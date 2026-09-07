La prueba de Starlink al celular en Brasil requiere el arrendamiento de espectro terrestre y busca eliminar de forma permanente las zonas sin señal

El plan de 3 años, de U$S21,8M, es financiado por Starlink y el Fondo del Servicio Universal.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el acuerdo que permitirá a Starlink instalar Internet satelital en 6.000 establecimientos educativos de la Argentina. El programa demandará U$S21,876 millones durante tres años.

El servicio de Internet satelital de SpaceX, la compañía del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, aportará U$S9,978 millones en equipos y dos años de conectividad. Los U$S11,898 millones restantes saldrán del Fondo del Servicio Universal (FSU), que se nutre de los aportes obligatorios de las empresas de telecomunicaciones.

La Resolución 857/2026 aprobó los modelos de contrato de donación y del convenio tripartito entre Enacom, Starlink Argentina y el Ministerio de Capital Humano. El programa alcanzará a escuelas estatales y establecimientos privados de cuota cero que no tengan conectividad o cuenten con un servicio deficiente.

El servicio de Internet satelital de Starlink creció de manera acelerada en el país desde su llegada en marzo de 2024 y ahora busca expandir su presencia en el segmento educativo.

Cuánto aporta Starlink y cuánto sale del Fondo del Servicio Universal

De los U$S9,978 millones que pondrá Starlink, U$S2,778 millones corresponden a 6.000 kits de conectividad satelital, accesorios y logística. El valor promedio por establecimiento resulta de U$S463. Los otros U$S7,2 millones cubren los primeros 24 meses de Internet, lo que equivale a U$S50 mensuales por escuela.

La donación se concretará en cuatro etapas. Las dos primeras comprenderán 1.000 kits cada una y las dos restantes, 2.000 equipos por etapa.

El FSU, por su parte, aportará U$S11,898 millones distribuidos en tres componentes. Durante el primer año, Enacom destinará U$S4,266 millones más IVA a la instalación de los 6.000 equipos, la gestión del servicio, la atención técnica y una plataforma API para el control y monitoreo de las conexiones. El segundo año tendrá un costo de U$S2,016 millones más IVA y el tercero, un importe idéntico. A eso se sumarán U$S3,6 millones, IVA incluido, para financiar el tercer año de Internet, una vez agotados los primeros 24 meses cubiertos por Starlink.

A partir del segundo año, el costo por gestión, soporte y monitoreo representa U$S28 mensuales por establecimiento. Sumados los U$S50 de conectividad, cada escuela implicará un gasto de U$S78 mensuales entre Internet y servicios asociados.

Los documentos oficiales contienen, sin embargo, un punto que deberá aclararse durante la ejecución. Los valores de los cuatro componentes suman exactamente los U$S11,898 millones que la resolución asigna al FSU, pero el contrato indica "más IVA" para los importes de instalación y gestión de cada año. La documentación no explica cómo se concilia ese impuesto adicional con el monto total asignado.

Quién instalará los equipos y administrará las conexiones

La Resolución 857 establece que la entrega e instalación de los equipos se realizará "exclusivamente mediante distribuidores autorizados por Starlink Argentina". Los documentos no identifican cuáles serán esas empresas.

Starlink deberá contratar a sus distribuidores, pagar los trabajos y facturar los importes a Enacom, que utilizará recursos del FSU. La compañía también facturará al organismo los U$S3,6 millones del tercer año de conectividad.

El analista Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, puso el foco en este aspecto. Señaló que la entrega y la instalación quedarán en manos de distribuidores autorizados de Starlink, aunque la norma no los identifica. Para quienes buscan entender quiénes son los proveedores de Starlink en Argentina y cómo opera la empresa en el mercado local, el esquema de distribuidores autorizados es un dato clave.

Qué servicio de Internet recibirán las 6.000 escuelas

Los establecimientos incluidos utilizarán una modalidad denominada "Plan de Impacto Starlink". Cada conexión contará con 2 TB mensuales de datos prioritarios, IP pública y atención preferencial, con un margen de utilización de hasta 5 TB.

La tecnología de órbita baja tiene ventajas concretas para este tipo de despliegues. Carrier señaló que los satélites geoestacionarios que utiliza actualmente Arsat ofrecen velocidades inferiores a las que puede alcanzar Starlink y requieren terminales más costosas y complejas de instalar. Para una escuela con numerosos usuarios simultáneos, esa diferencia tecnológica resulta relevante. Los usuarios que quieran conocer cómo medir y optimizar la velocidad de Starlink pueden consultar las guías disponibles.

