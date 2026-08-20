Claves para cuidar tu dinero frente al fraude bancario en redes sociales

Los estafadores utilizan técnicas avanzadas como el raspado de seguidores. Te explicamos cómo detectar perfiles falsos y proteger tus claves bancarias.

El crecimiento del delito informático en la Argentina no da tregua. La digitalización acelerada de las operaciones bancarias simplificó la vida diaria de millones de personas, pero también abrió las puertas a bandas delictivas altamente especializadas. El patrimonio de los usuarios está en la mira de organizaciones criminales que operan con astucia en las plataformas digitales.

Las denuncias ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) muestran una tendencia que asusta. Este organismo público publicó su reporte anual, el cual detalla que recibió 34.468 reportes de fraude durante el último año, una cifra que contrasta de modo drástico con los 2.581 casos del período previo a la pandemia.

El confinamiento por la emergencia sanitaria del coronavirus funcionó como un acelerador para el uso de canales electrónicos. El uso de aplicaciones bancarias y del home banking creció de modo exponencial, pero la educación digital de la población no avanzó al mismo ritmo. Los delincuentes aprovecharon esta brecha de conocimiento para multiplicar sus engaños y captar víctimas desprevenidas.

El impacto económico de estas estafas es devastador para los presupuestos familiares. En muchos casos, los delincuentes extraen los ahorros de toda una vida, y además dejan a las víctimas con deudas a largo plazo. Los créditos preaprobados que se adjudican de forma automática se convierten en una carga financiera muy pesada que destruye la tranquilidad de los hogares.

Los análisis del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica advierten sobre el crecimiento de estos perjuicios. Esta organización impulsa campañas activas para concientizar a los usuarios sobre los engaños y reclama a las entidades financieras la adopción de medidas de seguridad urgentes que cuiden el patrimonio de todos sus clientes.

¿Cómo funciona la estafa del "raspado" de seguidores en redes sociales?

La efectividad de las estafas modernas en las redes sociales radica en la especificidad de sus ataques. Las bandas criminales abandonaron los envíos masivos del pasado y ahora aplican técnicas de extracción de datos. Según un informe de la empresa de ciberseguridad Eset, su técnica preferida es el scraping o raspado de seguidores de cuentas oficiales.

Este procedimiento digital aprovecha un hábito muy común entre los usuarios bancarios en el país. Ante la dificultad para recibir atención por teléfono móvil o de manera presencial en una sucursal, los clientes recurren a los perfiles oficiales de los bancos en plataformas como Instagram para de esta manera manifestar reclamos o solicitar ayuda.

Los ciberdelincuentes mantienen programas informáticos automatizados que escanean la lista de nuevos seguidores de las cuentas oficiales de los bancos. Estos scripts corren a intervalos de pocos minutos y detectan al instante cuando una persona comienza a seguir el perfil legítimo de una entidad financiera.

La lógica de los estafadores es simple y efectiva. Si un usuario comienza a seguir la cuenta oficial de un banco en este momento, es muy probable que tenga un problema activo y necesite asistencia urgente. Al identificarlo, el sistema automatizado activa la fase de contacto directo.

Un bot de la banda delictiva envía de inmediato un mensaje privado al usuario desde una cuenta clonada. Este perfil apócrifo copia la estética del banco, su logotipo, colores institucionales y hasta las publicaciones recientes. El mensaje ofrece ayuda inmediata y se presenta de forma muy amable en nombre del soporte técnico.

El falso asesor solicita al usuario un número de teléfono celular con la excusa de agilizar el reclamo. Ante la desesperación por solucionar su inconveniente financiero, la víctima entrega su número de contacto sin sospechar que acaba de morder el anzuelo de una organización criminal.

Pocos minutos después, el usuario recibe una llamada telefónica que concreta el vishing o estafa por voz. Los delincuentes utilizan un lenguaje técnico corporativo muy convincente y mencionan datos reales de la víctima, como su número de documento o domicilio, obtenidos de filtraciones previas en la web, para generar confianza absoluta.

