Cómo ahorrar hasta 95.000 pesos usando la app de Modo

La billetera Modo se consolida como elemento central para la planificación económica de los hogares argentinos en el tramo final de agosto.

La promoción del Banco de la Nación Argentina y la billetera digital Modo, vigente hasta el 31 de agosto de 2026, ofrece un descuento del 30 por ciento en supermercados según Modo en su web. Este beneficio permite a los consumidores alcanzar un tope de hasta $95.000 de reintegro por cliente en las compras de alimentos.

¿Qué días de la semana puedo aprovechar estas promociones entre el 27 y el 31 de agosto?

Podés aprovechar estas promociones todos los días entre el 27 y el 31 de agosto de 2026, con una distribución específica según cada cadena de supermercados adherida. Este cronograma te permite organizar tus compras en la recta final de la campaña de invierno antes de que finalice el mes.

El 27 de agosto tenés la posibilidad de realizar tus compras en la cadena Jumbo, que ofrece descuentos en productos seleccionados de almacén y frescos.

tenés la posibilidad de realizar tus compras en la cadena Jumbo, que ofrece descuentos en productos seleccionados de almacén y frescos. El 28 de agosto las alternativas de ahorro se concentran en las sucursales de Día, Disco y Vea. Estas cadenas te permiten llenar el changuito con importantes reintegros justo antes de que empiece el fin de semana. El banco busca facilitar el abastecimiento familiar con una amplia variedad de marcas y opciones de consumo.

las alternativas de ahorro se concentran en las sucursales de Día, Disco y Vea. Estas cadenas te permiten llenar el changuito con importantes reintegros justo antes de que empiece el fin de semana. El banco busca facilitar el abastecimiento familiar con una amplia variedad de marcas y opciones de consumo. El 29 de agosto las ofertas se mantienen vigentes en Día, Disco y Vea.

las ofertas se mantienen vigentes en Día, Disco y Vea. El 30 de agosto podés continuar tu recorrido de ahorro en las sucursales de Disco y Vea. De esta forma, tenés cobertura de ahorro garantizada incluso en la jornada dominical de descanso.

podés continuar tu recorrido de ahorro en las sucursales de Disco y Vea. De esta forma, tenés cobertura de ahorro garantizada incluso en la jornada dominical de descanso. El 31 de agosto, que representa el último día del mes y de la promoción actual, los supermercados mencionados ya no ofrecen esa oportunidad.

¿Cuáles son los montos mínimos y topes de reintegro actuales en supermercados?

Los montos mínimos exigidos parten desde los $35.000 y los topes de devolución mensuales alcanzan un máximo de $25.000 por cliente según el comercio, de acuerdo con Modo en su web, con la excepción de Día que ofrece devoluciones hasta $20.000. Las compras mínimas varían de acuerdo a la cadena de retail seleccionada.

En Jumbo el descuento es del 20 por ciento los jueves con un gasto mínimo de $100.000. El tope de reintegro mensual se fija en $25.000 por cliente según Modo en su web. De esta manera, el sistema de cobro controla los reembolsos de forma unificada.

En Disco y Vea el beneficio del 20 por ciento rige de viernes a domingos con un piso de compra de $100.000 por transacción, según Modo en su web para la primera cadena y para la segunda. El tope base es de $25.000 mensuales.

En supermercados Día las compras de los viernes y sábados tienen un descuento del 20 por ciento, con un gasto mínimo de $35.000 según Modo en su web. El tope de reintegro mensual es de $20.000. Es una de las alternativas más convenientes para las compras pequeñas del día gracias a su piso de acceso tan bajo.

¿Cómo funciona la ingeniería financiera para exprimir al máximo los reintegros del Banco Nación?

Para exprimir al máximo los reintegros del Banco Nación debés conocer la interacción entre los descuentos de cada comercio y los topes acumulados por el uso de la billetera virtual. La planificación de los tickets de compra resulta fundamental para evitar saldos que queden fuera del beneficio de devolución de dinero.

Dado que el ciclo de beneficios finaliza el 31 de agosto, tenés una oportunidad de oro para agotar los topes mensuales de cada cadena de supermercados. Al no contar con un miércoles de descuento masivo en este tramo final, debés enfocar tus consumos en los días específicos de cada comercio para aprovechar los reembolsos.

La clave de este proceso radica en respetar los pisos de compra de cada local para que el descuento se aplique de manera correcta. Por ejemplo, si vas a comprar a Jumbo el 27 de agosto, aseguráte de que el valor del ticket sea de al menos $100.000 para habilitar el reintegro de $20.000 correspondientes al 20 por ciento.

Si tu presupuesto familiar te lo permite, una excelente técnica es dividir las compras grandes en diferentes días de la semana y en distintas cadenas adheridas. De este modo, podés agotar el tope de $20.000 en Día el viernes, y luego aprovechar el tope de $25.000 en Disco o Vea durante el sábado o domingo de acuerdo con Modo en *su web*. https://www.modo.com.ar/promos/

Este desdoblamiento te permite acumular reintegros independientes en tu cuenta bancaria sin superar los límites individuales establecidos por cada comercio del sector minorista. Al realizar este proceso de forma organizada, lográs que una proporción muy grande de tus gastos mensuales en alimentos regrese de manera directa a tu cuenta.

