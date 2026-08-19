Una "legaltech" chilena lanza en la Argentina su asistente de IA para abogados

Inicia sus operaciones en el país con una plataforma especializada en derecho que ayuda a resolver búsquedas y análisis con respuestas trazables.

El ejercicio del derecho en la Argentina exige paciencia y precisión, porque conviven leyes de la Nación con normativas de cada provincia. A esto se le suma la jurisprudencia de múltiples tribunales y un mar de resoluciones administrativas de diversos organismos del Estado.

Esta fragmentación regulatoria provoca que la búsqueda jurídica sea lenta y costosa para los profesionales del sector. Los abogados consumen horas de su jornada laboral diaria solo en rastrear si una norma sigue vigente o si existe un fallo aplicable a su caso.

En este escenario desembarca Magnar, una plataforma de inteligencia artificial (IA) especializada en derecho penal, civil, comercial y administrativo. Su origen es chileno, pero su meta en el mercado argentino es ambiciosa: busca dar soporte a miles de profesionales en sus primeros meses de operación.

Para respaldar este plan de expansión regional, la empresa recaudó fondos de inversión por un total de 800 mil dólares. Estos recursos provienen de rondas de financiamiento donde participaron fondos conocidos como Platanus Ventures, BuenaOnda y Punto Cero Ventures.

El desembarco en el país ocurre en un momento donde la adopción de herramientas digitales crece a paso firme. Con el capital obtenido, la empresa busca adaptar su software a la realidad jurídica local, donde la volatilidad de las normas representa un desafío diario.

La empresa ya cuenta con un recorrido en otros países de la región latinoamericana. Su sistema da soporte a más de 25 mil abogados en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Uruguay, lo que demuestra la viabilidad de su propuesta técnica.

Andrés Arellano, director general ejecutivo y cofundador de la empresa, destacó ante iProfesional las razones de esta elección. "La Argentina es un mercado clave para nosotros: tiene una comunidad jurídica enorme y con altísimo nivel profesional", señaló el directivo al analizar el desembarco en el país.

"Entendemos que ejercer el derecho aquí implica navegar un entorno normativo de alta volatilidad, donde la precisión es innegociable", añadió Arellano. Por eso, el directivo sostiene que la tecnología que proponen permite operar con tranquilidad en un entorno cambiante.

El mercado local presenta una combinación de escala y una complejidad normativa que resulta inusual en la región. La necesidad de contar con un asistente que entienda estas particularidades locales es lo que motivó a los fundadores a priorizar su llegada al país.

¿Cómo se diferencia Magnar de las herramientas de inteligencia artificial genéricas?

Si usás herramientas de inteligencia artificial de uso general como ChatGPT, sabés que muchas veces inventan datos. Este fenómeno, conocido en la jerga técnica como alucinación, es un peligro inaceptable para el análisis de un expediente judicial.

A diferencia de esos modelos de uso general, la herramienta chilena fue diseñada para casos de uso reales de la práctica jurídica. El sistema analiza grandes volúmenes de leyes, jurisprudencia y doctrina, y redacta borradores con referencias verificables al documento de origen.

La trazabilidad es la respuesta de la empresa a la falta de precisión de otros softwares. Cada respuesta del asistente incluye citas numeradas que te permiten hacer un clic para abrir el texto legal oficial y corroborar la información sin perder tiempo.

Además, el asistente cuenta con un sistema que clasifica las citas de forma automática. El software te indica si las referencias son correctas, parciales, incorrectas, no vigentes o si no es posible realizar su verificación en las bases oficiales.

Este filtro mitiga los errores de los modelos lingüísticos convencionales. De esta forma, el control final del texto queda siempre bajo tu supervisión profesional, pero con un ahorro significativo de las horas que antes dedicabas a la lectura manual.

"En cualquier disciplina donde la precisión es un pilar, el rigor técnico no es negociable", remarcó Arellano. Para el director general ejecutivo de la empresa, cada respuesta debe contar con un respaldo inmediato que elimine la incertidumbre del profesional del derecho.

El software no busca reemplazar la capacidad intelectual del abogado, sino potenciarla. La propuesta consiste en delegar el trabajo mecánico de búsqueda y síntesis en la máquina, para que vos te concentres en la estrategia jurídica de cada caso.

"En Magnar estamos convencidos de que la tecnología debe ser un vehículo de empoderamiento", afirmó el directivo. "El reemplazo es de tareas, no de personas", concluyó.

La plataforma no pretende sustituir tu criterio profesional. Su propósito es hacer que tu investigación sea más veloz, visible y confiable, sin dejar de lado el análisis crítico que solo un profesional de las leyes puede aportar.

Las herramientas genéricas carecen del entrenamiento específico sobre las normativas argentinas. El software de la empresa chilena, en cambio, se nutre de fuentes locales oficiales, lo que reduce la posibilidad de obtener respuestas erróneas o descontextualizadas.

¿Qué medidas toma Magnar para garantizar la seguridad y la privacidad legal de tus datos?

Para un estudio jurídico, subir información confidencial a Internet genera dudas. Si volcás un contrato confidencial en un chat de inteligencia artificial común, corrés el riesgo de que esos datos sirvan para entrenar a futuros modelos de acceso público.

La plataforma de origen chileno resuelve este problema mediante un aislamiento absoluto de la información por usuario y por organización. Los documentos que cargás en tu panel nunca se utilizan para entrenar modelos propios ni de terceros.

Conservás la propiedad total de tus datos en todo momento. La seguridad del sistema está respaldada por certificaciones internacionales de primer nivel, como las normas ISO 27001 para la gestión de la seguridad de la información.

También cuenta con la auditoría SOC 2 Tipo 2, que valida la eficacia de sus controles de seguridad a lo largo del tiempo, y cumple de forma estricta con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, conocido como GDPR.

