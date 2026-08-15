Google Pixel, iPhone 16 o Samsung S26: los mejores celulares para comprar en agosto

Los celulares más destacados están disponibles en la Argentina gracias a la distribución local por canales oficiales o importadores

Elegir tu próximo celular es un paso importante porque te va a acompañar durante años en cada actividad diaria, desde comunicarte hasta gestionar tus pagos en movilidad. Para facilitarte la elección, en iProfesional preparamos la siguiente lista de modelos más destacados de la actualidad para determinar cuáles valen la pena y evitar que pierdas tiempo y dinero. Google Pixel, iPhone 16 y Samsung S26 ingresarn en la lista. Los precios fueron relevados en la segunda semana de agosto.

Cuál es el mejor celular de 2026 en el balance general

El Google Pixel 10 Pro XL se consagra como el celular más destacado de la actualidad para quienes buscan la experiencia definitiva en Android. Tiene una estética muy cuidada y una pantalla excelente de 6,8 pulgadas. Su punto fuerte son las cámaras, que ofrecen la mejor experiencia de fotografía directa del mercado, sumado a un soporte de video muy sólido. Además, estrena carga inalámbrica magnética con accesorios compatibles.

Corre con Android 16 y, lo mejor de todo, cuenta con actualizaciones aseguradas hasta el año 2032, lo que te garantiza un equipo vigente por muchísimo tiempo. ¿Los puntos en contra? Es un celular pesado, su zoom de cien aumentos resulta inutilizable a veces y su precio es elevado.

El precio del Google Pixel 10 Pro XL (256 GB / 16 GB RAM) en la Argentina ronda entre los $2.140.000 y $3.000.000, según el importador, la tienda de electrónica o si se adquiere a través de publicaciones en Mercado Libre. Al no contar con representación oficial directa de Google en el país, los valores varían de forma constante por el tipo de cambio y los costos de importación.

Qué opciones de celulares gama alta sobresalen en software y cámaras

Para los fanáticos de la personalización y la potencia, el Samsung Galaxy S26 Ultra sigue siendo una opción de primer nivel. Su pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas convierte el streaming de series en una experiencia de cine. La gran novedad de este celular es su tecnología de seguridad que oscurece la pantalla de manera lateral para que nadie más pueda ver tus mensajes privados o datos bancarios.

Viene con el potente chip Snapdragon 8 Elite de quinta generación para mover con fluidez sus herramientas de inteligencia artificial 8. Tiene carga rápida de 60 vatios y un lápiz óptico integrado, aunque sus mejoras respecto al año pasado son mínimas, carece de imanes de carga y es costoso.

En la Argentina, el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra parte desde los $3.399.999 para la versión de 256GB. Los valores varían según la capacidad de almacenamiento y el comercio minorista o, en plataformas como MercadoLibre, se pueden encontrar variaciones por financiación y promociones vigentes.

Si tu prioridad absoluta es la fotografía, el Oppo Find X9 Ultra es el líder indiscutible del año. Destaca por su gigantesca batería de 7050 miliamperios que te da autonomía para varios días, junto con una carga ultrarrápida de 100 vatios. Su rendimiento con el procesador de gama alta es magnífico y su pantalla AMOLED corre a una tasa de refresco muy rápida de 144 hercios. No obstante, el dispositivo suele calentarse bajo exigencia extrema, la ubicación del botón de la cámara es algo incómoda y su costo de venta es elevado.

El precio en la Argentina del Oppo Find X9 Ultra ronda entre los $2.860.000 y $3.480.000 para la versión de 12 GB o 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento, dependiendo del tipo de cambio, el vendedor y si se adquiere mediante importación directa o plataformas como Mercado Libre o tiendas especializadas.

Cuáles son los modelos más recomendados del iPhone

El iPhone 17 estándar se posiciona como el modelo de celular ideal para la mayoría de las personas. Ofrece el doble de almacenamiento inicial que el modelo previo por el mismo precio, una pantalla excelente, rendimiento veloz y una batería confiable con carga mejorada.

Sus funciones de inteligencia artificial todavía muestran un comportamiento irregular y el botón de control de cámara requiere cierto tiempo para acostumbrarse, pero es un celular sumamente confiable para el día a día. En la Argentina, el precio del iPhone 17 (256 GB) ronda los $2.089.999 en cadenas de retail, operadores y Apple Premium Reseller como maximstore.

