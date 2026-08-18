Samsung tiene una función que bloquea tu celular si detecta que te lo están robando

La nueva herramienta de seguridad detecta intentos de robo para bloquear el acceso al dispositivo y proteger la privacidad del usuario

Los smartphones almacenan cada vez más información personal: fotos, mensajes, documentos, contraseñas y aplicaciones bancarias. Ante la pérdida o el robo del equipo, proteger esos datos es tan importante como recuperar el dispositivo.

Los celulares Samsung Galaxy cuentan con distintas herramientas de seguridad que permiten bloquear automáticamente el teléfono ante un posible robo, impedir el acceso cuando permanece desconectado y bloquearlo de manera remota.

Estas funciones forman parte de la denominada protección contra robos y pueden configurarse desde los ajustes del dispositivo.

Qué es la protección contra robos de Samsung Galaxy

La protección contra robos es un conjunto de funciones de seguridad disponible en smartphones Galaxy que busca impedir el acceso no autorizado a la información almacenada en el teléfono en caso de pérdida o robo.

Una de las principales herramientas es el bloqueo por detección de robo, que puede identificar determinados patrones de movimiento asociados con un arrebato. Cuando detecta una actividad de este tipo, el equipo puede bloquear automáticamente la pantalla para impedir que otra persona acceda de manera inmediata a la información personal.

Si el bloqueo se activa por error, el propietario puede volver a acceder al teléfono mediante su PIN o contraseña.

La protección también incluye otras dos herramientas: el bloqueo de dispositivo sin conexión y el bloqueo remoto. En conjunto, permiten sumar diferentes mecanismos de seguridad ante un eventual robo.

Cómo funciona el bloqueo por detección de robo

El bloqueo por detección de robo está diseñado para actuar cuando el smartphone identifica movimientos bruscos que pueden estar relacionados con un arrebato.

Al detectar este tipo de comportamiento, el dispositivo puede bloquear automáticamente la pantalla para impedir que otra persona acceda de manera inmediata a la información personal.

Esta función es especialmente relevante porque un robo puede producirse mientras el teléfono está desbloqueado. El bloqueo automático agrega una barrera adicional para evitar el acceso a aplicaciones, mensajes, fotografías y otros contenidos.

Qué ocurre si el celular robado queda sin conexión

Otra de las herramientas disponibles es el bloqueo de dispositivo sin conexión.

Cuando esta función está activada, el teléfono puede bloquearse automáticamente si permanece desconectado de una red durante un período prolongado.

La medida contempla una situación habitual después del robo de un celular: la interrupción de la conexión a Internet. Al quedar sin conexión, el dispositivo puede resultar más difícil de rastrear, por lo que el bloqueo sin conexión agrega una capa adicional de protección para los datos almacenados.

Cómo bloquear un celular Samsung de forma remota

El bloqueo remoto permite proteger el teléfono incluso cuando el usuario ya no tiene el dispositivo en sus manos.

En caso de pérdida o robo, se puede acceder desde otro dispositivo a android.com/lock e ingresar el número de teléfono correspondiente al equipo perdido o robado.

Una vez iniciado el proceso, el teléfono puede bloquearse de manera remota, lo que ayuda a impedir el acceso a la información personal.

Para utilizar esta alternativa es necesario iniciar sesión con la cuenta de Google vinculada al dispositivo.

Cómo activar la protección contra robos en un Samsung Galaxy

La configuración de estas herramientas se realiza desde los ajustes del smartphone. Los pasos indicados por Samsung son los siguientes:

Abrir Ajustes

Ingresar en Seguridad y privacidad

Seleccionar Protección del dispositivo perdido

Entrar en Protección contra robos

Seleccionar Bloqueo por detección de robo

Presionar Activar

Ingresar en Bloqueo de dispositivo sin conexión y seleccionar Activar

y seleccionar Activar Entrar en Bloqueo remoto y seleccionar Usar bloqueo remoto para habilitar la función

Una vez completada la configuración, el smartphone contará con estas herramientas adicionales para proteger la información almacenada en el equipo.

Qué hacer si te roban el celular

Si el teléfono se pierde o es robado, una de las primeras medidas puede ser utilizar el bloqueo remoto para impedir el acceso al dispositivo.

Desde otro equipo, el usuario puede ingresar a android.com/lock, iniciar sesión con su cuenta de Google e introducir el número de teléfono asociado al smartphone.

El bloqueo remoto permite actuar aunque el propietario ya no tenga acceso físico al teléfono.

Además, las funciones de detección de robo y bloqueo sin conexión pueden actuar de forma automática si se cumplen las condiciones previstas para cada herramienta.

Samsung Knox y la seguridad de los smartphones Galaxy

Las funciones de protección contra robos se complementan con Samsung Knox, la plataforma de seguridad integrada en los dispositivos Galaxy.

Knox combina mecanismos de protección de hardware y software destinados a proteger información confidencial frente a amenazas como programas maliciosos, virus y accesos no autorizados.

De esta manera, la seguridad del smartphone no depende únicamente del bloqueo de pantalla, sino que incorpora diferentes capas de protección para los datos y el funcionamiento del dispositivo.

Samsung Care+ también ofrece cobertura ante robo

Además de las funciones de seguridad incorporadas en los teléfonos Galaxy, Samsung ofrece Samsung Care+, un servicio de protección para smartphones.

Entre las coberturas indicadas para el Plan Black se encuentra la reposición del mismo modelo o de un modelo superior ante robo, además de otros riesgos contemplados por el servicio, como daño parcial o total, rotura de pantalla y garantía extendida.

La protección contra robos, el bloqueo remoto y las herramientas de seguridad de Samsung Knox permiten reforzar la protección de la información personal ante la pérdida o el robo de un smartphone Galaxy.