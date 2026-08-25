La inercia de trabajar con procesos antiguos genera sobrecostos que, en muchos casos, quedan ocultos bajo la alfombra del costo de operar de la empresa.

Las empresas pierden dinero por cinco fallas recurrentes: ignorar la inteligencia artificial (IA), depender de planillas y tareas manuales, operar con sistemas desconectados, controlar los consumos cuando ya ocurrieron y tratar la gestión de gastos como un trámite administrativo. La tecnología aplicada permite corregirlas con automatización, datos integrados y controles en tiempo real.

El impacto es directo sobre la caja: comprobantes perdidos o mal emitidos impiden deducir impuestos, los errores de carga distorsionan los reportes y las auditorías tardías detectan desvíos cuando el dinero ya salió.

La solución combina inteligencia artificial para validar y clasificar comprobantes, tarjetas corporativas con límites dinámicos y una plataforma única conectada con pagos y contabilidad. Así, las compañías pueden bloquear gastos fuera de política antes de autorizarlos, reducir errores humanos, acelerar el cierre contable y darle al CFO información actualizada para decidir dónde ajustar el presupuesto.

¿Cuáles son los fallos críticos que drenan el presupuesto de las compañías?

Cuando analizás la diaria de las organizaciones de la región, descubrís patrones de ineficiencia que se repiten constantemente. Alejandro Zecler, cofundador y co-director general ejecutivo de Mendel, una plataforma que optimiza la gestión financiera y de viajes corporativos de grandes empresas de América latina, identificó ante iProfesional dónde están las principales fugas de dinero.

El primer gran error es ignorar la inteligencia artificial. Vivimos en un momento donde las tecnologías cognitivas están maduras, listas para automatizar tareas repetitivas de revisión y conciliación. Sin embargo, en el "back office financiero", la adopción sigue siendo muy baja. Esto condena a los equipos a realizar tareas operativas eternas que no aportan valor real y que desgastan el talento de los profesionales de las finanzas.

El segundo fallo crítico es la dependencia de las planillas de cálculo y los circuitos manuales. Es una práctica extendida, incluso en las corporaciones de gran escala. Aunque las hojas de cálculo son herramientas de gran utilidad para ciertos análisis específicos, utilizarlas como el sistema central para registrar, rendir y consolidar consumos genera una carga operativa colosal. La información se fragmenta en decenas de archivos diferentes, perdiendo toda consistencia y dificultando la escala de los procesos.

A esto se le suma un tercer inconveniente, que es operar con sistemas fragmentados. Es muy habitual que la contabilidad, las plataformas de pago y los registros de gastos convivan en compartimentos estancos, sin canales de comunicación que los vinculen. Al no estar integrados, se genera un trabajo duplicado enorme, inconsistencias en los datos y una pérdida total de la trazabilidad del dinero, obligando al equipo financiero a gastar días enteros intentando armar un rompecabezas cuyas piezas nunca terminan de encajar.

El cuarto desliz es un enfoque reactivo, que consiste en auditar el gasto una vez que ya ocurrió. Es el equivalente a cerrar el portón del establo cuando los caballos ya se escaparon. Revisar las cuentas a mes vencido significa que los desvíos, los gastos duplicados y los errores ya se cobraron su parte del presupuesto de la corporación. No podés prevenir nada; solo te queda sentarte a explicar qué pasó con la plata y por qué los desvíos ocurrieron.

Finalmente, el quinto error es relegar la gestión del gasto a un rol puramente operativo, subestimando su impacto en el negocio global. Sin datos de gestión estructurados y ordenados, el CFO y su equipo pierden la oportunidad de detectar ineficiencias sistemáticas y de reaccionar a tiempo, quedando encasillados en una labor contable repetitiva en lugar de aportar inteligencia financiera para la toma de decisiones.

Alejandro Zecler. Foto provista por Mendel.

¿Por qué la falta de automatización inteligente genera sobrecostos imposibles de ignorar?

La inercia de trabajar con procesos antiguos genera sobrecostos significativos que, en muchos casos, quedan ocultos bajo la alfombra del costo de operar de la empresa. Al no contar con herramientas automáticas y control preventivo, las compañías asumen pérdidas directas que impactan directamente en su rentabilidad final.

En la Argentina, este problema se agrava por la compleja estructura fiscal y la elevada presión de los impuestos. Cuando los procesos de rendición de gastos son manuales, es sumamente común que los comprobantes se pierdan por el camino, se deterioren en los bolsillos o se emitan de forma incorrecta. ¿Cuál es el resultado final? Las empresas pierden la posibilidad de deducir el IVA de esas transacciones o de justificar el gasto ante las autoridades impositivas, lo que aumenta la carga tributaria final de la compañía de manera directa e innecesaria.

Zecler detalló este impacto que suele ser invisible en los balances tradicionales. El cofundador de Mendel señaló que el perjuicio es significativo y, en gran medida, imperceptible para quienes no miran con lupa los detalles de la administración interna. Según los datos que manejan en su plataforma con clientes de la región, las organizaciones logran recuperar más de 40.000 dólares mensuales en gastos que antes se daban por perdidos simplemente por falta de comprobantes o facturas emitidas con errores.

