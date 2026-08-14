El final del puente automático entre Drive de escritorio y Fotos obliga a modificar el resguardo las imágenes sin duplicar espacio ni pagar de más.

El cliente de escritorio de Google Drive dejó de enviar fotos y videos de forma automática a Google Fotos. Esta decisión se concretó el 10 de agosto. Es un cambio que deshace un puente digital muy utilizado por millones de usuarios.

A partir de esa fecha, si agregás imágenes a tus carpetas locales en la computadora, estas ya no se trasladan solas a la galería en la nube de Google Fotos. La pasarela que unía ambos servicios fue eliminada de manera definitiva. Esto altera de forma directa tus rutinas de copia de seguridad.

Antes, la aplicación para Windows y macOS permitía seleccionar carpetas locales y realizar una doble subida automática. Los archivos iban a la nube de Drive como archivos de datos planos y a la vez se indexaban en la línea de tiempo de Google Fotos. Ese mecanismo integrado ya no existe en el panel de preferencias de la aplicación de escritorio.

Para quienes necesitan mantener un respaldo activo, la alternativa de Google es un proceso manual desde el navegador web. Tenés que ingresar a la dirección de Internet de Google Fotos, presionar el ícono de suma y elegir la opción de respaldar carpetas.

Este nuevo método presenta limitaciones molestas. El respaldo en la web solo funciona si mantenés la pestaña de Google Fotos abierta en tu navegador o si ejecutás su aplicación web. Si cerrás la ventana, la subida de tus nuevas imágenes se interrumpe de inmediato.

Además, el sistema operativo de Apple no es compatible con este respaldo directo de carpetas para su fototeca nativa. Si usás una Mac, la única alternativa es sincronizar primero a través de iCloud y después usar la aplicación móvil de Google Fotos en un iPhone o en un iPad.

La diferencia entre la transmisión y la replicación de archivos también es un factor que debés vigilar en tu computadora. Drive para computadoras te permite ver archivos en modo espejo o en modo de transmisión. En el modo espejo, los archivos se duplican de forma física en tu disco duro local. En el de transmisión, solo se descargan a demanda cuando los necesitás.

Si decidís cambiar de un modo a otro sin cuidado, corrés el riesgo de perder datos. Si la caché local se elimina antes de que se complete la sincronización de los archivos con la nube, perderás esa información de forma permanente.

Para conocer a fondo todos los detalles técnicos sobre la administración de estos modos de almacenamiento y las configuraciones de red complejas, podés revisar la guía avanzada de Google Drive para computadoras provista por el soporte técnico de la compañía.

¿Cómo afecta a mis archivos la separación de Drive y Fotos?

El desacople total de ambas herramientas tiene consecuencias directas sobre la organización de tus fotos y videos. Si no ajustás tus preferencias, vas a sufrir ineficiencias graves.

En primer lugar, no te preocupes respecto al material que ya subiste. Todo el contenido multimedia guardado antes del 10 de agosto de 2026 queda a salvo en tu biblioteca de Google Fotos. Las nuevas políticas de la empresa no aplican de forma retroactiva.

El peligro radica en lo que ocurra de ahora en adelante con tus nuevos archivos. Si tu aplicación de Drive para computadoras sigue activa y marcada para sincronizar tus carpetas locales, el material llegará a la nube de Drive pero no cruzará la frontera hacia Google Fotos.

Este proceso de interrupción ocurre en silencio. La aplicación de escritorio no te mostrará ningún cartel de error ni advertencia en tu pantalla. Vas a creer que tu copia de seguridad de Fotos funciona como siempre, pero tus imágenes nuevas nunca aparecerán allí.

Al quedar guardadas solo en Google Drive, tus fotos se comportarán como archivos comunes y corrientes. Perdés las virtudes de la indexación inteligente de Google Fotos. La nube de Drive no detecta qué hay dentro de tus imágenes.

Esto significa que se deshabilitan por completo las herramientas de búsqueda visual. Ya no podrás encontrar imágenes por reconocimiento de rostros o por ubicaciones geográficas. Tampoco podrás usar la ayuda de Gemini, la inteligencia artificial de Google, para hacer preguntas sobre tus recuerdos.

Por otro lado, existe un riesgo concreto de duplicar tus archivos si intentás subir los mismos elementos por rutas separadas. Si configurás una carpeta para que se replique en Drive de forma clásica y también para que se suba a Fotos, el archivo se enviará dos veces.

Esa doble subida consumirá el doble de espacio en tu almacenamiento compartido de Google. Este espacio se reparte de forma directa entre tu correo electrónico de Gmail, tus documentos de Google Drive y tus recuerdos en Google Fotos.

Si querés ver de forma práctica cómo administrar este almacenamiento compartido, podés consultar el siguiente video sobre el análisis de consumo de espacio en Google Drive. Este video te va a ayudar a identificar cuáles son los archivos pesados que consumen tus recursos de manera inútil.

Para evitar que la aplicación móvil suba de manera automática carpetas que no deseás guardar en la nube, podés mirar un tutorial sobre la configuración de exclusión de carpetas en teléfonos móviles en el siguiente video:

De este modo, vas a tener un control mucho más preciso sobre el contenido que respaldás.

Si tu intención es subir archivos específicos de forma manual desde tus dispositivos portátiles sin activar el respaldo general, podés ver el siguiente video que muestra la subida manual de archivos y gestión de enlaces, ideal para compartir recuerdos específicos:

¿Qué pasos debo seguir para no perder mis copias de seguridad?