Para quienes exigen la experiencia de Apple más completa en celulares, el iPhone 17 Pro Max de 6,9 pulgadas ofrece un rendimiento descomunal, cámaras fantásticas de nivel profesional y una batería de excelente duración. Su sistema operativo es sumamente personalizable y tiene soporte de actualizaciones inmediato 16. Sus únicas contras son su gran peso, un precio elevado y un diseño del módulo de cámaras trasero que no convence a todos los usuarios.

El precio del iPhone 17 Pro Max en la Argentina ronda entre los $3.399.000 y $4.112.389 para la versión base de 256 GB. Los valores cambian según el comercio oficial, la capacidad de memoria elegida y las opciones de financiación en cuotas.

Qué alternativas plegables y compactas se pueden comprar

El Motorola Razr Fold es la gran sorpresa en el formato plegable tipo libro, superando a varios competidores establecidos. Sobresale por su diseño cómodo con muy buen agarre en tono blanco y un conjunto de tres cámaras traseras de 50 megapíxeles que logran capturas sumamente coloridas. Además, cuenta con una batería de 6000 miliamperios con carga rápida de 80 vatios 20. Como contrapartida, su rendimiento de procesamiento no es de última generación y su cuerpo plegado resulta algo grueso.

El Motorola Razr Fold de 1 TB tiene un precio en la Argentina que parte de los $3.499.999 en la tienda oficial Motorola Argentina, y ronda los $3.725.999 a $3.999.999 en otros proveedores y operadores como Movistar o Coppel, encontrándose disponible en hasta 18 cuotas sin interés según el canal de venta.

Samsung da pelea en esta categoría con el Galaxy Z Fold 8, que presenta una pantalla externa de 5,5 pulgadas muy cómoda para usar con una mano, y una interna de 7,6 pulgadas con formato ancho, ideal para videojuegos y películas. Tiene excelentes funciones para realizar múltiples tareas a la vez, aunque su sistema de cámaras se queda corto para su precio al no incluir un lente telefoto.

Al momento de escribirse este artículo de iProfesional, en la segunda semana de agosto de 2026, Samsung no había informado aún un precio oficial ni fecha de lanzamiento para el Galaxy Z Fold 8 en la Argentina. En los Estados Unidos, el precio base internacional parte de los u$s1.899 para el modelo estándar y desde u$s2.099 para la versión Ultra, que tiene un factor de forma que lo asemeja más a una tableta.

En cambio, si preferís un celular de gama alta pero que no te desarme la mano, el Xiaomi 17 es el rey de los compactos con su pantalla de 6,3 pulgadas de alta resolución y gran brillo. Su procesador Snapdragon de quinta generación vuela para jugar a cualquier juego exigente, su batería de 6330 miliamperios rinde de manera sobresaliente y se carga a 100 vatios. Sin embargo, su soporte de actualizaciones es de solo cinco años, menor al de sus competidores.

El precio en la Argentina del Xiaomi 17 (versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento) ronda entre $1.600.000 y $1.650.000 en tiendas de tecnología e importadores directos, mientras que en plataformas como Mercado Libre se puede encontrar con opciones de financiación en cuotas con interés variable.

Cuáles son los mejores celulares de gama media

Si buscás un equilibrio entre precio y prestaciones premium, el Samsung Galaxy S25 FE es la opción de gama media a batir. Hereda el diseño y los materiales de los modelos más caros de la marca, una excelente pantalla de 6,7 pulgadas y un soporte de actualizaciones de sistema hasta 2032. Cumple con creces en autonomía, rendimiento y cámaras, aunque no está pensado para videojuegos pesados.

El precio del Samsung Galaxy S25 FE en la Argentina oscila entre $1.230.000 y $1.950.000, según la capacidad de almacenamiento (128GB, 256GB o 512GB), el vendedor y las promociones vigentes. Se puede conseguir en plataformas como Mercado Libre y en cadenas de retail como Frávega o en la tienda oficial de Samsung.

Para cuidar el bolsillo sin perder estilo, el Nothing Phone 3a es la mejor opción económica. Cuenta con un diseño futurista transparente con luces traseras y un software muy limpio, libre de aplicaciones basura. Su batería dura casi dos días con una sola carga, aunque su cámara ultra gran angular tiene un rendimiento deficiente y el paquete no incluye cargador.

El precio del Nothing Phone 3a en la Argentina ronda entre los $770.000 y $1.090.000, dependiendo de la versión (base o Pro), la memoria (12GB RAM y 256GB de almacenamiento) y el tipo de importador o plataforma de Mercado Libre.