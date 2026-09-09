La firma presentó su portfolio de soluciones DJI Enterprise y recibió a referentes de fuerzas de seguridad, organismos públicos y empresas de todo el país

HDT NewForce participó de Intersec 2026, uno de los principales encuentros de seguridad y tecnología de la región, donde presentó una nueva generación de soluciones con drones y puso en el centro de la discusión un concepto que gana terreno en las operaciones críticas: los "Drones como Primera Respuesta".

Durante tres jornadas en La Rural, la compañía exhibió parte de su portfolio de DJI Enterprise ante representantes de fuerzas policiales, bomberos, municipios, organismos públicos, empresas de seguridad y compañías privadas de distintos puntos del país.

La propuesta presentada por la empresa apunta a un cambio en la forma de incorporar la tecnología aérea: los drones dejan de ser equipos utilizados de manera puntual para convertirse en una infraestructura tecnológica permanente, integrada a una operación y preparada para responder ante un incidente.

"Drones como Primera Respuesta": una nueva forma de actuar ante una alerta

Uno de los momentos centrales de la participación de HDT NewForce en Intersec fue la charla "Drones como Primera Respuesta", realizada junto al secretario de Seguridad de San Miguel, Héctor Calvente.

HDT Newforce y el Municipio de San Miguel presentan nueva visión en seguridad y operaciones críticas

El municipio ya cuenta con tres drones autónomos incorporados a sus operaciones de vigilancia, una experiencia que permitió mostrar en la práctica cómo puede funcionar este modelo de respuesta.

La lógica es diferente a la utilización tradicional de un drone. Ante una alerta o incidente, un sistema autónomo puede desplegarse de manera inmediata, obtener información aérea y transmitirla en tiempo real.

De esta manera, los responsables de una operación pueden conocer qué está ocurriendo incluso antes de que los recursos en tierra lleguen al lugar.

El sistema presentado utiliza el DJI Dock 3, que permite el despliegue de drones de manera autónoma. La misión puede gestionarse de forma remota, sin necesidad de que un piloto se encuentre físicamente en el punto de operación.

Desde un centro de monitoreo, los operadores pueden supervisar el vuelo, recibir imágenes en vivo y tomar decisiones a partir de la información obtenida desde el aire.

"Intersec nos permitió mostrar que la conversación sobre drones ya no pasa solamente por el equipo, sino por cómo esta tecnología puede integrarse a una operación completa. El Drone como Primera Respuesta propone justamente eso: incorporar capacidad aérea permanente allí donde se necesita información inmediata para decidir y actuar", explicó Luis Cattaneo, Director Comercial de HDT NewForce.

La articulación público-privada, otro de los ejes de la propuesta

La participación conjunta con el Municipio de San Miguel también permitió poner en evidencia el potencial de la articulación público-privada para incorporar nuevas tecnologías a las operaciones de seguridad y vigilancia.

La articulación público-privada fue clave para la implementación de esta tecnología

La experiencia compartida durante Intersec mostró cómo municipios, organismos públicos y empresas tecnológicas pueden trabajar en conjunto para avanzar hacia un modelo de vigilancia aérea más autónomo, permanente y conectado con los sistemas de monitoreo existentes.

En este esquema, la incorporación de drones no se limita únicamente a la compra de un equipo, sino que requiere el desarrollo de una operación integral que contemple infraestructura, software, capacitación, implementación y monitoreo.

El sistema puede ser operado a través de DJI FlightHub 2, una plataforma que permite visualizar el streaming de video en vivo, gestionar vuelos y acceder a la información desde un centro de monitoreo. Es API abierto y HDT NewForce ha desarrollado las interfases con todos los VMS del mercado.

El DJI Dock 3, además, permite alcanzar una cobertura de hasta 15 kilómetros, ampliando la capacidad de vigilancia y respuesta sobre el territorio.

La tecnología que HDT NewForce presentó en Intersec

Durante la exposición, la empresa presentó parte de la nueva generación de soluciones de DJI Enterprise, entre ellas el DJI Dock 3 junto al Matrice 4TD, el Matrice 400 y la serie Matrice 4.

Las soluciones están orientadas a distintos escenarios operativos, desde seguridad y monitoreo hasta inspecciones y respuesta ante incidentes.

La posibilidad de obtener información en tiempo real desde el aire permite ampliar las capacidades de las organizaciones y, al mismo tiempo, reducir los tiempos necesarios para evaluar determinadas situaciones.

Según explicaron desde la compañía, el interés de los visitantes durante las tres jornadas mostró que existe una demanda creciente por incorporar estas tecnologías a operaciones concretas.

"Lo que vimos en estos tres días es que existe un interés muy concreto por llevar estas tecnologías a operaciones reales. Nos visitaron municipios, fuerzas de seguridad, bomberos, empresas y organizaciones de diferentes provincias, y cada uno plantea necesidades distintas. El desafío es encontrar la solución adecuada para cada operación", agregó Cattaneo.

Los drones para seguridad de HDT NewForce fueron exhibidos en Intersec 2026.

Drones para Oil & Gas, energía, minería e infraestructura

Además de las aplicaciones vinculadas con seguridad y vigilancia, HDT NewForce presentó soluciones destinadas a industrias como Oil & Gas, Energía, Minería e Infraestructura crítica.

En estos sectores, la tecnología aérea puede utilizarse para optimizar procesos, reducir riesgos y obtener información de manera más rápida.

En Oil & Gas, por ejemplo, los drones pueden realizar inspecciones sobre ductos, instalaciones y otros activos para identificar anomalías, fisuras o daños que requieran una intervención.

La información obtenida durante una inspección también puede integrarse a los procesos internos de mantenimiento. Esto permite, por ejemplo, generar una orden de trabajo o mantenimiento a partir de la detección de una incidencia.

De esta forma, la utilización de drones puede convertirse en parte de un proceso más amplio de monitoreo, detección y respuesta.

Desde la compra directa hasta el leasing de drones

La propuesta comercial de HDT NewForce contempla diferentes alternativas para que organizaciones públicas y privadas puedan incorporar estas soluciones.

Además de la compra directa, la empresa ofrece modelos de leasing con opción a compra y servicios llave en mano.

El objetivo es adaptar el acceso a la tecnología a las necesidades y características de cada organización, especialmente en operaciones donde la incorporación de drones requiere también infraestructura, capacitación y acompañamiento técnico.

HDT NewForce busca consolidarse en el mercado de drones para operaciones críticas

HDT NewForce es una empresa con base en Córdoba especializada en soluciones integrales con drones y dealer oficial de DJI Enterprise y DJI Delivery.

La compañía cuenta con presencia en Argentina, Brasil y Uruguay y además con warehouses en China. Combina tecnología internacional con implementación, capacitación y soporte local.

El equipo de HDT NewForce formó parte de Intersec 2026.

Su propuesta incluye no solo el equipamiento, sino también el desarrollo de software a medida, capacitación, implementación, operación y servicio postventa.

La empresa cuenta además con certificaciones de DJI, pilotos e instructores certificados por ANAC y especialistas en vigilancia aérea.

A dos años de haber iniciado sus operaciones, HDT NewForce busca consolidar su posición en el mercado argentino de DJI Enterprise, con una estrategia basada en la incorporación de tecnología de última generación y el desarrollo de soluciones integrales para empresas y organismos públicos.

La participación en Intersec 2026 dejó, en ese sentido, una de las principales señales sobre el futuro de esta tecnología: los drones ya no son solamente equipos que se despliegan ante una necesidad puntual, sino que pueden convertirse en una primera respuesta ante un incidente y en una herramienta permanente dentro de una operación.

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