La compañía "Unitree" mostró el protipo de "Superman" en Pekín, durante la jornada de apertura de la Conferencia Mundial de Robótica.

La compañía china Unitree presentó este lunes en Pekín a Superman, su nuevo modelo de robot humanoide de alta velocidad, durante la jornada inaugural de la Conferencia Mundial de Robótica.

El prototipo rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales debido a los videos difundidos durante sus pruebas de velocidad. Las imágenes muestran la impresionante aceleración del androide, aunque también dejaron en evidencia uno de sus principales problemas: la dificultad para detenerse después de alcanzar su máxima velocidad.

De acuerdo con la ficha técnica presentada por la compañía, el robot puede saltar hasta dos metros de altura y alcanzar una velocidad máxima de 12,66 metros por segundo, una marca que lo ubica entre los humanoides más rápidos presentados hasta el momento.

"Superman", el robot de Unitree que desafía el récord de Usain Bolt

La velocidad máxima declarada para Superman resulta especialmente llamativa cuando se la compara con la marca conseguida por Usain Bolt en los 100 metros llanos.

El atleta jamaiquino estableció el récord mundial de la distancia en 2009, con un tiempo de 9,58 segundos. Para alcanzar esa marca, Bolt registró una velocidad máxima cercana a los 44,7 kilómetros por hora, aunque su velocidad promedio durante toda la prueba fue menor.

Superman, en tanto, puede alcanzar los 12,66 metros por segundo, equivalentes a unos 45,6 kilómetros por hora.

En otras palabras, si el robot pudiera mantener de manera constante su velocidad máxima durante los 100 metros, podría completar la distancia en menos tiempo que Bolt.

Sin embargo, la demostración realizada por Unitree también dejó en claro que alcanzar una gran velocidad no es el único desafío para este tipo de máquinas.

No sabe frenar: el problema que quedó expuesto en el video

Durante las pruebas de velocidad, el robot logró acelerar rápidamente sobre la pista, pero tuvo dificultades para controlar sus movimientos una vez que alcanzó su velocidad máxima.

El androide se mostró tambaleante y con problemas para frenar, una situación que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

El episodio pone de manifiesto uno de los grandes desafíos de la robótica humanoide: no solamente conseguir que una máquina pueda correr rápido, sino también lograr que pueda mantener el equilibrio, controlar sus movimientos y detenerse de manera segura.

Para un robot diseñado para desenvolverse en entornos humanos, estas capacidades resultan tan importantes como la velocidad máxima.

Unitree salió a bolsa y sus acciones se dispararon

El debut de Superman coincidió además con otro acontecimiento clave para Unitree: la salida a bolsa de la compañía china.

La empresa comenzó a cotizar en el mercado STAR de Shanghái y sus acciones llegaron a registrar una suba de hasta 629% durante la primera jornada de operaciones.

Los títulos habían sido ofrecidos inicialmente a 150,80 yuanes por acción. Durante la rueda, sin embargo, llegaron a alcanzar los 845 yuanes.

Aunque posteriormente recortaron parte de la suba, las acciones terminaron la jornada en torno a ese nivel, lo que representó un incremento de aproximadamente 460% respecto del precio de oferta inicial.

El espectacular debut bursátil convirtió a Unitree en uno de los nuevos protagonistas del mercado tecnológico chino y reforzó el interés de los inversores por el desarrollo de robots humanoides y sistemas de inteligencia artificial aplicados a máquinas capaces de desenvolverse en el mundo físico.

La carrera mundial por crear robots humanoides

Unitree forma parte de una industria china que busca acelerar el desarrollo de robots capaces de caminar, correr, saltar y realizar tareas cada vez más complejas.

El objetivo de estas compañías va mucho más allá de conseguir máquinas capaces de alcanzar velocidades récord. La apuesta está puesta en desarrollar humanoides que puedan interactuar con personas, desplazarse por espacios diseñados para humanos y eventualmente realizar tareas domésticas, industriales y comerciales.

En ese contexto, la presentación de Superman funciona como una demostración tecnológica, pero también como una muestra de los desafíos que todavía enfrenta el sector.

El robot puede correr a una velocidad comparable o incluso superior a la de los atletas más rápidos del mundo, pero su dificultad para frenar demuestra que todavía existe una importante distancia entre conseguir potencia y velocidad y lograr un movimiento completamente controlado y seguro.