Sufrir el robo de un celular supone un gran contratiempo, más allá de perder el dispositivo, ya que lo que más tememos es que accedan a nuestros datos personales y a nuestra privacidad. Para protegernos aún más, Google añadió una función de seguridad llamada "Comprobación de identidad" o "Identity check", que impedirá que otros accedan a nuestro móvil, incluso si conocen el PIN.

Así funciona "Comprobación de identidad" o "Identity check"

Esta nueva implementación de Google impedirá realizar cambios o acceder a nuestras cuentas, incluso si conocen nuestro número PIN. Una vez activada, el dispositivo móvil pedirá una autenticación biométrica, ya sea mediante reconocimiento facial o huella digital, tal y como explican desde la página de soporte de Google.

La función exigirá autenticación biométrica cuando se quieran realizar cambios o acceder a información confidencial, si detecta que el móvil no se encuentra en un lugar de confianza como nuestra casa o lugar de trabajo. No bastará solo con el PIN. Una vez activada, no se podrá modificar el PIN ni desactivar las funciones de protección antirrobo o acceder a las credenciales guardadas sin una autenticación biométrica.

Desde Google aseguran que la función será opcional, aunque recomiendan activarla para protegerse de posibles robos o pérdidas del teléfono, sumando así una mayor protección. La función se ha comenzado a desplegar en los móviles Píxel con Android 15 y llegará a los Samsung con One UI 7 en las próximas semanas.

Cómo activar "Comprobación de identidad" o "Identity check" de Google

Abrí Ajustes del teléfono móvil.

del teléfono móvil. Accedé a Seguridad y privacidad - Desbloqueo del dispositivo.

- Desbloqueo del dispositivo. Pulsá en el apartado de Protección antirrobo y seleccioná Comprobación de identidad.

¿Qué es la protección contra robos en celular Android?

La protección contra robos es una función que Google introdujo junto con Android 15. Utiliza IA para detectar si alguien te quitó el celular de las manos a la fuerza y huyó. También encontrarás funciones adicionales dentro de esta configuración para proteger aún más tus datos e información privados.

Por ejemplo, el sistema puede bloquear tu celular si se desconecta, ya que es común que los ladrones activen el modo avión después de robar dispositivos. También está el bloqueo remoto, que permite usar el número de la línea del celular para bloquearlo. Solo necesitás ir a este enlace, ingresar el número de celular y presionar Bloquear dispositivo.

Por supuesto, siempre podés usar Find My Device (Buscar mi dispositivo) para estas funciones secundarias, pero es bueno tener opciones, y el bloqueo de detección de robos es sin duda una buena ventaja.

Cómo habilitar la protección contra robos del celular

Ahora que sabés de qué se trata esta función, es hora de aprender cómo habilitar la protección contra robos en dispositivos Android 10 o más nuevos. Vendrá desactivado de forma predeterminada, así que aseguráte de activar la protección contra robos, ya que nunca se sabe cuándo te robarán el celular. ¡Mejor estar preparado!

Iniciá la aplicación Configuración .

. Entrá en la opción de Google .

. Pulsá en Todos los servicios .

. Desplazáte hacia abajo hasta la sección Seguridad personal y del dispositivo .

. Seleccioná protección contra robo .

. Habilitá el bloqueo de detección de robo .

. Pulsá en Activar para confirmar tu selección.

¿Qué celulares Android pueden usar la protección contra robos?

La protección contra robos está disponible para la mayoría de los celulares con Android 10 o posterior.

¿Cómo sabe la protección contra robo si alguien se llevó mi celular?

La protección contra robos utiliza algunas herramientas para determinar si tu celular fue arrebatado a la fuerza de sus manos. Estos incluyen los sensores de movimiento del dispositivo, Wi-Fi y conexiones de dispositivos inteligentes.

¿Funciona la protección contra robo cuando mi celular Android está bloqueado o apagado?

No. La protección contra robos está destinada a proteger tu información privada cuando el celular está desbloqueado, por lo que solo funcionará si tu dispositivo está desbloqueado y en uso.