahoo o dominios propios sin salir de su bandeja principal.

La medida tendrá un efecto directo entre trabajadores independientes, comercios y pymes que centralizan su correo profesional en una cuenta gratuita de Gmail. Los alias de Google Workspace y otras direcciones de Gmail que pertenezcan al usuario seguirán disponibles.

Qué permite hacer "Enviar como" en Gmail

La función permite agregar una dirección externa y elegirla como remitente al redactar un mensaje. Así, una persona puede recibir en Gmail los correos enviados a su dominio comercial y contestar con esa misma dirección, en lugar de mostrar su cuenta personal.

El sistema se volvió habitual entre pequeños negocios porque combinaba una bandeja conocida con el servidor SMTP del proveedor del dominio. De ese modo, no era necesario abrir varios servicios ni contratar una cuenta corporativa de Google para cada dirección.

Qué cuentas dejarán de funcionar como remitentes

La restricción alcanzará a direcciones de proveedores ajenos a Google, como Outlook, Hotmail y Yahoo, además de casillas con dominios personalizados alojadas en servicios de hosting independientes.

En cambio, Google indicó que el cambio no afectará a los alias de Google Workspace ni a otras direcciones de Gmail que sean propiedad del usuario.

Cuándo se aplicará el cambio

La fecha anunciada por Google para el retiro de "Enviar como" con direcciones externas es enero de 2027. Desde ese momento, Gmail ya no permitirá despachar mensajes con esas identidades desde su interfaz.

Los mensajes importados antes del cierre permanecerán guardados en Gmail. También seguirá disponible la importación única de correo y contactos, aunque sin sincronización permanente.

Qué cambia en la recepción de correos externos

La eliminación de POP en la web significa que Gmail ya no buscará periódicamente los mensajes alojados en otra cuenta. Para recibirlos en la bandeja principal, Google recomienda configurar el reenvío automático desde el proveedor de origen.

La aplicación móvil de Gmail seguirá permitiendo agregar cuentas externas mediante una conexión IMAP estándar en Android, iPhone y iPad. En ese caso, cada cuenta conservará su propia configuración dentro de la aplicación.

Por qué el cambio afecta a profesionales y pymes

Para muchos emprendimientos argentinos, "Enviar como" ofrecía una forma económica de usar una dirección comercial con dominio propio. Bastaba con contratar un servicio de correo básico, reenviar los mensajes a Gmail y configurar el servidor de salida del proveedor.

Sin esa opción, cada negocio deberá revisar cómo recibe y envía sus mensajes. La decisión puede implicar el uso de un cliente de correo, la contratación de un servicio profesional o la migración de las cuentas a otra plataforma.

Antes de pagar nuevas licencias conviene contar cuántas casillas se usan realmente, separar las direcciones personales de las comerciales y comprobar si el proveedor actual incluye acceso IMAP y SMTP.

Qué funciones seguirán disponibles en Gmail

El acceso a Gmail desde programas externos mediante IMAP, POP o la API de Gmail.

desde programas externos mediante IMAP, POP o la API de Gmail. La incorporación de cuentas de terceros en la aplicación móvil de Gmail mediante IMAP.

en la aplicación móvil de Gmail mediante IMAP. El reenvío automático desde un proveedor externo hacia una cuenta de Gmail.

desde un proveedor externo hacia una cuenta de Gmail. Los alias de Google Workspace y otras direcciones de Gmail que pertenezcan al usuario.

y otras direcciones de Gmail que pertenezcan al usuario. Los mensajes que ya fueron importados o sincronizados antes del cierre.

Qué funciones se retirarán de Gmail

" Enviar como " con direcciones de terceros desde Gmail.

" con direcciones de terceros desde Gmail. La opción Consultar el correo de otras cuentas mediante POP en Gmail para computadoras.

el correo de otras cuentas mediante POP en Gmail para computadoras. La sincronización continua de nuevos mensajes externos mediante POP en la interfaz web.

Qué alternativas pueden usar los afectados

Una opción es administrar todas las cuentas con un programa como Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird o Apple Mail. Estos clientes permiten configurar por separado los servidores de entrada y salida de cada proveedor y reunir varias bandejas en una misma aplicación.

Otra posibilidad es contratar un servicio de correo que admita dominios personalizados. Google Workspace mantiene el uso de alias dentro de su plataforma, mientras que proveedores como Fastmail o Proton Mail ofrecen planes para cuentas profesionales.

Quienes quieran conservar Gmail para leer los mensajes pueden mantener el reenvío automático desde el dominio externo. Sin embargo, para responder con la dirección comercial deberán usar un cliente o un servicio que permita enviar mediante el servidor SMTP correspondiente.

Qué revisar antes de enero de 2027

Identificar las cuentas externas configuradas en Gmail.

configuradas en Gmail. Verificar si cada proveedor permite reenvío automático , IMAP y SMTP.

, IMAP y SMTP. Probar una alternativa de envío antes de la fecha límite.

antes de la fecha límite. Comprobar que el dominio tenga registros SPF, DKIM y DMARC correctamente configurados.

correctamente configurados. Guardar una copia de seguridad de los mensajes y contactos importantes.

y contactos importantes. Informar a empleados y colaboradores sobre el nuevo procedimiento.

La recomendación es no esperar al cierre definitivo de esta función de Gmail. Una prueba anticipada permite detectar problemas de autenticación, entrega o acceso y evita que una cuenta comercial quede sin capacidad de respuesta cuando entre en vigor la restricción.