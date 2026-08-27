El cofundador de Microsoft cuestionó el silencio de la industria y planteó proteger ciertos empleos frente al avance de la inteligencia artificial

La discusión sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial (IA) sumó una voz inesperada desde el propio corazón de la industria tecnológica. Bill Gates, cofundador de Microsoft, publicó este miércoles un ensayo de casi 6.000 palabras en su sitio personal y planteó que el avance actual de estas herramientas puede dejar consecuencias negativas para una parte importante de los trabajadores.

El empresario también profundizó sus advertencias en entrevistas con The New York Times, Axios, CNN, Semafor y GeekWire. Su cuestionamiento no se limita a los efectos que podría provocar la IA: apunta directamente contra quienes desarrollan la tecnología y sostiene que existe una preocupación dentro del sector que no se está expresando públicamente.

En diálogo con NYT, Gates describió una actitud que, según asegura, encontró entre personas familiarizadas con la evolución de estos sistemas: "Oye, no digas eso. Es malo para nosotros, para el próximo billón de dólares que estamos tratando de levantar".

También reconoció ante Semafor que le resulta llamativo que prácticamente nadie esté planteando abiertamente estos riesgos. "Estoy en shock de ser casi el primero en decir que esto es una locura. Me ensordece el silencio".

Gates sostiene que la industria ya está cruzando sus propias líneas rojas

El argumento del empresario parte de una serie de riesgos que, según explicó a GeekWire, los propios referentes tecnológicos habían identificado previamente como límites que deberían obligar al sector a detenerse y evaluar el rumbo.

Entre ellos mencionó:

La posibilidad de que la IA facilite la creación de un arma biológica

Reduzca el costo de ejecutar un ciberataque

Genere dependencia emocional hacia las máquinas

Provoque una destrucción masiva de puestos de trabajo

O lleve a perder el control sobre la propia tecnología

Su conclusión es contundente: "Estamos en proceso de cruzar cada uno de esos umbrales".

Para Gates, además, existe un problema de coordinación. La respuesta que suele escuchar dentro del sector es que cada compañía podría desacelerar si las demás hicieran lo mismo, pero ninguna quiere ser la primera en hacerlo.

El panorama que proyecta tampoco es tranquilizador. En una entrevista con Axios, sostuvo: "Lo bueno avanza lento y, salvo los robots, diría que lo malo es inminente". Con la velocidad actual de desarrollo, considera que existe "una probabilidad muy alta de un resultado neto negativo".

Qué propone Gates para proteger algunos empleos de la IA

Frente a ese escenario, el cofundador de Microsoft plantea crear una categoría de puestos que permanezcan deliberadamente reservados para las personas. La denomina "Human Reserved", es decir, trabajos que la sociedad decide mantener en manos humanas incluso cuando una máquina tenga capacidad técnica para realizarlos.

Para explicar la idea utiliza como referencia las reservas naturales: espacios en los que sería técnicamente posible construir, pero donde se decide no avanzar porque el costo social o ambiental sería demasiado elevado.

En su propuesta, algunos trabajos quedarían directamente dentro de ese territorio humano. Entre los ejemplos menciona el cuidado infantil y los jurados. Otros sectores, como la salud y la educación, tendrían un esquema mixto: los profesionales continuarían ocupando un papel central, pero podrían utilizar herramientas de IA para aumentar su productividad.

La protección tampoco sería igual para todos los oficios. Gates contempla que determinados empleos tengan una reserva permanente, mientras que otros reciban una cobertura temporal destinada a facilitar la transición de quienes tengan mayores dificultades para reconvertirse.

El empresario pone un ejemplo concreto: no considera razonable exigirle a una persona de 55 años que pasó toda su vida trabajando en la construcción que cambie de profesión y se convierta en enfermero.

La idea de Cobrar impuestos a los robots para evitar que reemplacen trabajadores

La segunda parte de su planteo apunta al modo en que actualmente se grava el trabajo y la inversión en tecnología.

Según Gates, una empresa que incorpora a un trabajador debe afrontar cargas laborales, mientras que la compra de un robot puede contabilizarse como equipamiento. Desde su perspectiva, esa diferencia genera un incentivo económico para sustituir personas por máquinas. "El sistema impositivo te empuja a reemplazar personas con máquinas", escribió.

Su alternativa consiste en establecer impuestos sobre los tokens de IA, es decir, las unidades de texto que procesan estos sistemas, además de aplicar una carga sobre los robots.

El propio Gates reconoce que se trata de una modificación de gran magnitud. "Hablo de un cambio al sistema impositivo mayor que cualquiera en mi vida, en el momento de mayor polarización política de mi vida".

No es la primera vez que propone una medida de este tipo. En 2017 ya había planteado la posibilidad de establecer un impuesto a los robots, una idea que en aquel momento fue recibida con frialdad por parte de economistas.

El límite del plan: solo podría preservar el 40% de los empleos

La propuesta también contiene un dato que dimensiona el problema que Gates observa. Al intentar estimar cuántos puestos podrían mantenerse dentro de su esquema de protección, calculó que, incluso en el escenario más agresivo, la reserva alcanzaría alrededor del 40% de los puestos de trabajo. Esto implica que un 60% de los empleos quedaría fuera de esa protección.

El dato expone, además, una de las mayores dificultades de su propuesta: incluso una política diseñada para preservar la mayor cantidad posible de trabajos humanos no alcanzaría a todos los trabajadores afectados por la automatización.

El propio Gates resume su preocupación con una frase: "No hay ningún plan para facilitar la entrada a la era de la IA".

Su planteo, por lo tanto, va más allá de advertir sobre una eventual pérdida de empleos. Gates sostiene que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que la capacidad de la sociedad para decidir qué tareas quiere mantener bajo control humano, cómo acompañar a quienes queden desplazados y qué incentivos económicos deberían modificarse.

La discusión que propone ya no pasa solamente por determinar si la inteligencia artificial modificará el mercado laboral. El interrogante que queda planteado es qué trabajos se intentará preservar, durante cuánto tiempo y qué ocurrirá con los que queden fuera de esa protección.