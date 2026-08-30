Podés borrar ya mismo de tu celular las aplicaciones para escanear documentos, leer códigos QR, gestionar el portapapeles, activar filtros de luz azul e identificar llamadas de spam. Android incluye estas cinco herramientas de forma nativa en su sistema operativo, lo que hace que cualquier descarga de terceros sea completamente inútil, pesada y peligrosa para tu privacidad.

Al eliminar estos programas redundantes, vas a liberar espacio de almacenamiento inmediato, y también vas a mejorar el rendimiento de la batería y la velocidad de tu teléfono móvil al evitar que procesos innecesarios se ejecuten en segundo plano.

De hecho, el análisis de 2.68 millones de aplicaciones móviles disponibles en Google Play Store elaborado por la plataforma de estadísticas AppBrain, disponible en su estudio sobre aplicaciones ligeras en arXiv, demuestra que la acumulación de programas redundantes amplía la superficie de ataque de seguridad, aumenta el consumo de batería y ralentiza el funcionamiento general del dispositivo.

Para ordenar este desorden digital de manera sencilla, podés consultar nuestra guía práctica sobre cómo organizar la pantalla de inicio del celular Android, que detalla diversos trucos útiles para eliminar programas acumulados que ya no se usan.

¿Por qué seguimos descargando aplicaciones que el celular ya tiene integradas de fábrica?

Es una pregunta muy común entre los usuarios de tecnología. La respuesta tiene dos explicaciones que se repiten en casi todos los casos. Por un lado, está la fuerza de la costumbre. Si durante cinco o seis años utilizaste una aplicación específica para escanear un papel o para leer un código de barras, lo primero que hacés al comprar un teléfono móvil nuevo es buscar esa misma aplicación en la tienda de Google. No te ponés a investigar si el nuevo software que trae tu celular ya tiene esa función incorporada.

Por otro lado, existe una falta de difusión importante sobre las novedades de cada actualización de Android. Google introduce mejoras de manera constante, pero no todos los usuarios leen las listas de cambios o exploran los menús de configuración de sus dispositivos. Esto genera que herramientas muy potentes queden ocultas a simple vista, mientras las tiendas de aplicaciones se siguen llenando de descargas de programas que, en la práctica, son obsoletos.

El sistema operativo de Google oculta herramientas avanzadas a las que solo se accede mediante el marcador telefónico de fábrica, como se explica en nuestro informe sobre cuáles son las mejores funciones ocultas y los códigos secretos de Android.

¿Cómo escanear documentos y reconocer texto sin instalar herramientas de terceros?

Durante años, digitalizar un papel con el celular implicaba descargar una aplicación pesada que, por lo general, te inundaba de publicidad o te pedía una suscripción mensual para quitar la marca de agua del archivo PDF resultante. Lo mismo ocurría si necesitabas copiar el texto de un folleto físico para mandarlo por mensaje. Si tenés un celular con Android 14 o un sistema posterior, debés saber que podés borrar todas esas herramientas externas de inmediato. Tu cámara nativa ya resuelve ambas necesidades sin que tengas que gastar un solo centavo ni ver anuncios molestos.

Para escanear un papel o un documento físico, el procedimiento es sencillo. Lo primero que tenés que hacer es apoyar el papel sobre una superficie plana y bien iluminada. Después, abrís la aplicación oficial de la cámara de tu dispositivo y apuntás directamente al papel. El software de la cámara detectará de forma automática los bordes del papel y te mostrará un botón en la pantalla que dice Escanear o un término similar. Al tocar ese botón, el celular recortará la imagen, corregirá la perspectiva y procesará el documento con total nitidez.

¿Cómo leer códigos QR directamente desde la pantalla de tu celular?

La lectura de códigos de barras bidimensionales se volvió indispensable para la vida cotidiana, desde consultar el menú de un restaurante hasta realizar un pago o acceder a una red inalámbrica de Internet. En el pasado, Android carecía de un soporte nativo para esta función, lo que obligaba a los usuarios a navegar por la tienda de aplicaciones en busca de lectores de códigos QR. Muchas de estas herramientas externas venían acompañadas de suscripciones encubiertas o permisos abusivos para acceder a tu ubicación y contactos.

Con la llegada de Android 13, Google integró de manera definitiva la capacidad de leer códigos QR de manera oficial en el propio sistema operativo. Ya no hay motivos para mantener esas aplicaciones de terceros en tu celular. Ahora podés escanear cualquier código de dos formas muy rápidas que no requieren más que un par de toques en la pantalla.