Para garantizar la seguridad de tus fotos y videos en la computadora, tenés que ejecutar un plan de transición ordenado. Este proceso se divide en tres fases fundamentales que debés cumplir con precisión.

La primera fase consiste en desactivar la copia de seguridad obsoleta en la aplicación de Drive para computadoras. Esto evitará que se generen errores latentes y que dupliques archivos de forma innecesaria en tu cuenta de almacenamiento.

Para cumplir con este paso, primero abrí la aplicación de Google Drive en tu computadora. En la esquina superior derecha, hacé clic sobre el engranaje de Configuración y elegí la opción de Preferencias.

Una vez dentro de ese menú, seleccioná la pestaña Carpetas de tu computadora en el panel de la izquierda. Hacé clic sobre la carpeta que tenías enlazada y desmarcá de forma específica la opción de Crear una copia de seguridad en Google Fotos.

Para salvar los cambios, presioná el botón que dice Listo y luego hacé clic en Guardar. Con estos pasos rápidos, el flujo anterior de tu computadora quedará desactivado.

La segunda fase consiste en activar el nuevo respaldo controlado desde la página web de Google Fotos. Este método te permitirá subir nuevas imágenes de forma directa sin usar la aplicación de Drive de escritorio.

Para configurar esta ruta, ingresá a la dirección de Internet de Google Fotos desde un navegador Chrome o Edge. En el extremo superior derecho, hacé clic en el botón Crear y agregar fotos, que tiene un ícono de suma.

En el menú que se despliega, seleccioná la opción que dice Crear copias de seguridad de carpetas. El sistema abrirá una ventana para que elijas las ubicaciones de tu disco duro que deseás proteger.

Al seleccionar tus carpetas, el navegador te pedirá permisos para acceder a tus archivos locales. Elegí la opción de Permitir en cada visita para que la transmisión de datos ocurra de manera regular.

Recordá un detalle clave: para que las fotos se suban, debés mantener abierta la pestaña de Google Fotos en tu navegador. Si cerrás el programa o apagás el equipo, el proceso se pausará de forma automática.

La tercera fase opcional consiste en realizar un respaldo masivo de tu biblioteca para guardarlo en un soporte físico externo. Este método es el más seguro para mantener tus recuerdos a salvo de cualquier inconveniente en la nube.

Para iniciar este proceso de descarga, ingresá a la página web oficial de Google Takeout. Hacé clic en la opción que dice Desmarcar todo y luego buscá la casilla específica de Google Fotos para marcarla.

Dentro de esa sección, tenés la opción de elegir álbumes específicos de tu biblioteca para exportar o seleccionar la totalidad de tu galería. Tras confirmar tu selección, hacé clic en el botón de Siguiente paso.

En el menú de configuración, elegí la opción de Enviar enlace de descarga por correo electrónico en la pestaña de método de entrega. Seleccioná el formato de archivo ZIP y el tamaño máximo para cada parte, que por defecto es de dos gigabytes.

Hacé clic en el botón de Crear exportación. El sistema de Google procesará tu solicitud y te enviará un correo con los enlaces de descarga cuando el archivo esté listo.

Este proceso puede demorar desde unos minutos hasta varios días, de acuerdo con el volumen de fotos que tengas en tu cuenta. Una vez que recibas el aviso por correo, descargá los archivos a tu disco duro externo.

Si querés un tutorial sobre la herramienta de descarga, podés mirar la guía de uso de Google Takeout en el siguiente video, que te explica de forma ágil cómo descargar tu archivo completo en pocos segundos.

¿Qué alternativas existen para automatizar la subida de fotos sin el navegador?

La necesidad de un sistema automático empuja a muchos usuarios a buscar opciones más allá del navegador web. La opción oficial de Google obliga a dejar una pestaña abierta, pero existen soluciones alternativas de gran utilidad.

Para los usuarios que prefieren la automatización absoluta en su computadora, el camino ideal pasa por las integraciones externas que se conectan con la API oficial de Google Fotos. Este mecanismo permite vincular servicios sin intervención manual.

Una de las herramientas de terceros más recomendables para esta tarea es MultCloud, una plataforma de administración en la nube te permite conectar de forma directa tu cuenta de Google Drive con el servicio de Google Fotos.

Bajo este esquema, tu aplicación de Drive de escritorio puede continuar con la subida clásica de archivos en segundo plano hacia tu nube personal. Una vez que las fotos ingresan a Drive, el servicio externo las traslada de forma automática a Fotos.

Este proceso de sincronización ocurre por completo en los servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática). Gracias a esto, no se consume ancho de banda de tu conexión de internet local ni se requiere que mantengas tu computadora encendida.

Otra opción de automatización para los usuarios avanzados es el uso de IFTTT. Este servicio te permite programar flujos de trabajo personalizados que se activan cada vez que agregás una nueva imagen a una carpeta de origen en Drive.

Al vincular ambas cuentas, la plataforma de automatización IFTTT detectará el archivo nuevo y enviará una copia de forma automática a tu galería de fotos. Al igual que en la opción anterior, esta herramienta trabaja en segundo plano desde sus propios servidores.

Si la complejidad de estos sistemas te parece excesiva, es un buen momento para evaluar la migración hacia otras plataformas de almacenamiento en la nube que operan en el mercado. Algunas alternativas de la competencia ofrecen mejores experiencias en sus aplicaciones de escritorio.

Microsoft OneDrive y Dropbox, por ejemplo, mantienen el soporte para la copia de seguridad automática de fotos desde computadoras. Sus aplicaciones oficiales para Windows y macOS se ejecutan en segundo plano y resguardan todo tu material multimedia sin obligarte a usar un navegador web.