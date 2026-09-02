Los nuevos smartwatches de Huawei apuestan por el deporte extremo y funciones médicas certificadas

La tecnológica Huawei presentó su nueva línea de productos de alta gama en el evento global "Chase the Wild", en el que mostró novedades en cuatro categorías: wearables, tablets, smartphones y audio.

El concepto que guió el lanzamiento refleja la visión de la marca sobre cómo la tecnología debe acompañar la vida cotidiana. "Chase the Wild" representa la idea de explorar, moverse con libertad y descubrir nuevas formas de expresión.

Los dispositivos fueron diseñados para integrarse de manera natural en distintas actividades. Desde una salida al aire libre hasta el registro de una experiencia o el desarrollo de proyectos creativos.

Smartwatches de Huawei con seguimiento médico certificado

La serie Huawei Watch GT 7 llegó con mejoras en diseño, funciones deportivas, monitoreo de salud y autonomía de batería. El modelo está disponible en dos tamaños: 46 mm y 41 mm, con ocho opciones de color.

La línea también incorpora la nueva correa EasyCross, pensada para mayor comodidad durante el uso prolongado.

El GT 7 Pro suma un bisel de cerámica nanotecnológica y una caja de aleación de titanio. Estas mejoras aportan mayor resistencia ante golpes y rayaduras, ideal para uso deportivo intensivo.

Para quienes practican deportes de invierno, la serie GT 7 incorpora, por primera vez en la industria, la detección de giros y fuerzas G directamente desde la muñeca, sin necesidad de sensores adicionales. También suma un modo específico para deportes de nieve en interiores.

El Huawei Watch GT 7 llegó con mejoras en diseño, funciones deportivas y monitoreo de salud

Los mapas para esquí al aire libre ofrecen información de más de 3.000 centros de esquí en todo el mundo, con datos actualizados sobre pistas y condiciones climáticas.

En ciclismo, el dispositivo permite planificar rutas en ascenso con antelación. Envía alertas sobre pendientes pronunciadas y avisos ante curvas cerradas para mayor seguridad.

Las nuevas métricas deportivas están mejoradas con inteligencia artificial. El sistema analiza patrones de entrenamiento y sugiere ajustes personalizados.

En el área de salud, la función Resumen de Salud incorpora nuevas métricas como la Puntuación de Condición Física y un análisis inteligente del bienestar, con recomendaciones más claras y aplicables al día a día.

La serie Huawei Watch 6 ofrece un diseño funcional con modos de entrenamiento avanzados y análisis del rendimiento basados en IA. Permite hacer llamadas sin depender del celular mediante eSIM.

Las herramientas Panorama de Salud y Resumen de Salud facilitan el seguimiento preventivo. El objetivo es detectar posibles problemas antes de que se vuelvan críticos.

Un reloj médico certificado para medir presión arterial

Huawei presentó oficialmente el Huawei Watch D3, un smartwatch de nueva generación para medir la presión arterial. El dispositivo cuenta con certificación europea CE-MDR para dispositivos médicos.

Esta certificación implica que el reloj cumple con estándares clínicos rigurosos. No es un simple estimador, sino un instrumento validado para uso médico.

El D3 permite realizar mediciones antes y después de hacer ejercicio. Incluye recordatorios inteligentes para que el usuario no olvide sus controles diarios.

Con este lanzamiento, Huawei da un paso concreto en el desarrollo de soluciones de salud digital. La idea es que el seguimiento médico básico pueda hacerse desde la muñeca, sin necesidad de equipos adicionales.

Tablets ultralivianas para creativos y profesionales

En el área de productividad, Huawei presentó la Huawei MatePad Pro de 12 pulgadas. La tablet de alta gama mide solo 4,7 mm de grosor y pesa 454 gramos, convirtiéndola en una de las más livianas del mercado.

La MatePad Pro fue pensada para profesionales que necesitan una herramienta portátil pero potente

Cuenta con una pantalla OLED flexible PaperMatte de 12 pulgadas. El acabado reduce los reflejos y simula la textura del papel, ideal para largas sesiones de lectura o dibujo.

Las funciones basadas en IA incluyen conversión de voz a texto en tiempo real. También digitaliza y mejora la escritura a mano, reconociendo trazos y convirtiéndolos en texto editable.

El lápiz óptico HUAWEI M-Pencil Pro permite realizar gestos en el aire sin tocar la pantalla. Esto facilita navegación rápida entre aplicaciones y ajustes durante el trabajo creativo.

La MatePad Pro fue pensada para profesionales que necesitan una herramienta portátil pero potente, capaz de reemplazar una computadora en muchas tareas del día a día.

Auriculares y smartphones con foco en retratos

En audio, la compañía presentó la nueva serie Huawei FreeBuds Neo. Los auriculares están pensados para uso diario intensivo, con un diseño renovado y sonido envolvente.

La serie promete mejor cancelación de ruido y mayor autonomía de batería. La idea es que funcionen tanto en el transporte público como en sesiones de trabajo o entrenamiento.

En el segmento de smartphones, la serie HUAWEI nova 16s llega con una propuesta renovada. El foco está puesto en la fotografía de retratos, con algoritmos de IA que mejoran iluminación y detalles faciales.

Los modelos nova priorizan el diseño delgado y cámaras optimizadas para redes sociales. Incluyen modos automáticos que ajustan configuraciones según la escena.

Un concurso global de arte digital

Como cierre del evento en el Showpalast MÜNCHEN de Múnich, Huawei anunció el lanzamiento global de Huawei GoPaint 2026, su concurso de creación digital. La edición de este año incorpora la categoría "Creación sencilla".

Esta nueva categoría está pensada para que más personas puedan participar. No se requiere experiencia profesional, solo ganas de expresarse a través del arte digital.

El concurso busca fomentar la creatividad accesible, usando las herramientas que Huawei ofrece en sus tablets y lápices ópticos.

Con estas novedades, la compañía reafirmó su compromiso de ofrecer tecnología innovadora a nivel global. Los productos presentados buscan acompañar a las personas en sus intereses, proyectos creativos y ganas de explorar nuevas experiencias.