La primera alternativa es usar la propia cámara de fotos de tu celular. Solo tenés que abrir la aplicación de la cámara y apuntar directamente al código que querés leer. El sistema reconocerá el enlace de manera inmediata y te mostrará una pequeña línea de texto o un botón flotante con el contenido del código. Si es una dirección de Internet, con solo tocar esa línea de pantalla te redirigirá al sitio web correspondiente. Dependiendo del fabricante de tu celular, vas a poder copiar el enlace, compartirlo por mensaje o abrirlo directamente en tu navegador de cabecera.

La segunda opción es todavía más rápida y resulta ideal para cuando querés escanear algo sin dar vueltas en los menús. Android incluye un botón de acceso rápido en el panel de configuración de la barra de notificaciones. Deslizás el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desplegar los ajustes rápidos, buscás el botón que dice Escanear código QR o un nombre equivalente, y lo tocás. Se abrirá un visor específico para este fin que procesará el código al instante y te mostrará la información en pantalla para que decidas qué acción tomar.

¿Cómo gestionar el historial de textos copiados sin programas externos?

El uso del portapapeles en los dispositivos móviles siempre fue una tarea incómoda para la mayoría de las personas. En las primeras versiones de Android, solo podías pegar el último fragmento de texto que habías copiado de manera manual. Si copiabas un segundo texto, el primero se borraba para siempre de la memoria temporal. Para solucionar esto, muchos usuarios recurrían a la instalación de administradores de portapapeles de terceros, que permitían guardar un registro de todo lo copiado para usarlo después.

En la actualidad, ya no es necesario instalar software adicional para gestionar el historial de textos e imágenes copiados. Los teclados virtuales que vienen instalados por defecto en la gran mayoría de los celulares resuelven este problema con mucha facilidad. Tanto el teclado Gboard de Google como el teclado oficial de Samsung incorporan herramientas de gestión de portapapeles muy completas que te permiten revisar tu historial sin problemas.

El teclado Gboard, que es la opción predeterminada en los teléfonos de móviles Google, Motorola, Xiaomi y muchas otras marcas, cuenta con un administrador de portapapeles integrado que almacena todos los textos e imágenes que copies durante el transcurso de una hora.

Para utilizar esta función, primero tenés que asegurarte de tenerla activada. El procedimiento es sencillo: abrís el teclado en cualquier aplicación de chat o notas y tocás el ícono de la rueda dentada para ingresar a la configuración del teclado. Buscás el apartado que dice Portapapeles y activás las opciones que aparecen en pantalla.

Una vez activado, cada vez que hagas una copia de un texto o de una imagen, Gboard lo guardará en su memoria. Para acceder a ese registro, solo tenés que tocar el ícono del portapapeles que aparece en la barra de herramientas del teclado, justo encima de las letras. Verás una lista con todo lo que copiaste recientemente. Si tocás cualquiera de los elementos, se pegará inmediatamente en el cuadro de texto.

Además, si mantenés presionado un elemento del historial, podés seleccionar la opción de borrarlo permanentemente o fijarlo. Es muy importante que fijes los textos que vas a necesitar más adelante, ya que los elementos que no estén fijados se borrarán de forma automática una vez que pase una hora desde su copia.

Por su parte, el teclado oficial de los dispositivos Samsung ofrece una ventaja todavía mayor. La función de administración del portapapeles en los celulares de la marca coreana viene activada de fábrica por defecto, por lo que no necesitás realizar configuraciones previas para empezar a usarla. Para acceder al historial en un Samsung, solo tenés que desplegar el teclado en pantalla y tocar el ícono del portapapeles que se ubica en la fila superior de herramientas. Verás todo tu historial disponible para pegar con un solo toque.

Si querés que un fragmento de texto no se pierda, podés mantenerlo presionado y tocar el botón del pin para asegurarlo en la lista. Si querés limpiar el registro, podés presionar el ícono del tacho de basura para eliminar el contenido seleccionado.

¿Cómo activar el filtro de luz azul sin sobrecargar la memoria de tu teléfono móvil?