Esta modalidad de captación no se limita de forma exclusiva a Instagram. En la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, las organizaciones criminales aplican procedimientos idénticos. Monitorean las menciones públicas a las cuentas de los bancos y contactan de inmediato a los clientes que reportan inconvenientes transaccionales para simular una ayuda oficial.

¿Cuáles son las señales clave para identificar un perfil falso de un banco?

Para evitar caer en estas trampas, la prevención y la observación minuciosa son tus mejores aliadas. Existen señales muy evidentes que te permiten descubrir si estás frente a un perfil falso en tus redes sociales. La primera y más importante es la ausencia de la insignia azul de verificación de la plataforma.

Los perfiles legítimos de las entidades financieras cuentan con el tilde azul al lado de su nombre. Si una cuenta te escribe por mensaje privado y no tiene este sello oficial, ignorála por completo y denunciála de inmediato. Los bancos nunca usan cuentas auxiliares sin verificar para dar soporte.

Otra de las alarmas está en el nombre de usuario de la cuenta que te contacta de forma activa. Los estafadores modifican el nombre oficial con caracteres casi imperceptibles, como guiones bajos dobles, puntos extra o letras repetidas. También suelen añadir palabras como soporte, atención, ayuda o asesor al nombre original.

La antigüedad y la actividad del perfil bajo sospecha también revelan el fraude de modo directo. Las cuentas apócrifas suelen ser muy recientes, tienen pocos seguidores reales y su historial de publicaciones es escaso. Aunque clonen las fotos del perfil verdadero, se nota la falta de interacciones genuinas en sus posteos.

La velocidad de respuesta y la insistencia para obtener tus datos son factores que deben despertar tu desconfianza. Si un perfil te responde de forma instantánea con un mensaje automatizado y te pide tu teléfono móvil a los pocos segundos, estás ante una maniobra de ingeniería social en marcha.

Los delincuentes apelan siempre al miedo, la urgencia o la codicia para que actúes de manera impulsiva. Te van a prometer premios increíbles, reintegros impositivos de la AFIP o te van a amenazar con el bloqueo inmediato de tus fondos si no realizás la gestión que te indican de modo telefónico.

El reporte oportuno de estas cuentas apócrifas es una acción fundamental para romper la cadena del fraude. Si detectás un perfil falso que imita a tu banco, no interactúes con él bajo ningún concepto. Utilizá las opciones de denuncia de la propia red social para que la plataforma lo elimine de forma rápida y evite que otros usuarios caigan en el engaño.

¿Qué datos personales nunca debería solicitarte tu entidad bancaria?

El Banco Central de la República Argentina mantiene una premisa que todo usuario debe memorizar. Ningún banco o billetera virtual te va a pedir jamás tus datos confidenciales de acceso por teléfono, correo electrónico ni redes sociales. Las entidades financieras operan con sistemas de soporte que no requieren tus claves.

Tu contraseña de home banking y tu usuario son de uso exclusivo y secreto. Ningún empleado bancario, por más problemas que tenga tu cuenta, necesita saber esos datos para ayudarte. Si alguien te solicita estas credenciales con la excusa de verificar tu identidad, cortá la comunicación al instante.

Los códigos de verificación de un solo uso que recibís por SMS o correo electrónico tampoco se comparten con nadie. Estos números sirven para confirmar transacciones o cambios de claves en tu cuenta. Los estafadores los necesitan para validar transferencias que ellos mismos iniciaron desde sus dispositivos.

El token de seguridad de tu aplicación móvil es un factor de autenticación intransferible. Los bancos nunca te van a solicitar los seis dígitos que genera tu aplicación para realizar una gestión técnica. Revelar estos números equivale a entregar la llave física de tu caja de seguridad en el banco.

