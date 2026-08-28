Google sumó una nueva pieza a su oferta de inteligencia artificial (IA) para empresas. Se trata de Gemini Enterprise for Legal, un paquete de herramientas pensado exclusivamente para abogados y estudios jurídicos. La compañía indicó que la plataforma automatiza tanto tareas administrativas como funciones legales más complejas, con el objetivo de que los profesionales del derecho dediquen más tiempo a los asuntos que realmente requieren su criterio.

El anuncio se suma a una tendencia que marca el pulso del sector tecnológico. Cada vez más compañías desarrollan asistentes de IA orientados a industrias específicas, y el ámbito legal aparece entre los más activos en la adopción de estas soluciones.

¿Qué es Gemini Enterprise for Legal de Google y qué ofrece a los abogados?

Gemini Enterprise for Legal es el complemento que Google diseñó para su plataforma Gemini Enterprise, lanzada en octubre de 2025 para clientes corporativos. La herramienta busca responder a la demanda creciente de digitalización dentro de los despachos y facilitar la gestión diaria de expedientes, contratos e investigaciones.

Entre sus funciones se incluyen agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas administrativas y legales sin necesitar supervisión humana constante, según detalló Google. La compañía sostuvo que el sistema cubre desde procesos rutinarios hasta trabajos de mayor complejidad, lo que permitiría a los estudios optimizar sus recursos humanos.

De esta manera, los abogados podrían delegar en la IA las tareas repetitivas y concentrarse en los servicios que exigen análisis y criterio profesional, algo que la propia compañía señaló como uno de los objetivos centrales del lanzamiento.

¿Cómo se integra la herramienta con el trabajo diario de los estudios jurídicos?

Uno de los puntos centrales de Gemini Enterprise for Legal es su conexión directa con plataformas de tecnología legal ya instaladas en el mercado, como las de Thomson Reuters, Harvey y LexisNexis. Esta integración permite que los despachos sigan usando sus programas habituales sin perder continuidad operativa ni exponer información sensible.

Los estudios jurídicos incorporan cada vez con mayor rapidez sistemas de inteligencia artificial generativa para tareas como la investigación legal, la redacción de escritos judiciales y la gestión de causas. También hay despachos que emplean estos sistemas para administrar clientes y expedientes, con el fin de reducir costos y ganar eficiencia en el trabajo diario.

Amrita Mehrok, directora de productos de Google Cloud, explicó que la propuesta apunta a darle a cada despacho la posibilidad de elegir los modelos de IA que mejor se adapten a sus necesidades dentro de la plataforma.

¿Qué otras industrias y compañías compiten en este terreno?

Google no limita su apuesta al sector legal. Junto con el lanzamiento de Gemini Enterprise for Legal, la compañía presentó herramientas específicas para el sector financiero y adelantó que prevé sumar más opciones adaptadas a otras industrias en los próximos meses.

La competencia también se mueve rápido. Anthropic, entre otras compañías tecnológicas, presentó en los últimos meses sus propias soluciones de IA orientadas a despachos y departamentos legales. Un informe de Deloitte señala que la adopción de inteligencia artificial en el sector jurídico todavía atraviesa una etapa temprana, aunque ya impulsa inversiones importantes destinadas a modernizar la gestión y la prestación de servicios legales.

¿Qué despachos ya trabajan con Google en este proyecto?

Entre los estudios que colaboran con Google en el desarrollo de Gemini Enterprise for Legal figuran Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields y Williams & Connolly. Algunos despachos de gran tamaño optaron por sumar acuerdos con proveedores de IA y, en paralelo, avanzan en el desarrollo de plataformas tecnológicas propias.

Jonathon Soler, socio codirector de Weil Gotshal, señaló que los clientes esperan cada vez más que sus abogados usen inteligencia artificial y logren con ella mejoras de eficiencia. Jeffrey Karpf, socio director de Cleary Gottlieb, agregó que la colaboración con Google les permite participar en el desarrollo de herramientas útiles para los despachos que ya trabajan con IA.

El cambio digital del sector legal, impulsado por la inteligencia artificial, recién comienza. Pero las inversiones y los acuerdos recientes muestran un movimiento de fondo en la forma en que los estudios jurídicos encaran tanto las tareas cotidianas como los procesos más complejos de la práctica del derecho.