Además, la digitalización y el control inteligente permiten reducir en más del 30% los gastos no deducibles, según los cálculos de Mendel. Para una compañía que opera en el país, mejorar el nivel de deducción del IVA al controlar el gasto en el momento exacto en que se realiza la transacción puede representar cientos de miles de dólares de ahorro mensual.

Es una cantidad alta de dinero que se escurre de las manos por el hecho de no contar con una plataforma que valide los comprobantes de manera automática e instantánea. Al prescindir de la tecnología, las empresas eligen, de alguna manera, asumir esos costos adicionales como si fueran inevitables, cuando en realidad son completamente evitables.

¿Cómo afecta el trabajo manual a la confiabilidad de los datos de la compañía?

El costo de la ineficiencia es monetario y también es humano y operativo. Cuando tu equipo contable pasa el 80% de su tiempo de trabajo revisando tickets arrugados, cargando números de manera manual en un sistema de gestión y persiguiendo a los empleados para que entreguen sus rendiciones antes de que venza el plazo mensual, la capacidad de análisis se reduce a cero.

Cada intervención manual en una planilla de cálculo es una puerta abierta al error. Un número mal digitado, un punto en lugar de una coma o un ticket duplicado que pasa desapercibido pueden alterar por completo los resultados financieros que se le presentan al directorio de la empresa.

De acuerdo con los análisis realizados por especialistas de Mendel, el impacto de esta carga de trabajo es doble. Por un lado, se debilita la confiabilidad de la información porque la probabilidad de fallas humanas se potencia con la repetición de tareas tediosas. El CFO termina tomando decisiones sobre el presupuesto basándose en reportes que arrastran inconsistencias o que demandan semanas de revalidación constante.

Por el otro lado, nos enfrentamos a un costo de oportunidad inmenso. Las horas destinadas a consolidar datos son horas perdidas para la planificación del negocio. Con procesos modernos, el panorama cambia drásticamente. Las estadísticas de las compañías que ya implementaron herramientas automáticas demuestran que la automatización libera un promedio de 150 horas mensuales de tareas puramente administrativas y reduce más de 40 horas de conciliación por mes.

Son horas que vuelven al análisis, a la planificación proyectiva y a la optimización de los presupuestos. Es la diferencia entre un equipo que vive apagando incendios operativos y uno que funciona como un verdadero motor de decisiones corporativas basadas en datos reales.

¿Cómo la inteligencia artificial previene los errores financieros en el momento exacto del gasto?

El paradigma tradicional de control se basa en la desconfianza y la revisión posterior. Sin embargo, la inteligencia artificial aplicada a las finanzas corporativas propone un enfoque superador, que es la prevención en tiempo real.

¿Cómo funciona esto en la práctica cotidiana de una compañía? La clave está en delegar las tareas repetitivas y de validación en agentes inteligentes que actúan de manera transversal en todo el ciclo del gasto, desde la captura inicial del dato hasta el registro definitivo en el sistema contable de la empresa. En lugar de esperar a que el empleado vuelva de su viaje de negocios con un fajo de facturas para revisar si cumplió con los límites de la política corporativa, la tecnología actual permite automatizar todo ese control antes de que la plata salga de la cuenta de la organización.

La inteligencia artificial asiste en cada paso del proceso de gasto de los empleados. Cuando un empleado realiza un consumo, un agente de software procesa y valida el comprobante enviado por correo o desde el celular. Mediante reconocimiento óptico de caracteres y algoritmos de validación fiscal directa, el sistema verifica que la factura sea auténtica ante los servidores fiscales, detecta inconsistencias y categoriza el gasto de forma automática.

"La IA ya interviene en todo el ciclo, no como una funcionalidad adicional sino como una capa transversal que lo atraviesa de punta a punta", explicó Zecler. El directivo remarca que la tecnología permite automatizar controles de cumplimiento que antes exigían un enorme esfuerzo humano de revisión, detectando desvíos al instante y logrando un cumplimiento impositivo impecable.

Incluso en la planificación de viajes corporativos, los sistemas inteligentes analizan opciones de tarifas, sugieren alternativas convenientes, gestionan reservas y vinculan automáticamente cada movimiento con el presupuesto asignado a ese departamento. El registro administrativo deja de ser una acumulación pasiva de papeles viejos para convertirse en un flujo continuo de datos valiosos para el negocio, donde la tecnología actúa como un guardián silencioso y permanente de las finanzas de la empresa.

¿De qué manera los límites dinámicos en las tarjetas de pago evitan los desvíos presupuestarios?

Para lograr un control preventivo verdaderamente efectivo, la tecnología integra las políticas de gastos directamente en el medio de pago. En el modelo clásico, la política de la empresa es un documento de texto que los empleados rara vez leen y que los analistas deben chequear manualmente semanas después de realizado el consumo. El cambio radical ocurre cuando esa política se escribe directamente en el chip de una tarjeta corporativa inteligente que se le entrega a cada colaborador.