Las contraseñas de tus tarjetas de débito o crédito y los números de seguridad del reverso del plástico son confidenciales. Los delincuentes suelen pedir fotos del frente y dorso de tus tarjetas para realizar compras electrónicas o vaciar tus fondos. Nunca envíes imágenes de tus plásticos por canales digitales.

Los códigos de retiro de efectivo sin tarjeta son otra herramienta muy codiciada por los ciberdelincuentes. Mediante engaños telefónicos, te inducen a generar estos números desde tu aplicación con la excusa de cancelar una operación sospechosa. Con esos dígitos, los delincuentes extraen tu dinero de modo físico en cualquier cajero.

Es de utilidad conocer la diferencia entre las consultas legítimas y las solicitudes sospechosas. Un asesor real de tu banco puede pedirte tu número de documento para ubicar tu reclamo si vos iniciaste la consulta. Sin embargo, ese operador nunca te va a exigir datos de validación como contraseñas, tokens o números de coordenadas para darte una solución.

¿Cómo podés acceder de forma segura a tu banca online?

El ingreso seguro a tu home banking requiere hábitos rígidos que minimicen los riesgos de exposición digital. El primer pilar de la prevención consiste en evitar el uso de buscadores de Internet para acceder a la web de tu banco. Los atacantes suelen comprar anuncios patrocinados para posicionar páginas falsas en los primeros resultados.

La única práctica segura es escribir la dirección URL oficial de la entidad financiera de modo directo en la barra de búsqueda de tu navegador. Una vez que verifiques que el sitio es el correcto, guardálo en la sección de favoritos de tu dispositivo para futuros accesos rápidos y seguros.

Antes de ingresar tus credenciales, revisá la presencia del protocolo de conexión HTTPS y el icono del candado digital en la barra de direcciones. Descartá de inmediato cualquier sitio que presente errores ortográficos, nombres extraños o caracteres inusuales en su dominio web.

La Asociación de Bancos de la Argentina aconseja activar siempre el doble factor de autenticación en todas tus aplicaciones financieras. Este mecanismo de seguridad dinámica impide que terceros accedan a tus cuentas, aun cuando hayan logrado capturar tu contraseña principal en un descuido.

Es fundamental denegar la opción que ofrecen los navegadores de Internet para guardar tus contraseñas bancarias de modo automático. Si un tercero accede a tu computadora o dispositivo móvil, va a tener acceso directo a tus fondos sin necesidad de descifrar tus claves de seguridad.

Evitá realizar consultas de saldos, transferencias de dinero o compras electrónicas si estás conectado a redes Wi-Fi públicas de libre acceso. Las redes de cafeterías, plazas o transporte son inseguras y permiten que delincuentes informáticos intercepten tu tráfico transaccional y capturen tus datos sensibles.

Para proteger tus tarjetas físicas con tecnología sin contacto en la vía pública, es de utilidad usar billeteras provistas de blindaje metálico RFID. Este material bloquea las frecuencias de radio e impide lecturas inalámbricas accidentales o maliciosas por parte de delincuentes con terminales de cobro móvil.

Si por error ingresás a un enlace sospechoso, la velocidad de tu reacción va a determinar tu seguridad financiera. Cortá de inmediato la conexión a Internet de tu dispositivo para interrumpir cualquier transmisión de datos en curso. Luego, modificá todas tus claves bancarias desde otra computadora segura y comunicáte con tu entidad para reportar el incidente.

La responsabilidad de los bancos ante el fraude digital en la Argentina

Cuando se consuma una ciberestafa, las entidades financieras suelen defenderse con el argumento de que el usuario entregó sus claves de forma voluntaria. Sin embargo, la jurisprudencia argentina avanzó de modo notable en la protección de los derechos de los consumidores en estos escenarios complejos.

Los tribunales nacionales aplican de modo riguroso la Ley de Defensa del Consumidor y atribuyen responsabilidad civil de carácter objetivo a los bancos. Los jueces entienden que el sistema electrónico de transacciones inmediatas es una herramienta de riesgo creada por la propia entidad para maximizar sus ganancias operativas.