La exposición prolongada a la luz azul que emiten las pantallas de los celulares durante las horas nocturnas puede provocar fatiga en la vista y alterar los ciclos naturales del sueño. Para combatir esta molestia, las tiendas de aplicaciones se poblaron históricamente de herramientas diseñadas para aplicar filtros cálidos sobre la pantalla. Estos programas de terceros funcionan superponiendo una capa de color naranja o amarillo sobre toda la interfaz de usuario, lo que reduce la emisión de luz azul y hace que la lectura nocturna sea mucho más cómoda para la vista.

El problema de utilizar estas aplicaciones descargadas de internet es que consumen recursos de memoria RAM de manera constante al tener que ejecutarse por encima de cualquier otra aplicación que abras en el celular. Además, muchas de ellas muestran publicidad invasiva o solicitan permisos de accesibilidad muy delicados que pueden poner en riesgo la seguridad de tus datos personales. Todo esto es innecesario, dado que tu celular Android ya cuenta con un filtro de luz azul oficial integrado en las opciones de pantalla del sistema operativo.

La denominación de esta función puede variar según el fabricante de tu celular, pero el funcionamiento interno es exactamente el mismo. Google y Motorola se refieren a esta herramienta como Luz nocturna, mientras que Samsung utiliza el nombre de Protector de la vista y OnePlus la denomina Confort visual. Independientemente del nombre que figure en tu menú de configuración, la herramienta cumple con el objetivo de ajustar la calidez de la pantalla de forma nativa y sin gastar recursos extra de tu batería.

Para configurar esta función en tu celular, el camino a seguir es directo. Primero, ingresás a la aplicación de Ajustes o Configuración de tu dispositivo. Luego, buscás la sección que corresponde a la Pantalla. Dentro de este menú, localizás la opción del filtro de luz azul según el nombre que use tu dispositivo y accedés a sus opciones. Para poder ver todos los ajustes disponibles, vas a tener que activar el interruptor de la herramienta.

Una vez que el filtro está encendido, el sistema te permitirá ajustar la temperatura del color o la intensidad del filtro a través de una barra deslizable, para que la adaptes al nivel que te resulte más cómodo para la vista. Una de las características más útiles de esta herramienta integrada es la posibilidad de programar su funcionamiento. Podés definir un horario específico para que el filtro se active solo al caer la noche y se apague de manera automática por la mañana, o bien podés configurarlo para que se sincronice con el horario de la puesta y salida del sol de tu ubicación geográfica.

Si preferís no programarlo, siempre vas a poder encenderlo y apagarlo de forma manual deslizando el panel de ajustes rápidos de la barra de notificaciones Estas configuraciones de pantalla y accesibilidad son de gran utilidad para simplificar el uso del dispositivo, un aspecto clave que se aborda detalladamente en nuestra nota sobre cómo configurar un celular Android para un adulto mayor.

¿Cómo identificar llamadas telefónicas y bloquear el spam sin instalar servicios externos?

Recibir llamadas de números desconocidos que resultan ser publicidades molestas, ofertas de servicios que no solicitaste o intentos de estafas telefónicas es una de las experiencias más frustrantes de la telefonía móvil actual. Para evitar este dolor de cabeza, millones de usuarios recurren a la descarga de aplicaciones de identificación de llamadas de terceros.

Si bien estos servicios externos cumplen con la tarea de identificar quién está detrás de un número desconocido antes de que atiendas la llamada, la realidad es que exigen a cambio el acceso completo a tu agenda de contactos, subiendo los números de tus amigos y familiares a bases de datos públicas en Internet.

Afortunadamente, ya no necesitás entregar la privacidad de tu lista de contactos para protegerte del correo no deseado. La propia aplicación oficial de teléfono que viene instalada en la inmensa mayoría de los dispositivos Android incluye una herramienta de identificación de llamadas y protección contra el spam que funciona de manera impecable y segura.

Activar esta protección oficial en tu celular es un proceso sumamente rápido que se realiza en unos pocos pasos. Primero, abrís la aplicación de Teléfono oficial de tu dispositivo (la que usás para marcar los números y hacer llamadas). Buscás el ícono de los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla para ingresar a la configuración o ajustes de la aplicación. Una vez adentro, buscás la opción que dice ID de llamada y spam o un término equivalente, y activás el interruptor correspondiente.

En algunos modelos de teléfonos móviles, esta herramienta te muestra en pantalla el nombre de la empresa sospechosa de spam antes de que atiendas, y también te permite activar un bloqueo automático para que el celular ni siquiera suene cuando ingresa una llamada identificada como molesta.