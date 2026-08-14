La plataforma global de IA inicia su expansión en el Cono Sur con un equipo local in situ para resolver la brecha operativa en las grandes empresas.

Wonderful, una plataforma global de inteligencia artificial (IA) enfocada en grandes organizaciones, anunció su expansión en la Argentina. Esta decisión abre una nueva etapa para el mercado corporativo del Cono Sur.

La compañía comenzó su camino a principios de 2025 de la mano de Bar Winkler, su director general ejecutivo, y Roey Lalazar, su director de tecnología. En menos de 18 meses, logró expandir su presencia a más de 35 mercados globales, con oficinas distribuidas en Europa, Asia y Medio Oriente. Ahora, el foco de crecimiento prioritario está puesto en América latina, con Buenos Aires como base clave de operaciones.

Este desembarco cuenta con el respaldo financiero y corporativo de una ronda de inversión Serie B por ciento 50 millones de dólares. En esta ronda participó Kaszek Ventures, uno de los fondos de capital de riesgo más reconocido de la región, fundado por argentinos, junto a Insight Partners y otros inversores de peso como Index Ventures, IVP y Bessemer Venture Partners.

La llegada al país responde a una necesidad concreta del mercado. Los ejecutivos locales buscan respuestas inmediatas sobre el impacto real de las nuevas tecnologías. En este contexto, la propuesta de la compañía busca resolver problemas reales en el día a día de las corporaciones locales.

Federico Ruiz Guiñazú, gerente general de Wonderful para el Cono Sur, lidera esta expansión. Para este directivo, la oportunidad de negocio es inmensa si se logra acortar la distancia entre el potencial técnico y la implementación real en los procesos cotidianos.

"La brecha entre lo que la IA hace posible y lo que la mayoría de las empresas capturan hoy representa la mayor oportunidad de negocio de esta década", afirmó el directivo ante iProfesional. Con esta premisa, el equipo local ya trabaja de manera presencial con las primeras organizaciones que adoptan la plataforma en el país.

¿Cómo ayuda Wonderful a las empresas a superar la brecha operativa con la inteligencia artificial?

Wonderful no vende software enlatado, sino que despliega una plataforma multi modelo integrada que conecta los sistemas internos de la empresa con los modelos de lenguaje más avanzados del mercado, sin necesidad de migraciones de datos costosas.

Los modelos base como los de OpenAI, Anthropic o Google son extraordinarios, pero carecen del contexto interno de tu negocio. Son la materia prima. La plataforma de Wonderful funciona como una capa de conexión que une esa materia prima con los sistemas internos que tu empresa ya utiliza en el día a día.

El principal obstáculo en las corporaciones no es la falta de tecnología, sino la dificultad para hacer que esa tecnología funcione de forma coordinada entre distintas áreas. Las herramientas tradicionales suelen resolver problemas aislados en un solo departamento, lo que genera islas de información que complican la gestión global.

Esta desconexión operativa entre el potencial técnico y el valor real la podés ver reflejada a nivel continental. Según detalla el informe de la Comisión Económica para América latina (Cepal) sobre el impacto económico de la inteligencia artificial, las brechas de infraestructura y capacitación laboral demoran la adopción en la región de manera constante.

Un reclamo de un cliente, por ejemplo, puede empezar en atención al público, pasar por el sector de operaciones, involucrar al departamento legal y terminar en el área de finanzas. Wonderful permite crear flujos de trabajo de punta a punta que atraviesan todas estas fronteras organizacionales sin interrupciones.

La brecha operativa se divide en cuatro frentes principales que las corporaciones suelen enfrentar al mismo tiempo. El primero es la seguridad y la gobernanza. Los ejecutivos se preguntan cómo auditar las decisiones que toma un agente de inteligencia artificial o quién se hace responsable ante un error operativo.

El segundo frente es la infraestructura tecnológica. Los sistemas antiguos no se diseñaron para integrarse con modelos modernos, y los datos suelen estar sucios o dispersos en silos inaccesibles. La plataforma actúa como el puente que unifica estos sistemas, incluso si se trata de desarrollos propios de la compañía.

El tercer aspecto es el modelo operativo. La adopción de estas herramientas requiere un rediseño de las tareas diarias y una definición de cómo van a colaborar las personas con los agentes autónomos. Los proyectos piloto que mueren en el camino suelen fallar por no resolver esta convivencia.

Por último, el aspecto económico representa un límite importante. Sin una métrica del retorno de la inversión y sin un esquema comercial que comparta el riesgo, las corporaciones dudan en avanzar. La compañía resuelve esto con un modelo comercial asociado al uso y al valor real que percibe el cliente.

Federico Ruiz Guiñazú

¿Por qué un equipo de ingeniería in situ es indispensable para el éxito del proyecto?

