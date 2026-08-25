Las marcas que logran una operación eficiente , apoyadas en herramientas automáticas, están mejor preparadas para sostener su crecimiento

El mercado textil digital en la Argentina crece sostenido por la inteligencia artificial (IA) y el avance de la recompra local frente a un consumo deprimido. Con un incremento del 11,5% en las órdenes de compra de indumentaria en la primera mitad del año, las marcas nacionales superan las dificultades económicas gracias a la automatización de catálogos y la fidelización de su clientela.

Esta respuesta comercial se apoya en herramientas directas aplicadas en las tiendas digitales del país. Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en la Argentina, sostuvo ante iProfesional que el segmento de la moda encontró una estabilidad operativa que le permite concentrar esfuerzos en la recompra interna. Así, las pymes textiles sostienen sus ventas y dan batalla ante el aumento de las importaciones por vía postal.

Los datos del reporte NubeCommerce MidTerm de Tiendanube revelan que la categoría de Indumentaria y Accesorios lidera el comercio electrónico con un ticket promedio de $104.311. Esta tendencia demuestra que el canal de venta online mantiene su vigencia, en sintonía con los registros que demuestran cómo el comercio electrónico sigue imparable con niveles de facturación récord en el mercado argentino .

De acuerdo con la visión de Radavero, la etapa de limpieza de stock para la industria textil ya terminó. Ahora, las marcas buscan recomponer sus precios de venta al público con prudencia. Las empresas asumen que el volumen de ventas será similar al actual y no al de años excepcionales como el 2023.

Este panorama exige una prolijidad extrema puertas adentro de cada comercio. Las marcas ajustan sus costos y cuidan sus márgenes con atención. La clave del éxito reside en equilibrar de manera adecuada el mix entre los artículos importados y la producción nacional, lo que ayuda a evitar la acumulación de stock inactivo.

¿De qué manera la inteligencia artificial reconfigura la gestión de los catálogos textiles?

La gestión diaria de una tienda online de indumentaria demanda un esfuerzo que suele saturar a los equipos de trabajo. El lanzamiento de colecciones nuevas, el control de talles y la redacción de fichas de productos consumen horas valiosas. En este punto, las herramientas automáticas aportan una ayuda indispensable para agilizar estas tareas mecánicas.

La novedad en el mercado nacional es Lumi, la inteligencia artificial nativa que Tiendanube integró de forma directa en su plataforma. Esta herramienta acumula el aprendizaje de quince años de comercio electrónico en la Argentina. Conoce al detalle cómo compra el consumidor local y qué busca en su experiencia digital.

Esta innovación marca el rumbo hacia el comercio agéntico donde los sistemas automatizados resuelven tareas operativas complejas. Lumi funciona con el contexto real de cada comercio y ejecuta las acciones de manera directa en el panel de control, sin necesidad de contratar programadores.

El impacto es visible si repasás las cifras de uso que registra la plataforma en solo seis meses. Lumi ya superó los 2,38 millones de interacciones en el país. La adopción se concentró en el catálogo de productos, que es el área con mayor carga de trabajo para las marcas de indumentaria.

La automatización permitió la redacción de 600.000 descripciones de artículos en un tiempo mínimo. Además, el sistema realizó más de 700.000 mejoras para buscadores de internet durante el semestre. Lo más destacado es que el 85,6% de estas propuestas automáticas recibió la aprobación de los comerciantes de moda.

Si tenés que lanzar una colección de temporada, ya no necesitás redactar cada ficha de forma manual. Subís tus nuevos artículos con sus datos básicos y el sistema los organiza en minutos. El sistema escribe los títulos y mejora el posicionamiento para las búsquedas tradicionales en internet y en chats inteligentes.

Al respecto, Radavero destacó la ventaja de reducir la carga operativa en el sector textil. El directivo señala que la indumentaria es la categoría más compleja debido a los catálogos extensos, las temporadas cortas y las dudas constantes que tienen los clientes antes de comprar.