También podés potenciar el ahorro si en tu hogar conviven dos adultos que poseen cuentas bancarias individuales en la entidad financiera. Al realizar compras separadas en los mismos días y comercios, el grupo familiar puede duplicar el beneficio de devolución y acumular un ahorro muy significativo en el presupuesto mensual del hogar.

Recordá que las promociones no se aplican para pagos realizados con saldo precargado en cuentas virtuales. El programa exige que utilices tus tarjetas de crédito asociadas a la billetera digital para que el reembolso se procese de manera correcta. La acreditación del dinero suele demorar hasta treinta días en tu cuenta bancaria.

Preguntas frecuentes sobre reintegros de Banco Nación y Modo en supermercados

¿Qué días de la semana puedo aprovechar los descuentos en supermercados con Banco Nación y Modo?

Podés aprovechar los descuentos todos los días de la semana entre el 27 y el 30 de agosto de 2026. Los días específicos varían según cada supermercado. El cronograma diario determina que el jueves podés comprar en Jumbo. Los viernes y sábados los descuentos aplican en supermercados Día. Los fines de semana tenés ofertas en Disco y Vea.

¿Cuál es el tope mensual de reintegro en supermercados con Banco Nación y Modo?

El tope mensual de reintegro es de $25.000 por cliente para cadenas como Jumbo, Disco y Vea. En supermercados Día el tope mensual es de $20.000 por banco.

¿Cuál es la compra mínima obligatoria para obtener el reintegro?

La compra mínima se inicia en los $35.000 en Día, y llega a los $100.000 en Jumbo, Disco y Vea.

¿Cómo pago con el celular para recibir los descuentos de Semana Nación?

Debés pagar al escanear el código QR de Modo desde la aplicación BNA+ en la línea de cajas del supermercado adherido. Para que el beneficio sea válido, tenés que asociar previamente tus tarjetas de crédito Visa o MasterCard del Banco Nación en la billetera digital. Recordá que el programa exige abonar en un solo pago y no acepta transacciones realizadas con saldo precargado en cuentas virtuales.

¿Los jubilados tienen un descuento adicional en supermercados con Banco Nación?

Sí, los jubilados y pensionados de ANSES que cobran sus haberes en el Banco Nación acceden a un 5 por ciento de descuento adicional acumulable. Este beneficio funciona de lunes a viernes en cadenas como Disco y Vea. Cuenta con un tope de $5.000 semanales y te permite sumar hasta $20.000 mensuales extra sobre las devoluciones habituales del programa de ahorro semanal.

¿Cuánto demora en acreditarse el reintegro de Modo y Banco Nación?

El reintegro se acredita en tu cuenta bancaria asociada dentro de un plazo de hasta 30 días posteriores a la compra. La devolución se deposita de manera directa en la cuenta en pesos vinculada a tu billetera BNA+ Modo. Al momento de abonar en la caja verás el precio completo en el ticket, ya que el reembolso no es inmediato ni se realiza como un descuento directo en la línea de cobro.

¿Cómo opera la infraestructura tecnológica y el cruzamiento de datos de ARCA?

La infraestructura tecnológica de Modo opera mediante la lectura instantánea de códigos QR interoperables y pagos sin contacto NFC, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, fiscaliza de manera automática las operaciones para detectar inconsistencias entre ingresos y egresos. Esta fiscalización en tiempo real busca mantener la transparencia en las billeteras virtuales.

El procesamiento rápido de los pagos en la línea de cajas de los supermercados requiere de una buena señal de conectividad móvil, un factor que suele fallar en los grandes hipermercados. Para comprender estos desafíos en la transmisión de datos, podés consultar nuestro análisis sobre conectividad y billeteras.

Por otro lado, la billetera BNA+ incorporó mejoras recientes de seguridad informática para proteger los datos financieros de los usuarios en cada transacción. Los detalles sobre estas mejoras y su implementación técnica en la aplicación móvil están explicados en esta nota de iProfesional.

Para aquellos dispositivos móviles que cuentan con tecnología NFC, la experiencia de pago sin contacto resulta sumamente rápida y reduce los tiempos de espera. Podés aprender más sobre el funcionamiento de esta tecnología y sus consejos de seguridad en este artículo de iProfesional.

Sin embargo, el cruzamiento de datos impositivos que realiza ARCA es el punto que más dudas genera entre los consumidores de consumo masivo en la actualidad. Los mecanismos y umbrales que utiliza el fisco para monitorear las cuentas virtuales están descriptos en esta nota de iProfesional.

El sistema automatizado de ARCA, organismo que reemplaza a la antigua AFIP, contrasta de forma diaria los consumos realizados con la condición impositiva declarada de cada contribuyente. Si detecta desvíos o gastos excesivos que no coinciden con tus ingresos, la entidad posee la potestad de iniciar controles de oficio sobre tu cuenta.

Por este motivo, la planificación inteligente del consumo familiar no solo debe enfocarse en exprimir los descuentos de la billetera digital para ahorrar dinero con Modo en BNA+. También debés mantener un control ordenado de tus movimientos para evitar alertas innecesarias en los sistemas impositivos que vigilan las transacciones digitales en el país.

Las herramientas digitales del banco público y la billetera Modo se consolidan como elementos centrales para la planificación económica de los hogares argentinos en el tramo final de agosto. Conocer el cronograma diario y los topes de devolución te permite estirar el rendimiento de tus ingresos hasta el último día del mes.