La tecnología se puede copiar de un día para el otro, pero el conocimiento de cómo opera cada compañía en su propio mercado local es único. Para entender esos procesos internos con exactitud, se requiere presencia física y un trabajo diario en el lugar de operaciones.

La compañía combina su plataforma tecnológica con profesionales de la ingeniería que trabajan codo a codo en las oficinas de los clientes. Estos especialistas in situ no se limitan a instalar un programa, sino que acompañan al equipo hasta que el nuevo proceso funciona de manera fluida y autónoma.

Ruiz Guiñazú destacó que el factor humano local es lo que determina el éxito de la implementación. "Nuestro modelo tiene una diferencia estructural y es que se implementa con equipos locales, porque creemos que la tecnología se puede copiar, pero un equipo de primer nivel que entiende cómo cada compañía e industria funciona en su propio mercado, no", remarcó el directivo.

Este acompañamiento presencial evita que el software quede en desuso tras la salida de los consultores. Los ingenieros locales se quedan junto a la organización hasta que la tecnología se incorpora como una capacidad propia y el cambio se vuelve autosostenible en el tiempo.

El valor de esta presencia física es que la empresa proveedora asume el riesgo de ejecución junto con el cliente. Al compartir este compromiso, los incentivos de ambas partes se alinean por completo, lo que acelera los tiempos de adopción y reduce los desvíos del proyecto.

La base de operaciones en Buenos Aires sirve además como centro de talento para todo el Cono Sur. La Argentina cuenta con una concentración muy importante de profesionales que combinan conocimientos técnicos profundos con una gran capacidad para entender las necesidades de los negocios.

Actualmente, el equipo de la región cuenta con diez personas distribuidas entre la Argentina y Chile. Las proyecciones de la compañía contemplan un crecimiento muy importante para antes de que termine el año, con el objetivo de alcanzar entre 30 y 40 profesionales, enfocados en roles técnicos de implementación.

La búsqueda de talento local prioriza una cualidad muy particular que la compañía denomina urgencia y agencia. No se buscan desarrolladores de laboratorio, sino profesionales que entiendan la necesidad de llevar las soluciones a la práctica diaria con velocidad y responsabilidad de cara al negocio.

Al respecto, Ruiz Guiñazú detalló el perfil de los profesionales que se incorporan a la organización. "Buscamos personas que puedan traducir desafíos técnicos en impacto de negocio; profesionales que puedan integrarse localmente, involucrarse de manera profunda y llevar la IA a producción rápidamente", explicó.

¿Cuáles son las industrias y áreas corporativas que logran el mayor impacto?

Los sectores con mayor preparación estructural son aquellos que manejan un volumen muy alto de transacciones diarias, poseen bases de datos consolidadas y tienen procesos que involucran a múltiples áreas internas de la compañía. En estos entornos, los agentes autónomos de inteligencia artificial pueden desplegar todo su potencial de manera casi inmediata.

El ritmo de adopción varía según el tamaño de la organización. Esto coincide con los datos del estado de la IA en Hispanoamérica de la consultora McKinsey, que señala que las corporaciones más grandes aceleran el paso en la reconfiguración de sus procesos operativos para capturar valor.

La banca, las compañías de seguros, las empresas de telecomunicaciones, el comercio minorista, la salud y el turismo son los sectores donde los agentes autónomos generan un impacto inmediato y medible desde el primer momento de su implementación. Estas industrias poseen la infraestructura necesaria y el volumen de datos requerido para entrenar modelos de forma veloz.

A solo tres meses de haber iniciado sus actividades en el país, la compañía ya cuenta con pilotos activos en cuatro industrias diferentes. Su esquema de validación rápida permite probar las soluciones en menos de cuatro semanas, lo que facilita una escala veloz hacia la producción real.

Las tres áreas internas donde la adopción ocurre con mayor velocidad son el servicio de atención al cliente, la gestión de los empleados y las tareas de "back-office". En estos sectores se repiten tareas de forma constante, lo que permite un aprendizaje rápido de los agentes.

Los resultados prácticos ya se observan en la región con casos muy concretos. Un banco de primer nivel logró reducir el tiempo de respuesta para la aprobación de créditos hipotecarios de tres semanas a solo tres días, gracias a un agente que analiza previamente toda la documentación antes de la decisión del oficial.

Otro ejemplo se da en el sector de telecomunicaciones. Un agente de soporte técnico asiste en tiempo real a los usuarios mediante la cámara del celular, lo que permite resolver problemas de instalación de manera inmediata y sin necesidad de enviar un técnico al domicilio.

El impacto no se mide de forma genérica, sino que se define con cada cliente de acuerdo con sus prioridades de negocio. Puede ser la velocidad de respuesta, la reducción de errores operativos, el aumento de las ventas o la productividad general del equipo de trabajo.

¿Qué desafíos de seguridad y gobernanza deben resolver las grandes organizaciones?

