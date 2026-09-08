El paso a paso para liberar espacio de almacenamiento de iPhone

Si vez el aviso de "Almacenamiento casi lleno", hay varias formas de recuperar espacio. Qué revisar primero y cómo liberar memoria sin borrar lo importante

Quedarse sin espacio en el iPhone puede convertirse en un problema justo cuando más se necesita usar la cámara, descargar una aplicación o instalar una actualización de iOS.

Eliminar algunos archivos al azar puede ayudar, pero no siempre resuelve el problema. La forma más efectiva de recuperar almacenamiento es identificar primero qué está ocupando más espacio y actuar sobre esa categoría.

Apple recomienda mantener espacio disponible en el dispositivo para evitar problemas al descargar actualizaciones y contribuir a un funcionamiento fluido del equipo.

Cómo saber qué está ocupando espacio en el iPhone

El primer paso es revisar el almacenamiento disponible y detectar cuáles son las aplicaciones y archivos que más espacio consumen.

Para hacerlo en iOS 26:

Abrí Configuración. Ingresá en General > Almacenamiento del iPhone. Esperá unos segundos mientras el dispositivo analiza el almacenamiento. Revisá la barra superior, donde se muestra cuánto espacio está ocupado y qué tipo de contenido lo utiliza. Bajá hasta la lista de aplicaciones para ver cuánto espacio ocupa cada una junto con sus datos. Revisá la sección Recomendaciones, si aparece.

De esta manera, será más fácil saber qué conviene eliminar antes de empezar una limpieza general.

Para consultar el almacenamiento en IOS, habrá que dirigirse a 'Configuración'

Cómo liberar espacio de almacenamiento en el iPhone

Las principales opciones para recuperar memoria incluyen limpiar fotos y videos, eliminar aplicaciones que no se utilizan, borrar descargas y archivos adjuntos, reducir datos temporales y utilizar iCloud.

1. Eliminar fotos y videos que ocupan más espacio

La fototeca suele ser una de las principales responsables del almacenamiento lleno, especialmente si el usuario graba videos en alta resolución.

Una opción es revisar manualmente los contenidos desde la app Fotos y eliminar:

Videos grandes que ya no sean necesarios.

Capturas de pantalla antiguas.

Grabaciones de pantalla.

Live Photos.

Ráfagas de fotos.

Imágenes duplicadas o muy similares.

Para buscar duplicados, se puede ingresar en: Fotos > Colecciones > Utilidades > Duplicados

Para eliminar imágenes duplicadas o similares habrá que ir a la opción 'Colecciones'.

Otra alternativa es utilizar herramientas de limpieza de la fototeca, como Clever Cleaner: Limpiador, que permite detectar fotos similares, videos grandes y otros archivos multimedia que podrían eliminarse o comprimirse.

Clever Cleaner es gratis y permitirá ayudar a liberar almacenamiento en iPhone.

También es importante vaciar la carpeta Eliminados, ya que las fotos y videos borrados pueden seguir ocupando espacio hasta que se eliminen definitivamente.

En CleverCleaner, habrá que dirigirse a Smart Cleanup.

2. Desinstalar o eliminar aplicaciones grandes

Las aplicaciones pueden ocupar varios gigabytes, especialmente aquellas que almacenan documentos, videos o contenido descargado.

Comprimir videos es un gran recurso para liberar espacio si tener que borrar archivos.

Para revisar cuáles consumen más espacio:

Abrí Configuración > General > Almacenamiento del iPhone. Elegí una de las aplicaciones más grandes. Revisá cuánto espacio ocupa. Seleccioná Desinstalar app o Eliminar app.

La diferencia es importante:

Desinstalar app: elimina la aplicación, pero conserva documentos y datos.

elimina la aplicación, pero conserva documentos y datos. Eliminar app: borra la aplicación junto con sus datos relacionados.

También se puede activar la opción Desinstalar apps sin usar, desde:

Configuración > Apps > App Store

De esta manera, el iPhone puede eliminar automáticamente aplicaciones poco utilizadas y conservar sus documentos y datos.

Borrar aplicaciones también permite ahorrar espacio de almacenamiento en cualquir iPhone.

3. Borrar mensajes y archivos adjuntos grandes

Las conversaciones acumuladas durante años pueden almacenar una gran cantidad de fotos, videos y documentos.

No es necesario eliminar una conversación completa. También se pueden borrar archivos adjuntos específicos.