La Secretaría de Educación deberá confeccionar la nómina georreferenciada de los 6.000 establecimientos. Para cada escuela se requerirán datos sobre provincia, departamento y localidad, cantidad de estudiantes y docentes, disponibilidad eléctrica, sala de computación y coordenadas geográficas. La selección todavía no aparece individualizada en los anexos del convenio.

Las provincias y municipios deberán adherir al programa y colaborar con la instalación, seguimiento e integración de los equipos con la infraestructura tecnológica de cada establecimiento.

Qué pasará con las escuelas después del tercer año

El plazo es uno de los puntos más sensibles del acuerdo. Starlink cubrirá los primeros 24 meses de Internet y Enacom financiará con el FSU los doce siguientes. Una vez completados los tres años, las provincias o municipios que quieran mantener las conexiones deberán asumir la continuidad y negociar las condiciones comerciales.

Carrier considera que ese momento será decisivo para evaluar el costo de largo plazo del proyecto. Con los valores del convenio, el acceso durante los primeros tres años tiene una referencia de U$S50 mensuales por establecimiento, aunque las condiciones comerciales podrán cambiar una vez terminado el período subsidiado. Para dimensionar ese valor frente a la oferta actual, es posible comparar los distintos planes que Starlink ofrece en la Argentina.

El convenio entre Enacom, Starlink y Capital Humano tendrá una vigencia inicial de tres años y contempla una prórroga automática por otro período igual, salvo decisión en contrario de alguna de las partes. La continuidad del convenio, sin embargo, no implica que el FSU mantenga de forma automática el financiamiento de la conectividad.

Por qué el Gobierno cambia las reglas del Fondo del Servicio Universal

La iniciativa se pone en marcha en un momento en que Enacom comenzó a modificar la política de utilización del FSU, que acumula más de $370.000 millones. El organismo prepara un nuevo programa que permitirá a las compañías computar parte de sus inversiones en equipamiento, modernización y despliegue de redes contra los aportes obligatorios al Fondo.

Según el interventor de Enacom, Juan Martín Ozores, "somos receptivos a la revisión de uso y carga del FSU, por eso anunciamos este nuevo Programa que permite imputar el aporte a compra de equipamiento para modernización o despliegue, hasta un 50% de los montos invertidos en un plazo máximo de 24 meses, para todos los licenciatarios". El funcionario agregó que "la vigencia del Programa será de 36 meses o hasta el agotamiento del presupuesto que se destine".

Las empresas de telecomunicaciones [reclaman desde hace tiempo una reducción del aporte obligatorio, actualmente equivalente al 1% de los ingresos por servicios TIC, y mecanismos que permitan convertir una parte de esos recursos en inversiones directas.

Durante el encuentro de la Mesa TIC en Córdoba, Ozores sostuvo que "la conectividad satelital LEO ha producido una universalización de cobertura, pero no de asequibilidad". El programa educativo muestra en la práctica las dos caras de ese diagnóstico. Starlink aporta una red capaz de llegar a establecimientos alejados de la infraestructura terrestre, pero el FSU aporta recursos para completar la instalación, el soporte y la continuidad del servicio.

Qué antecedentes existen en las provincias argentinas

El programa nacional no parte de cero. Algunas provincias ya recurrieron a Starlink para conectar establecimientos educativos alejados de las redes terrestres. Chaco desplegó antenas satelitales en escuelas urbanas y rurales y llegó a conectar 265 predios educativos mediante esta tecnología. Al presentar una de las etapas del programa provincial, el gobernador Leandro Zdero afirmó que el objetivo era "generar igualdad de oportunidades para todos los alumnos de la provincia".

La experiencia provincial aporta una referencia sobre el tipo de establecimientos donde la conectividad satelital puede complementar las redes terrestres, aunque el nuevo programa nacional operará a otra escala y utilizará recursos del FSU.

Por qué este acuerdo anticipa un cambio en la política de telecomunicaciones

El programa aparece en un momento particular para el Fondo del Servicio Universal. Por un lado, Enacom destinará casi U$S12 millones de esos recursos a completar un despliegue satelital para escuelas sin conectividad suficiente. Por otro, prepara un mecanismo para que los operadores puedan imputar hasta la mitad de determinadas inversiones contra sus aportes futuros.

Ambas decisiones anticipan un cambio en la forma de utilización de un fondo que durante años concentró críticas de las empresas por su nivel de acumulación y por el destino de sus recursos. El programa con Starlink será uno de los primeros casos de gran escala que permitirá medir el costo, el alcance y la sostenibilidad de esa nueva etapa.