Al trasladar la operatoria física a los canales virtuales de autogestión, los bancos asumen la obligación ineludible de estructurar barreras de ciberseguridad robustas. No alcanza con cumplir las normas mínimas de seguridad informática, las entidades deben evitar operaciones que salgan del perfil habitual del cliente.

La pericia informática en diversos litigios judiciales demostró que las plataformas bancarias suelen fallar al no detectar patrones transaccionales anómalos. La Comunicación "A" 7319 del BCRA, obliga a verificar la identidad antes de otorgar préstamos digitales. Esta medida busca impedir la acreditación inmediata de fondos a cuentas de terceros en pocos minutos.

La Justicia exige un estándar de protección reforzado cuando la víctima es un consumidor vulnerable, como un jubilado o un adulto mayor. En estos casos, las entidades tienen la obligación de extremar sus algoritmos de monitoreo y suspender de modo preventivo el cobro de las cuotas de préstamos no solicitados.

Diversos fallos judiciales recientes en 2025 y 2026 confirman esta tendencia a favor de los usuarios estafados. En la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, la Cámara Civil condenó al Banco Patagonia a devolver fondos sustraídos y resarcir el daño moral de una clienta víctima de phishing que vendía un sillón en redes sociales.

En La Plata, la justicia ordenó en febrero de 2025 la nulidad de 18 transferencias no autorizadas y de un crédito ficticio en perjuicio de una empresa. El tribunal impuso al Banco BBVA el pago de una multa millonaria por daño punitivo debido a la falta de sistemas eficientes de validación de identidad.

Del mismo modo, un precedente de diciembre de 2025 de la Cámara Comercial ordenó la suspensión inmediata de los descuentos de un crédito de 8,4 millones de pesos a un jubilado de 71 años. El tribunal consideró el carácter alimentario de sus haberes frente a una maniobra de suplantación de identidad.

El debate sobre este problema llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. Existe un proyecto de ley en discusión que busca establecer la responsabilidad objetiva de las entidades financieras por los daños que generen las operaciones electrónicas no reconocidas. Si se aprueba, los bancos deberán responder de modo automático ante transacciones que el usuario no autorice de forma expresa.

¿Qué tenés que hacer si fuiste víctima de una ciberestafa bancaria?

Si detectás movimientos sospechosos en tu cuenta o sospechás que tu identidad digital fue vulnerada, el tiempo es tu peor enemigo. El primer paso del protocolo de emergencia es contactar de inmediato a tu banco o proveedor financiero por teléfono o a través de sus canales oficiales.

Debés solicitar de modo urgente el bloqueo preventivo del acceso a tu home banking, la inhabilitación de tus tarjetas de débito y crédito, y la suspensión de las claves personales comprometidas. Exigí siempre el número de reclamo formal o de gestión de este pedido y anotálo de forma cronológica.

El segundo paso consiste en preservar de modo riguroso toda la evidencia digital que tengas en tu poder. No borres los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos falsos, registros de llamadas ni capturas de pantalla de los perfiles falsos que interactuaron con vos en las redes sociales.

Estos elementos son indispensables para la investigación penal y pericial. Con todas las pruebas recolectadas, debés realizar la denuncia penal por estafa informática. Podés radicar la denuncia de modo virtual en el portal oficial del gobierno o acudir a la fiscalía más cercana a tu domicilio.

Es fundamental reportar el caso ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, dirigida por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Podés consultar la guía oficial de denuncia y enviar un correo con los detalles del hecho y las evidencias digitales a la casilla oficial denunciasufeci@mpf.gob.ar para recibir asistencia especializada.

Es importante separar la estrategia legal si sufrís una estafa bancaria digital. La denuncia penal tiene como fin investigar quién cometió el delito, preservar la prueba informática y rastrear la ruta del dinero. Sin embargo, si tu objetivo prioritario es recuperar tus ahorros o anular una deuda, la vía civil o de consumo contra el banco es el camino más efectivo.