El procedimiento es:

Abrí Mensajes. Elegí una conversación. Tocá el ícono del contacto o grupo. Ingresá en una categoría, como Fotos. Tocá Editar > Seleccionar. Elegí los archivos que ya no necesitás. Presioná Eliminar.

También conviene revisar la carpeta Eliminados si se necesita recuperar espacio inmediatamente.

Las 'live photos' ocupan mayor espacio y nunca está de más revisar la carpeta de 'Eliminados'.

4. Eliminar descargas y contenido sin conexión

Muchas aplicaciones descargan contenido para utilizarlo sin conexión y ese material puede permanecer almacenado durante meses.

Conviene revisar especialmente:

Apps de streaming.

Plataformas de música.

Podcasts.

Videos descargados.

Archivos PDF.

Documentos ZIP.

Archivos almacenados en la app Archivos.

Por ejemplo, en YouTube se pueden eliminar videos descargados desde la sección Descargas.

Unos pocos videos descargados en alta calidad pueden ocupar varios gigabytes, por lo que esta suele ser una de las formas más rápidas de recuperar espacio.

Se puede liberar almacenamiento al borrar archivos descargados y contenido para consumir sin conexión.

5. Borrar la caché del navegador y de algunas aplicaciones

Los navegadores almacenan archivos temporales para acelerar la carga de páginas, pero esos datos pueden acumularse.

En Safari, se puede hacer desde:

Configuración > Apps > Safari > Borrar historial y datos de sitios web

Antes de hacerlo, hay que tener en cuenta que esta acción puede eliminar cookies y cerrar sesiones en algunos sitios.

Las aplicaciones de redes sociales, streaming y mensajería también pueden acumular datos temporales. En esos casos, conviene revisar las opciones internas de almacenamiento o caché de cada app.

Si una aplicación ocupa demasiado espacio y no permite borrar la caché, eliminarla y volver a instalarla puede reducir el almacenamiento utilizado, siempre que los datos importantes estén sincronizados o respaldados.

Borrar el caché y el historial de navegadores también será útil para obtener mayor espacio.

6. Usar Fotos en iCloud para liberar espacio sin borrar imágenes

Para quienes no quieren eliminar fotos y videos, una alternativa es activar Optimizar almacenamiento junto con Fotos en iCloud.

Esta función permite almacenar los originales en máxima resolución en iCloud y mantener versiones más livianas en el iPhone cuando el dispositivo necesita espacio.

Para activarla:

Abrí Configuración. Ingresá en Apps > Fotos. Verificá que Fotos en iCloud esté activado. Seleccioná Optimizar almacenamiento.

Hay que tener en cuenta que una fototeca grande puede requerir contratar más almacenamiento de iCloud+, ya que Apple ofrece una capacidad gratuita limitada.

Optimizar el almacenamiento de fotos evita perder imágenes de calidad sin ocupar tanto espacio.

Cómo evitar que el almacenamiento del iPhone vuelva a llenarse

Una vez recuperado el espacio, algunos hábitos pueden ayudar a evitar que el problema reaparezca.

Usar formatos de alta eficiencia

Desde Configuración > Cámara > Formatos > Alta eficiencia, el iPhone puede guardar fotos y videos en formatos que ocupan menos espacio.

Revisar la calidad de los videos

Grabar en 4K y con altas frecuencias de cuadros genera archivos considerablemente más grandes. Si no es necesario, utilizar una resolución menor puede ayudar a ahorrar almacenamiento.

Desactivar ProRAW cuando no sea necesario

Las fotografías tomadas en ProRAW pueden ocupar mucho más espacio que una imagen convencional.

Eliminar descargas después de utilizarlas

Después de un viaje o de terminar una serie, una película o un podcast descargado, conviene borrar el contenido sin conexión.

Revisar periódicamente la fototeca

Eliminar de vez en cuando capturas de pantalla, videos grandes y fotos similares evita que se acumulen miles de archivos innecesarios.

Qué hacer si el iPhone sigue sin tener espacio

La clave es no borrar contenido al azar. Primero hay que revisar qué categoría consume más almacenamiento y actuar sobre ella.

En la mayoría de los casos, las mayores oportunidades para liberar espacio están en fotos y videos, aplicaciones con muchos datos, descargas sin conexión y archivos adjuntos de mensajes.

Con una revisión periódica y algunos ajustes en la cámara y en las aplicaciones, es posible recuperar varios gigabytes y evitar que el aviso de "Almacenamiento casi lleno" vuelva a aparecer con frecuencia.