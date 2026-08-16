El proyecto busca garantizar el suministro ininterrumpido en el interior provincial, mediante la integración de paneles fotovoltaicos y baterías de litio

La provincia de San Juan anunció la puesta en marcha de un proyecto pionero en su tipo: la construcción del primer Parque Solar Híbrido Comunitario de la jurisdicción. La obra estará radicada en el departamento de Iglesia, lugar donde en lo alto de la cordillera se emplazan algunos de los proyectos de oro y cobre más importantes del país.

Los expertos aseguran que marcará un punto de inflexión técnico al integrar paneles fotovoltaicos con un avanzado sistema de almacenamiento en baterías de litio.

El anuncio formal fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego y la iniciativa no solo responde a la histórica necesidad de dotar de estabilidad y previsibilidad al mapa eléctrico cordillerano, sino que además materializa un esquema de financiamiento circular virtuoso: los recursos para su ejecución provendrán íntegramente del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero, recursos con los que la provincia cuenta y que se negocian por fuera del esquema de regalìas.

San Juan lanza inédito parque solar con dólares de la minería: los detalles técnicos

Desde el punto de vista de la ingeniería energética, la principal innovación de la planta radica en su esquema híbrido de operación. La instalación contará con una potencia fotovoltaica instalada de 10 Megavatios, complementada con un parque de baterías BESS con una capacidad de almacenamiento de 30 Megavatios-hora. Esta combinación técnica permite resolver uno de los mayores desafíos que enfrentan las fuentes renovables a nivel global: la intermitencia inherente a la generación solar y eólica.

Hasta la fecha, las plantas solares convencionales inyectan su producción de manera directa a la red únicamente durante las horas de radiación natural. Esta dinámica genera un desacople estructural, dado que el pico de demanda energética en los hogares y centros productivos suele registrarse durante las primeras horas de la noche o en momentos de variaciones climáticas donde la luz del sol cae.

Al incorporar la tecnología de almacenamiento en baterías de litio, el parque de Iglesia acumulará los excedentes de electricidad generados durante los momentos de máxima radiación diurna para liberarlos de forma programada durante la noche o en los períodos de mayor consumo.

La ejecución técnica y operativa de la obra estará a cargo de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), la empresa pública sanjuanina que se ha consolidado como brazo ejecutor de los proyectos de infraestructura limpia en la provincia.

Con esta integración tecnológica, el sistema no solo mejorará de forma sustancial la frecuencia y la calidad del voltaje en las redes locales, sino que evitará colapsos en la línea y reducirá drásticamente el uso de generadores térmicos diésel alternativos, los cuales resultan significativamente más costosos y contaminantes para la matriz energética nacional.

Impacto social y desarrollo productivo: la apuesta por la equidad tarifaria y el crecimiento local

El alcance del nuevo parque híbrido va mucho más allá de la innovación tecnológica o del balance energético puro; posee una profunda impronta social y socioeconómica. Según los lineamientos técnicos fijados para el proyecto, la energía generada estará orientada de manera prioritaria a abastecer a los usuarios residentes en el departamento de Iglesia.

Dentro de ese esquema, las autoridades confirmaron que se dará prioridad de suministro a los sectores socialmente más vulnerables de la comunidad, siguiendo las normativas y parámetros objetivos de segmentación fijados por el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad).

Por otra parte, la disponibilidad de potencia firme y estable representa una pieza clave para desatar el potencial económico de la zona. Iglesia atraviesa una etapa de expansión dinamizada por el turismo de alta montaña, el surgimiento de nuevos emprendimientos agrícolas de precisión y el desarrollo de la proveeduría para la industria minera. La falta de capacidad de transporte eléctrico o las caídas recurrentes de tensión operaban históricamente como un cuello de botella para la radicación de nuevos negocios e inversiones privadas en la región.

El modelo de financiamiento merece un capítulo aparte en la discusión económica regional. El uso de los fondos provenientes del emprendimiento aurífero Veladero para construir infraestructura pública renovable demuestra cómo la minería de gran escala puede transformarse en un motor directo para el desarrollo sostenible a largo plazo. Al destinar los recursos de los recursos no renovables hacia obras de generación limpia y baterías de litio, la provincia crea un activo que continuará prestando servicios vitales a la población durante las próximas décadas.