De acuerdo con la visión de Radavero, la tecnología le devuelve a tu equipo las horas que antes perdía en tareas rutinarias. De este modo, tus empleados pueden dedicarse al diseño de las prendas y a la atención de los compradores. La inteligencia artificial democratiza el acceso a estas soluciones.

Otra de las áreas de impacto es la generación de imágenes con herramientas automáticas, que pasó a ser una práctica habitual en el sector textil. Las marcas realizan producciones fotográficas más acotadas y luego utilizan la inteligencia artificial para crear múltiples piezas de difusión con un costo de producción mínimo.

Franco Radavero. Foto suministrada por Tiendanube.

¿Qué beneficios encuentra el comercio local frente a las compras por courier?

El mercado textil argentino enfrenta una competencia creciente de las plataformas internacionales que envían productos a domicilio. Las compras al exterior mediante el sistema de courier sumaron 643 millones de dólares en la primera mitad del año. Esta cifra representa más del doble de lo registrado en el mismo período anterior.

El avance de esta modalidad es tan fuerte que ya equivale al 40% de las ventas de indumentaria de los centros comerciales del país. De acuerdo con datos de la consultora Analytica en base al INDEC, esta participación era menor al 10% en el año 2024. Ante esto, las marcas locales buscan estrategias sobre cómo ganarle a Shein y Temu para defender el mercado.

Ante este panorama, las marcas nacionales tienen que potenciar sus fortalezas frente a las importaciones directas. El comercio local cuenta con ventajas operativas que los compradores valoran mucho. Esto es un factor de peso para los usuarios frente al gigante de las plataformas de bajo costo.

La primera ventaja es la financiación en cuotas, indispensable para sostener el consumo familiar. Quienes buscan comprar en Amazon o traer productos mediante sistemas internacionales deben pagar en un solo pago y en dólares, lo que limita el acceso para gran parte de la población.

Además, el comercio local ofrece una flexibilidad que la importación directa no puede igualar en el corto plazo. Si comprás una prenda online y el talle no es correcto, podés realizar cambios o devoluciones rápido y sin trámites complejos.

Según las estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el 33% de los envíos online se entrega en menos de 24 horas, rapidez imposible para el correo internacional. La logística veloz es fundamental para sostener las ventas en el país. Las pymes textiles que optimizan su distribución logran diferenciarse. La inmediatez inclina la balanza a favor de la producción nacional.

¿Por qué la fidelización de clientes es el motor más rentable en la indumentaria digital?

Con el consumo en retracción, buscar nuevos compradores pone en riesgo las finanzas de cualquier negocio textil. Como el costo de adquisición online aumenta, la retención es la opción más conveniente.

Los datos de la última radiografía de Tiendanube confirman la tendencia. En el primer semestre, los compradores únicos en textil subieron un 4%, pero las órdenes se expandieron casi tres veces más rápido, lo que marca una recompra frecuente.

Esto indica que la moda online se apoya en quienes ya conocen la marca y vuelven a comprar. Es un público que confía en la calidad y no requiere publicidad costosa para repetir un pedido.

La facturación electrónica sigue firme, según los análisis de la CACE. Radavero resaltó que el crecimiento del semestre provino de mayor volumen de unidades vendidas y no de aumentos de precios.

Frente a esto, las marcas activaron la demanda con propuestas dirigidas a su comunidad. Radavero sostuvo que cuando la incorporación de compradores nuevos se enfría, la base de clientes actuales es el activo más valioso.

La fidelización es la vía más económica para garantizar el crecimiento a largo plazo. Para que un cliente vuelva a elegirte, necesitás ofrecer una experiencia impecable desde la navegación hasta la entrega rápida del paquete.

El correo electrónico personalizado, los clubes de beneficios y las ofertas exclusivas para compradores frecuentes son muy útiles. Estas acciones permiten el contacto directo con tu comunidad sin gastar de más en publicidad digital.

