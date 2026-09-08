La prueba de Starlink al celular en Brasil requiere el arrendamiento de espectro terrestre y busca eliminar de forma permanente las zonas sin seña

La competencia regional crece, con Chile y Perú ya operando comercialmente. Mientras, Argentina aguarda acuerdos entre Starlink y operadoras locales para implementar esta red en el futuro cercano.

El sistema emula torres terrestres desde el espacio para eliminar zonas sin señal en áreas rurales. El servicio es limitado, ideal para emergencias y datos básicos, requiriendo visión despejada.

Anatel autorizó a Vivo realizar pruebas en Brasil con Starlink. Esta tecnología permite que celulares 4G estándar se conecten a satélites para mensajería sin cambiar hardware ni usar antenas extra.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) autorizó a la operadora Telefónica Brasil, bajo su marca Vivo, a iniciar las primeras pruebas del servicio Direct to Cell de Starlink, la constelación de la empresa SpaceX del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk. Este ensayo piloto permite conectar celulares comunes de cuarta generación (4G) directamente a la red orbital sin necesidad de instalar antenas parabólicas ni adaptadores especiales.

Los usuarios brasileños de la operadora Vivo en zonas rurales ya observaron la etiqueta de señal conjunta entre su operadora terrestre y la red espacial de SpaceX en las pantallas de sus dispositivos móviles estándar. Con esta aprobación regulatoria, Brasil se convierte en el gran campo de pruebas de América del Sur para una tecnología que busca eliminar de forma permanente las zonas sin señal de telefonía móvil tradicional en el territorio regional.

La prueba piloto utiliza frecuencias terrestres asignadas de forma temporal por el regulador brasileño bajo carácter secundario, lo que significa que el servicio no cuenta con protección contra interferencias radioeléctricas terrestres. Este avance aviva la competencia en un mercado de telecomunicaciones regional en plena ebullición, donde las operadoras de telefonía móvil buscan cerrar contratos espaciales para ofrecer servicios suplementarios de seguridad y mensajería en áreas remotas.

Cómo funciona la conexión celular directa de Starlink

Cada satélite de la nueva constelación de SpaceX funciona como una torre de telefonía móvil que vuela en el espacio. El satélite cuenta con un módem especial de alta tecnología que emite señales compatibles con la tecnología estándar de tu teléfono celular. Estos módems espaciales emulan las señales de las redes terrestres de cuarta generación de forma directa a tu dispositivo de mano.

Para lograr esta comunicación, el dispositivo de órbita baja utiliza las mismas frecuencias terrestres que las telefónicas tienen bajo su licencia en cada país. Esto permite que tu teléfono móvil actual se conecte de forma automática a la señal que viene desde el cielo cuando te quedás sin la cobertura de las antenas del suelo, sin requerir de cambios de hardware.

La gran ventaja técnica es que no necesitás comprar un teléfono móvil costoso ni instalar aplicaciones extrañas en tu dispositivo. Tu celular de siempre, si cuenta con soporte para tecnología de cuarta generación y tiene su sistema operativo al día, detecta la red espacial de forma transparente para vos, igual que si hicieras roaming internacional en cualquier parte del planeta.

Muchos usuarios se preguntan si necesitan cambiar de aparato para recibir esta señal. Como se explica en esta nota de iProfesional sobre compatibilidad, la gran ventaja es que la señal emula una conexión LTE terrestre estándar, por lo que tu celular actual es plenamente compatible si tiene soporte para redes de cuarta generación.

El funcionamiento de estas antenas espaciales que actúan como repetidoras flotantes fue analizado en otro informe de iProfesional, donde se describe el desafío de los módems orbitales para procesar los de comunicación estándar a más de 500 kilómetros de altura.

Para conocer los detalles técnicos del sistema, podés revisar el manual de operaciones que SpaceX publicó en su sitio corporativo. Este reporte técnico de la compañía aeroespacial describe que el enlace utiliza antenas avanzadas de matriz de fase y enlaces láser intersatelitales para enfocar haces de señal dinámicos sobre la superficie terrestre de forma directa y ágil.

El principal obstáculo físico es la potencia de transmisión de tu celular, que apenas alcanza los 0,2 vatios de potencia. Como tu teléfono móvil tiene una antena minúscula y una batería limitada, no posee la fuerza para enviar su señal con potencia hasta el espacio, por lo que el satélite debe hacer todo el trabajo de recepción y procesamiento.

Por esta razón, SpaceX diseñó antenas espaciales gigantescas que funcionan como un oído de extrema sensibilidad para la red orbital. Estas antenas captan el leve susurro electromagnético de tu teléfono en la Tierra a más de 500 kilómetros de altura, en medio del ruido electromagnético que produce todo el universo de manera constante sobre el planeta.