Esto permite establecer límites dinámicos, rubros habilitados y restricciones específicas por categoría o por horario para cada colaborador según su función en la organización. Si la política de la empresa indica que el límite diario para almuerzos de trabajo es de un monto determinado y que no se permiten gastos en comercios fuera de los rubros asignados, la tarjeta inteligente aplica esa regla de manera automática en la terminal de pago.

Si el consumo intenta salirse de las pautas establecidas, la transacción se rechaza al instante, emitiendo una notificación en el celular del usuario que explica el motivo del rechazo.

Cuando un empleado "usa una tarjeta inteligente, los límites, los rubros habilitados, las restricciones por categoría y las validaciones automáticas ya están configuradas de antemano en el sistema", detalló Zecler. Bajo este esquema de control preventivo, no hay desvíos que auditar después porque la operación incorrecta directamente no se autoriza.

La prevención en el punto de gasto elimina por completo las discusiones internas entre el departamento de administración y los equipos comerciales, haciendo que el cumplimiento de las normas financieras sea invisible, natural y automático para toda la organización.

¿Cuáles son las ventajas operativas de que los datos fluyan en una sola plataforma integrada?

Cuando la información financiera fluye sin interrupciones desde que el empleado saca la tarjeta de su bolsillo hasta que el contador realiza el asiento contable definitivo, la velocidad del negocio se acelera enormemente. La fragmentación de sistemas es uno de los mayores dolores de cabeza para los departamentos de finanzas en la Argentina. Conciliar los resúmenes bancarios con los reportes de gastos de los empleados y los registros de contabilidad de la empresa suele ser un proceso lento y propenso a inconsistencias muy serias.

La unificación en una sola plataforma integrada elimina de raíz los puntos de fricción intermedios. Desaparece la necesidad de transcribir datos de un sistema a otro, de buscar comprobantes perdidos por los cajones de la oficina y de corregir errores de tipeo o de transcripción.

La consecuencia más evidente de esta unificación es la aceleración de los tiempos de cierre contable. Los procesos de fin de mes, que demandaban semanas de trabajo intenso y horas extras de trabajo para el equipo contable, se reducen a unas pocas horas. Los números de Mendel indican que las empresas que adoptan este tipo de herramientas unificadas experimentan cierres contables hasta ocho veces más veloces.

Además de la velocidad, otro beneficio de peso es la confiabilidad total del dato, lo que permite un cambio en la gestión. Cuando la información viaja de forma automática y estandarizada, el CFO tiene la certeza de que los datos que observa en su pantalla reflejan con fidelidad la situación financiera de la compañía en ese mismo instante.

Esto es de mucha utilidad en operaciones que cuentan con equipos distribuidos en distintos puntos geográficos del país, donde la complejidad de gestionar las finanzas de forma descentralizada suele multiplicar los costos operativos si no se cuenta con una herramienta integrada y automatizada que brinde un control unificado en tiempo real.

¿Cómo convertir la información del gasto operativo en un motor para optimizar los presupuestos?

El objetivo final de modernizar el área financiera es cambiar de raíz la forma en que la organización utiliza sus recursos económicos. El gasto operativo se mira tradicionalmente a través del espejo retrovisor, como una pila de reportes que explican qué pasó el mes anterior. Para ser competitivas en el mercado actual, las empresas deben empezar a mirar a través del parabrisas, utilizando esos datos en tiempo real como una herramienta de planificación inteligente para tomar decisiones ágiles y precisas.

Cuando el gasto corporativo se consolida de forma automática y ordenada en una plataforma centralizada, empieza a revelar patrones de consumo y oportunidades de ahorro que de otro modo permanecerían completamente invisibles para los ojos de la gerencia. El equipo financiero puede detectar con total nitidez qué departamentos están experimentando desvíos sistemáticos en sus presupuestos, en qué rubros se concentran las mayores ineficiencias de consumo y cómo impacta cada decisión de compra en la caja diaria de la compañía.

"Las empresas que están logrando mayor eficiencia no son necesariamente las que gastan menos, sino las que entienden mejor cómo, cuándo y en qué gastan", aseguró Zecler. De acuerdo con el directivo, para que la información del gasto operativo se transforme en un insumo de planificación de alto valor, es fundamental que los datos dejen de ser una foto estática de sucesos del pasado y pasen a ser una herramienta activa de toma de decisiones en tiempo real.

Con este nivel de visibilidad, el CFO abandona el rol reactivo de explicar por qué el presupuesto del mes pasado se desvió y adopta un rol de negocio proactivo y dinámico. Puede proyectar con precisión las necesidades financieras de la empresa, reasignar recursos de manera flexible hacia las áreas que demuestren mayor retorno de inversión y ajustar las políticas de gastos sobre la marcha con datos empíricos concretos.

La digitalización del back office financiero deja de ser una simple mejora en los sistemas internos para convertirse en una decisión organizativa de fondo para ganar competitividad en un entorno cada vez más exigente y cambiante.