La moda online maduró en el país. En esta etapa, las marcas de éxito entienden que un cliente fiel tiene un valor muy superior al de una venta única. La rentabilidad actual se construye sobre la confianza repetida.

¿Cuáles son las principales barreras que frenan la adopción tecnológica en las pymes?

A pesar de las ventajas evidentes que ofrece la tecnología moderna, la incorporación de la inteligencia artificial en los negocios locales no está libre de obstáculos. Las pequeñas y medianas empresas textiles enfrentan desafíos que van más allá del aspecto económico o presupuestario a la hora de innovar.

Al analizar las dificultades que encuentran las marcas, Radavero identificó tres grandes grupos de problemas que demoran el avance tecnológico en las empresas. El primer obstáculo es el factor tiempo, un recurso escaso para las pymes que deben atender urgencias cotidianas de forma constante.

El comercio electrónico se mueve a una velocidad vertiginosa en el país. Los empresarios necesitan estar alertas para resolver problemas de stock, envíos y pagos todos los días. Esta dinámica de urgencia continua les impide sentarse a aprender, ordenar sus bases de datos e implementar soluciones avanzadas.

La segunda barrera que mencionó el directivo de Tiendanube tiene que ver con la sobreoferta de herramientas digitales. En la actualidad, existe una cantidad abrumadora de opciones tecnológicas en el mercado y los comerciantes se sienten perdidos al momento de armar su plan de trabajo.

Los empresarios se preguntan si es mejor adoptar una única plataforma integral o integrar múltiples aplicaciones pequeñas para cada tarea específica. Esta indecisión genera parálisis y demora las mejoras operativas que el negocio necesita para ganar eficiencia frente a la competencia internacional.

Por último, Radavero destacó la falta de capacitación sobre el uso correcto de estas herramientas avanzadas. Muchos comerciantes utilizan la inteligencia artificial como si fuera un buscador de internet mejorado, sin aprovechar su potencial para automatizar procesos complejos o tomar decisiones basadas en datos reales.

Para superar esta barrera, la educación es fundamental. Las marcas deben capacitar a sus equipos para que dejen de ver a la tecnología como un elemento ajeno y comiencen a integrarla en sus flujos diarios de trabajo. Solo así podrán aprovechar los beneficios de la automatización en su negocio de indumentaria.

Participantes de Tecnomoda 2026. Foto suministrada por Tiendanube.

¿De qué forma las marcas argentinas proyectan su crecimiento hacia el futuro?

El panorama de la moda online en el país demuestra que el sector textil se encuentra en un proceso de profesionalización acelerado. Las empresas locales aprendieron a manejar sus costos con mayor precisión y buscan nuevas formas de captar la atención de un consumidor cada vez más selectivo en sus compras.

La segunda edición de Tecnomoda, organizada por Tiendanube a mediados de agosto, en la ciudad de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, sirvió como escenario para que más de 800 asistentes escucharan sobre estas tendencias. Marcas locales destacadas compartieron sus experiencias y demostraron que la tecnología ya forma parte del diseño y la comercialización en la Argentina.

Las marcas nacionales no se quedan inmóviles ante los cambios del consumo. En lugar de reducir sus operaciones, eligen diversificar su propuesta con la incorporación de categorías complementarias. Este movimiento busca aprovechar el tráfico existente en sus tiendas virtuales para elevar el valor del ticket promedio de compra.

Las empresas apuestan por colecciones más abiertas y un fuerte énfasis en el diseño de autor para diferenciarse de los artículos importados de producción masiva. La identidad de marca y la cercanía con el comprador pasan a ser los recursos más valiosos para competir en el mercado de la moda digital.

El primer semestre de la moda online deja aprendizajes de gran valor para el sector comercial de la Argentina. Las marcas que logran una operación eficiente, apoyadas en herramientas automáticas y en un vínculo estrecho con su clientela, están mejor preparadas para sostener su crecimiento en los próximos años y mantener su liderazgo.