Además de la baja potencia de los dispositivos del suelo, los ingenieros de SpaceX deben resolver las distorsiones de frecuencia. Como los satélites se desplazan a 27 mil kilómetros por hora, las ondas de radio sufren variaciones constantes en su recepción. El software de la red satelital corrige estas variaciones de frecuencia de forma automática en microsegundos de procesamiento.

La comunicación satelital directa se divide en fases debido a las limitaciones del ancho de banda espacial. La primera etapa permite el envío de mensajes de texto breves, avisos de emergencias y servicios de geolocalización básica en áreas rurales. El traspaso de datos más complejos, las llamadas de voz y el intercambio de video quedan reservados para etapas de desarrollo en el futuro.

Límites y beneficios del piloto de Starlink en Brasil

El beneficio primordial de la prueba en Brasil es la posibilidad de eliminar los puntos muertos en las rutas secundarias y en los extensos territorios rurales del interior. En un país de dimensiones continentales, la cobertura espacial sirve como una red de seguridad indispensable para salvar vidas en situaciones de emergencia o accidentes viales en zonas aisladas.

Además del resguardo para la seguridad personal, este servicio promete un cambio para la actividad del campo y la producción agropecuaria regional. Las máquinas agrícolas, los sensores de telemetría y los dispositivos de monitoreo rural pueden mantener la conexión en áreas remotas. Los productores rurales ya no tendrán que gastar dinero en la instalación de costosas antenas terrestres.

Un ejemplo de esta utilidad es la alianza que SpaceX cerró con la empresa John Deere en Brasil. Los tractores y cosechadoras de esa marca incorporan receptores satelitales que transmiten datos de cosecha y telemetría en tiempo real de forma directa, sin depender de que existan torres de telefonía celular cerca, lo que optimiza la eficiencia de la producción.

Sin embargo, el ensayo piloto que autorizó la agencia reguladora brasileña cuenta con límites técnicos estrictos que debés tener en cuenta. Las pruebas experimentales utilizan un ancho de banda muy acotado de apenas 5 megahercios por canal, bajo condiciones de carácter secundario que limitan su alcance de transmisión en el territorio.

Este carácter secundario significa que la operadora Vivo no posee ningún tipo de resguardo legal contra las interferencias que puedan causar otras redes terrestres de telecomunicaciones. Si la señal espacial de Starlink perjudica a las antenas de la ciudad, Vivo tiene la obligación de suspender de inmediato las transmisiones del piloto satelital para proteger a los usuarios urbanos.

El regulador brasileño otorgó esta licencia de prueba de forma controlada a la operadora de telefonía móvil. La autorización, que formaliza el Acto número 9095 de Anatel emitido el 19 de julio de 2026, permite a Telefónica Brasil (Vivo) el uso experimental de hasta 50 terminales móviles en su espectro terrestre para recabar datos, según detalla el portal de noticias de Anatel.

Además, la capacidad de la red espacial es compartida entre todos los usuarios que intentan conectarse en una misma zona de cobertura. Si miles de personas buscan mandar mensajes al mismo tiempo desde el mismo lugar, la velocidad de transferencia decae de forma notoria, lo que limita el servicio a funciones esenciales de mensajería de texto.

Para que la conexión funcione de forma adecuada, también necesitás una visión despejada del cielo. El concreto de los edificios de la ciudad, las estructuras de metal o un follaje de árboles muy denso en la selva bloquean la señal electromagnética, por lo que este sistema no tiene utilidad en espacios cerrados o bajo techos.

¿En qué países de América latina ya funciona el servicio comercial de Starlink a celulares?

Chile y Perú son los dos países de la región que ya disfrutan de este servicio comercial a través de la empresa de telefonía Entel. En estos mercados, los usuarios de planes de alta gama y clientes corporativos cuentan con la conectividad satelital directa integrada en sus abonos habituales sin pagar cargos adicionales de forma inicial.

La experiencia chilena comenzó con rigurosas evaluaciones en el Parque Nacional Pan de Azúcar. El gobierno de ese país detalló en su portal de noticias que Chile fue el primer territorio de la región en habilitar la conexión de teléfonos comunes con los satélites de órbita baja para llamadas de auxilio en áreas inhóspitas.

El regulador Subtel publicó un reporte oficial de las pruebas técnicas en la localidad de Diego de Almagro, el cual podés ver en el sitio oficial de este organismo, lo que confirma el envío exitoso de mensajes de texto satelitales en zonas extremas.

En febrero de 2025, se realizó otro ensayo de mensajería de texto satelital en la aridez del desierto de Atacama, en un punto remoto que carece por completo de cobertura móvil tradicional de telefonía móvil. Luego, las autoridades chilenas se internaron en los bosques de la Patagonia para realizar una segunda demostración pública de conexión directa, donde el mensaje de prueba tardó unos siete minutos en llegar a destino.