Las grandes empresas manejan información sumamente sensible de sus clientes y operaciones cotidianas, por lo que la seguridad informática no puede ser un aspecto secundario al implementar agentes de inteligencia artificial. Cualquier brecha o filtración de datos puede ocasionar pérdidas millonarias y un daño irreparable a la reputación corporativa.

La gobernanza de los datos implica definir con precisión qué información puede consultar cada agente, cómo se guardan esos registros y de qué manera se auditan las decisiones automatizadas para evitar desvíos o sesgos no deseados. Este control permite mantener la supervisión humana en cada etapa del proceso corporativo.

Para las organizaciones locales, los desafíos de infraestructura suelen ser una de las principales barreras. Al respecto, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "IA desde los cimientos: desafíos y oportunidades en América latina" analiza cómo la dispersión de datos y la falta de estándares dificultan la gobernanza técnica.

La plataforma aborda este desafío con un enfoque de seguridad en capas, que va desde el diseño inicial de la arquitectura tecnológica hasta el despliegue final en la infraestructura del cliente, lo que asegura la privacidad de los datos en todo momento.

La compañía cuenta con las certificaciones internacionales más exigentes del sector informático, entre las que se destacan ISO 27001 para la seguridad de la información y SOC 2 Tipo II, que valida los controles operativos del sistema. Estas credenciales de seguridad brindan una total tranquilidad técnica a los directores de tecnología más exigentes.

También cumple de manera estricta con protocolos globales de protección de datos como GDPR y las normas de seguridad para transacciones de pago PCI DSS. Esta solidez es fundamental para operar en sectores regulados como la banca y los seguros.

A esto se suma que Wonderful fue una de las primeras organizaciones a nivel global en obtener la certificación ISO 42001, la norma internacional creada de manera específica para la gestión ética y segura de sistemas de inteligencia artificial. Este estándar internacional asegura que los desarrollos respeten los principios de transparencia y responsabilidad.

Toda esta información sobre los protocolos de seguridad se encuentra disponible de forma pública en el "trust center" de la compañía, lo que permite a las áreas de control de las corporaciones auditar cada detalle antes de la implementación.

Esta transparencia en las políticas de seguridad reduce los tiempos de aprobación por parte de los oficiales de cumplimiento y los comités de riesgo de las empresas, un escollo frecuente que suele demorar los proyectos tecnológicos en la región. Al contar con un acceso abierto a la documentación, las auditorías fluyen con rapidez.

¿Cómo pueden las corporaciones argentinas medir el retorno de esta inversión tecnológica?

El primer paso para los equipos de dirección es comprender que los costos de postergar la adopción de estas herramientas no son lineales, sino que se acumulan de manera exponencial en contra de la competitividad de la empresa. En el mercado actual, la demora en la adopción tecnológica equivale a una pérdida silenciosa de mercado.

Este proceso funciona de manera muy similar al interés compuesto financiero. El primer agente de inteligencia artificial que se pone en producción genera un retorno inmediato que permite financiar el segundo proyecto con recursos propios generados por la eficiencia obtenida. Así, la tecnología se autofinancia a medida que avanza su adopción.

A medida que se suman nuevos agentes, el rendimiento se acelera porque la organización ya resolvió la limpieza de las bases de datos y la integración de los sistemas internos, lo que abarata los costos de los siguientes desarrollos. La infraestructura inicial sirve como base sólida para todos los casos de uso posteriores.

El beneficio de iniciar este recorrido temprano es enorme frente a los competidores que deciden esperar. Quien comienza un año antes desarrolla una capacidad interna de aprendizaje y adaptación que resulta muy difícil de alcanzar en el corto plazo. La ventaja competitiva acumulada se vuelve una barrera de entrada para otros actores del sector.

La compañía aconseja a las corporaciones empezar con procesos específicos que tengan un alto volumen de interacciones, posean datos ordenados y requieran conectar pocas áreas de trabajo, para garantizar un primer éxito rápido. Una victoria temprana genera la confianza interna necesaria para extender las herramientas al resto de la organización.

La medición del impacto debe realizarse bajo indicadores de negocio consensuados antes de escribir la primera línea de código, ya sea la reducción de tiempos de atención, el incremento en la conversión de ventas o la baja de reclamos recurrentes.

Acompañar a las empresas en este aprendizaje de largo plazo es la misión central de la compañía, que busca capacitar a los equipos de trabajo locales para que aprendan a definir qué tareas delegar, cuáles supervisar y qué decisiones reservar para el juicio de las personas.

La evolución tecnológica exige que la empresa comience a experimentar hoy con estas herramientas para construir el músculo operativo necesario que le permita liderar su sector de actividad en los próximos años. El futuro de los negocios locales se define hoy, y la capacidad de adaptación técnica será la mayor fortaleza competitiva de la organización.