A estas medidas se le suma el proceso de obtención de la norma ISO 42001, un estándar internacional que regula el manejo ético y responsable de la inteligencia artificial en los sistemas corporativos.

Esta certificación exige a la empresa un gobierno exhaustivo del ciclo de vida del software. Esto implica identificar riesgos, documentar decisiones del sistema, medir posibles sesgos y establecer una supervisión humana constante de los algoritmos.

La arquitectura del sistema incluye cifrado de datos de extremo a extremo, controles de acceso estrictos y un protocolo de gestión de incidentes listo para actuar ante cualquier anomalía.

De este modo, los abogados que utilicen la plataforma tienen la certeza de que sus consultas y los expedientes de sus clientes están protegidos bajo estándares de seguridad bancaria, lo que ahuyenta cualquier temor sobre la fuga de información.

La confidencialidad es un principio de prioridad absoluta. Esto se demuestra con auditorías periódicas independientes y con una infraestructura técnica diseñada para resguardar el secreto profesional.

Al procesar información sensible en servidores seguros, los estudios jurídicos cumplen con sus obligaciones éticas y legales de resguardo. El sistema garantiza que ningún agente externo pueda acceder a las consultas o a los archivos compartidos.

¿De qué manera ayuda este asistente a mejorar la productividad diaria en la abogacía?

El salto de productividad más notorio ocurre en una etapa crítica del trabajo: el tiempo que transcurre desde que recibís un expediente hasta que lográs redactar un primer borrador defendible.

Con este software, podés automatizar tareas repetitivas que antes te quitaban horas de sueño. La plataforma se encarga de la lectura inicial de documentos extensos, la extracción de datos clave y la comparación entre contratos similares.

También facilita la revisión de citas jurídicas y la búsqueda de jurisprudencia aplicable. El resultado es un borrador preliminar sólido en una fracción del tiempo que te tomaría hacerlo de forma tradicional.

Al delegar estas labores rutinarias, disponés de más horas para el ejercicio puro del derecho. Podés volcar tu energía en definir la mejor estrategia judicial, refinar la argumentación y brindar una atención personalizada a tus clientes.

La herramienta se integra al flujo cotidiano de tu oficina sin fricciones. Cuenta con conectores para Microsoft Word y compatibilidad con los principales gestores documentales del mercado legal, para que no tengas que cambiar de pantalla constantemente.

Esta asistencia remueve el cuello de botella que suele formarse en la etapa de investigación. Al acelerar el procesamiento de información, los estudios jurídicos reducen sus costos operativos y aumentan su capacidad de respuesta ante casos complejos.

El sistema permite contrastar fallos diversos y sintetizar posturas doctrinarias en minutos. Esto te otorga una ventaja competitiva al momento de contestar una demanda o de preparar un recurso de apelación ante un tribunal de alzada.

¿Cómo funciona el cobro por uso?

El modelo comercial de la empresa no recurre a los esquemas habituales de licencias de software. En lugar de cobrar un abono individual fijo por cada abogado que integra el estudio, la plataforma implementa una tarifa según el nivel de uso.

Esta modalidad facilita el trabajo colaborativo en los equipos jurídicos. Todos los integrantes de un estudio pueden acceder al asistente y compartir documentos sin que esto signifique un aumento exponencial del costo mensual.

Para los estudios de gran envergadura, este esquema permite habilitar la herramienta a todo el personal administrativo, socios y asociados sin necesidad de comprar licencias individuales que muchas veces quedan en desuso.

Los estudios boutique o los abogados que ejercen de forma independiente tienen la opción de iniciar con consumos bajos. De esta manera, adaptan el gasto a su volumen de trabajo real y escalan la inversión a medida que verifican la utilidad de la plataforma.

La flexibilidad en el pago se complementa con la posibilidad de probar el software de forma gratuita. Esto permite que los abogados evalúen la precisión de las respuestas sobre casos reales antes de comprometer cualquier recurso financiero de su presupuesto.

Al eliminar los contratos de permanencia a largo plazo, el cliente mantiene el control de su inversión y decide mes a mes si el servicio le aporta valor real.

De este modo, el cobro por uso alinea los incentivos de la startup con los de los estudios de abogados, ya que el éxito de la plataforma depende directamente de que resulte útil y se convierta en una herramienta de uso cotidiano.

La ausencia de contratos rígidos de permanencia brinda libertad. Si un mes tenés menos caudal de litigios, tu gasto se reduce de forma proporcional, lo que evita que el software se convierta en un costo fijo difícil de sostener.

¿Cuál es el plan para expandirse en el mercado local?

La estrategia para consolidarse en la Argentina contempla varios pasos secuenciales. El primer objetivo técnico es mantener actualizadas al día todas las fuentes de jurisprudencia y normativas nacionales, provinciales y municipales.

Para lograr esto, un equipo técnico monitorea a diario los boletines oficiales y las bases de datos de los tribunales del país. Esto asegura que el asistente no trabaje con leyes derogadas o fallos superados por nuevas doctrinas de la Corte Suprema.

El segundo pilar de la expansión se basa en la adopción guiada por el producto. Al ofrecer accesos gratuitos de prueba, la empresa busca que los abogados comprueben por sí mismos el rendimiento técnico del software en su práctica cotidiana.

Finalmente, la empresa apuesta a ganarse la confianza de la comunidad jurídica local. En un ámbito tan tradicional como el derecho, la recomendación de colega a colega es el motor más potente para acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Las metas para los próximos meses son concretas: proyectan asistir a más de 5 mil abogados en la primera etapa en el país, y para el año 2027 planifican alcanzar los 50 mil usuarios activos en toda la Argentina.