Tras el éxito de las evaluaciones de coexistencia de frecuencias móviles, la operadora Entel obtuvo el permiso comercial definitivo. El servicio se integró en los planes de 150 y 450 gigabytes de consumo de datos, con tarifas que parten desde los 12.990 pesos chilenos mensuales por abono de usuario.

Durante sus primeras semanas de disponibilidad comercial desde junio de 2026, el sistema satelital de Entel registró más de 450.000 usuarios únicos activos, de acuerdo con el informe de desempeño de la operadora chilena, lo que demuestra que existe una demanda real y masiva para esta tecnología de comunicación de seguridad.

El éxito de estos dos mercados consolida la viabilidad de la tecnología en la región y presiona a los competidores comerciales. La corporación de telefonía América Móvil, de capitales del magnate mexicano Carlos Slim, anunció en su balance financiero del primer trimestre de 2026 una inversión de 22 mil millones de dólares a tres años para potenciar su infraestructura regional con otros socios espaciales, según su reporte de inversores.

En lugar de trabajar con la compañía de Musk, América Móvil decidió cortar sus lazos con ella en favor de AST SpaceMobile, otra empresa estadounidense que desarrolla una red de banda ancha directa al celular con antenas de gran tamaño, conocidas como BlueBird, que prometen mayores velocidades de datos para el usuario final.

La competencia por el negocio de la conectividad satelital directa al celular sumó un logro comercial internacional. Según el documento oficial presentado el 15 de febrero de 2025 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que podés analizar en los archivos de la SEC, AST SpaceMobile formalizó acuerdos de espectro de hasta 45 megahercios para maximizar la capacidad de su red de banda ancha a teléfonos móviles comunes.

Esta irrupción de SpaceX en el mercado móvil agita el negocio de las telecomunicaciones en América latina. La disputa comercial entre Musk y Slim por el control de la conectividad suplementaria ya fue detallada por iProfesional, lo que refleja cómo las operadoras de red tradicionales se reposicionan y eligen socios espaciales.

Cuándo llega el servicio de celular satelital a la Argentina

En la Argentina, la llegada del servicio de conexión directa al celular todavía no posee una fecha de lanzamiento confirmada de manera oficial por las empresas del sector. La disponibilidad comercial en el mercado local depende de que la corporación espacial de Musk concrete acuerdos de espectro con las operadoras de telefonía móvil locales.

A diferencia del servicio de internet residencial de Starlink, que utiliza antenas parabólicas y bandas de frecuencia satelitales propias, el sistema directo al celular requiere el arrendamiento de espectro terrestre. Esto significa que la compañía de Musk debe alquilar las bandas que pertenecen a Personal, Movistar o Claro, a la operadora de América Móvil.

Por esta razón de regulación, tu teléfono móvil solo podrá conectarse a los satélites si tenés contratada una línea con una operadora móvil local que firme una alianza de reciprocidad con la corporación de SpaceX. Al 7 de septiembre de 2026, ninguna empresa argentina figura en el listado oficial de socios de movilidad satelital de la empresa de órbita baja.

Por el lado regulatorio nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones dio un paso clave al emitir la Resolución 372 el 8 de mayo de 2026. Este documento, que podés consultar en el informe oficial de Enacom, autoriza con carácter excepcional a Starlink Argentina a operar en bandas de frecuencia del rango W para sus estaciones terrestres.

Esta habilitación excepcional para las antenas terrestres de la empresa de Musk permite un aumento sustancial en la capacidad de transferencia de su red espacial de datos. El Gobierno nacional también avanzó con la licitación de espectro radioeléctrico que antes estaba reservado para la estatal Arsat, en su afán de incentivar la competencia de mercado.

En el plano local, el debate sobre la adjudicación de espectro terrestre y la coexistencia con redes de superficie es complejo. En un artículo de iProfesional sobre regulación móvil, se explican las condiciones técnicas de las frecuencias radioeléctricas terrestres que SpaceX necesita alquilar en el país para activar su servicio.

La industria de las telecomunicaciones en el país prevé que, si las operadoras locales cierran los contratos de alquiler de espectro en la segunda mitad del año, las pruebas piloto en territorio argentino podrían comenzar. Se calcula que los primeros servicios de mensajería básica estarían activos para los usuarios locales en los próximos meses de forma progresiva.

Cuando el servicio esté disponible en el mercado argentino, se comercializará bajo dos modalidades comunes en el mundo. Las telefónicas pueden incluir el seguro satelital sin cargo extra para sus clientes de abonos más caros, o venderlo como un paquete opcional por un valor estimado de 10 dólares mensuales por línea móvil celular de usuario.