Filtran más detalles del nuevo iPhone: sería plegable y el más caro de la historia

Con una pantalla flexible superior a las 7 pulgadas , el esperado dispositivo busca marcar tendencia en innovación móvil avanzada

Apple ya no oculta que prepara su primer smartphone plegable. Las filtraciones se multiplican a pocos días del evento de lanzamiento programado para el 9 de septiembre.

Mark Gurman, el reconocido filtrador de Bloomberg, reveló en su boletín Power On que varios empleados de la compañía llaman internamente al dispositivo como Ultra. El nombre no es casual.

El móvil abre una nueva escala dentro de la familia iPhone. Se ubica por encima del Pro Max. Será el modelo más caro de la historia de Apple.

El evento del 9 de septiembre acapara todas las miradas porque el iPhone Ultra debutará junto a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, mientras que el iPhone 18 base quedó aplazado hasta 2027.

La cita se convirtió en vidriera para un dispositivo que la marca evitó durante años. Samsung y Huawei pasaron a la ofensiva. Apple responderá con su formato tipo libro.

Cómo será el diseño y la pantalla del iPhone Ultra plegable

El panel exterior cuadrado mide 5,5 pulgadas. Funciona como un teléfono convencional para tareas rápidas.

Al desplegarlo, el interior revela una pantalla OLED de 7,8 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz. Las dimensiones rozan el terreno del iPad mini.

La arruga en el centro del panel flexible resulta imperceptible, según Gurman. Apple obsesionó con ese detalle durante años de desarrollo. La bisagra resistente sorprendió a los primeros probadores internos.

El formato delgado exige concesiones importantes. Face ID quedó descartado por limitaciones de espacio. El Touch ID lateral ocupa su lugar como método de desbloqueo biométrico.

La comodidad de bolsillo mejora respecto a competidores. El grosor reducido permite guardarlo sin que sobresalga. Apple prioriza la portabilidad sobre otras características.

Especificaciones técnicas y rendimiento del nuevo plegable

Los posibles colores que tendrá el nuevo iPhone 18 Pro

El chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros impulsa el equipo. Lo comparte con los iPhone 18 Pro. La arquitectura busca eficiencia energética sin sacrificar potencia.

Los 12 GB de RAM ejecutan funciones avanzadas de Siri AI y Apple Intelligence de forma local. El procesamiento ocurre en el dispositivo sin depender de la nube.

La batería de doble celda se aproxima a 5.000 mAh. Es equiparable al Pro Max actual. El rendimiento apunta a productividad durante jornadas completas, no solo a consumo multimedia.

La doble cámara trasera de 48 megapíxeles incluye sensor principal y gran angular, pero no habrá zoom teleobjetivo en esta primera generación, una decisión que prioriza el grosor reducido sobre versatilidad fotográfica.

Gurman descartó el Apple Pencil tras pruebas internas. El puntero presionó el panel flexible y dejó marcas visibles permanentes. La tecnología actual no resiste la presión del stylus.

iOS 27 llega en versión adaptada con elementos de iPadOS. Ofrecerá Split View y multitarea avanzada. El gestor de ventanas completo brilló por su ausencia en las versiones de prueba.

Las primeras impresiones de los testers internos circularon en redes sociales. El 24 de agosto de 2026, un usuario publicó en X detalles clave del dispositivo: sin Face ID, sin teleobjetivo, bisagra avanzada y precio superior a u$s2.000.

Cuánto costará y cuál será la estrategia de lanzamiento

El precio supera los u$s2.300. Ming-Chi Kuo, otro filtrador con historial preciso, elevó la horquilla entre u$s2.300 y u$s2.500.

La producción inicial oscila entre 7 y 10 millones de unidades. Apple prioriza Estados Unidos para el lanzamiento. Replica la estrategia del Apple Vision Pro con disponibilidad limitada inicial.

El lanzamiento internacional será progresivo por regiones. Europa y Asia recibirán stock en oleadas. La escasez inicial disparó los plazos de entrega hasta seis semanas según estimaciones internas.

La primera generación apuesta por blanco y negro. Son tonos clásicos que evitan riesgos. Apple deja de lado las variantes llamativas que caracterizan a competidores asiáticos.

El iPhone Ultra no busca masas inmediatas. Busca establecer precedente en el segmento premium. La pregunta persiste: el futuro cabe en un bolsillo, pero ¿el bolsillo resiste ese precio?

Cómo impactará Apple en el mercado de smartphones plegables

La consultora IDC proyectó que el mercado plegable global creció un 19% tras la entrada de Apple. La marca de la manzana captura una cuota del 24% según esas estimaciones.

Redburn estimó 14 millones de unidades vendidas en el primer año. De ese total, solo 4 millones corresponden a ventas netas nuevas. El resto proviene de usuarios que migran desde modelos anteriores.

El plegable dejó de ser un nicho experimental para los early adopters y se consolida como categoría permanente, especialmente después de que Apple valide el formato con su ecosistema y cadena de suministro controlada.

Apple llegó tarde a los plegables. Samsung y otros fabricantes dominan el mercado desde hace años. Pero Apple llegó con su sello característico.

La integración de hardware y software marca la diferencia. El control total de la cadena de suministro permite optimizaciones imposibles para competidores. La narrativa de exclusividad justifica el precio premium.

Gurman resumió la situación: el dispositivo convenció a quienes lo probaron internamente. El 9 de septiembre despeja todas las dudas. Hasta entonces, cada filtración alimenta la expectativa. El iPhone Ultra plegable ya genera conversación antes de existir oficialmente.