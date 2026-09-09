Una tienda de electrodomésticos mantiene una selección de productos nuevos y de outlet, con opciones para la cocina, climatización y ambientes del hogar

A la hora de comprar electrodomésticos, comparar precios y descuentos puede generar un ahorro en el presupuesto del hogar. Electro GV ofrece promociones en productos nuevos y de outlet, con opciones que incluyen heladeras, lavarropas, televisores, aires acondicionados, hornos, anafes, microondas y pequeños electrodomésticos.

Las promociones se pueden consultar en el local de Avenida Caseros 3590, CABA, y en la tienda online. Entre las marcas disponibles figuran Samsung, Whirlpool, Midea, Drean, Candy y Enova, junto con otras alternativas.

Qué electrodomésticos se consiguen hasta con 50% de descuento

Entre los productos con precios promocionales aparecen distintos modelos de Samsung, tanto en la categoría de productos nuevos como en la modalidad outlet. En lavarropas, un equipo de carga frontal de 6,5 kilos con tecnología Digital Inverter se publica a $634.990, frente a los $889.990 del precio anterior.

También se encuentra un Samsung de 9,5 kilos con tecnología Ecobubble a $949.990, frente a los $1.099.990 del precio anterior. Entre los modelos de outlet, hay un equipo de 7 kilos con Ecobubble por $699.990 y otro de 6,5 kilos por $559.990.

Las rebajas también abarcan televisores Samsung. El Smart TV 4K Crystal UHD de 50 pulgadas se ofrece a $699.990, frente a los $979.990 del precio anterior. En tanto, la versión de 55 pulgadas cuesta $799.990, contra los $1.119.990 que registraba previamente.

En el segmento de heladeras, la tienda ofrece una Samsung Bespoke de 457 litros con dispenser, identificada como producto de primera, a $1.249.990. El precio de referencia informado para este equipo es de $1.849.990.

Otra alternativa es una Samsung de 382 litros con dispenser, tecnología No Frost e Inverter, que figura como outlet a $949.990, mientras que el precio anterior publicado es de $1.679.990.

Para quienes buscan mayor capacidad, también hay una Samsung Side by Side de 801 litros a $2.599.990 en versión outlet, frente a un precio anterior de $3.299.990.

Qué ofertas alcanzan a productos de climatización y cocina

La oferta incluye además productos de climatización y cocina de distintas marcas. Entre los aires acondicionados, un Hyundai Inverter de 5000 W se publica a $1.074.990, frente a los $1.449.990 anteriores. En tanto, un Alaska de 3200 W cuesta $594.990, contra un valor previo de $849.990.

En cocinas, la Escorial Master Classic de 56 centímetros se ofrece a $399.990, frente a los $480.000 del precio anterior. También aparece la Escorial Master Style inoxidable multigas a $484.990, contra los $649.990 que registraba previamente.

Entre los electrodomésticos pequeños, un microondas Enova de 20 litros se ofrece a $109.990, frente a los $199.990 del precio anterior. El catálogo también incluye freidoras de aire, cafeteras, pavas eléctricas, licuadoras y otros artículos para la cocina.

Qué hay que revisar antes de comprar un producto en oferta

Las rebajas incluyen tanto productos identificados como "Primera" como unidades de "Outlet Premium", una condición que figura en la descripción de cada artículo. Por eso, antes de concretar la compra, es importante verificar qué categoría corresponde al producto elegido y cuál es el precio de referencia informado.

El catálogo online reúne 284 productos y permite consultar las distintas alternativas por rubro, entre ellas refrigeración, lavado, cocinas y hornos, Smart TV, aires acondicionados, lavavajillas, termotanques y pequeños electrodomésticos.

En cuanto a los envíos, Electro GV realiza entregas a todo el país. Para CABA y GBA, el plazo informado es de 24 a 72 horas hábiles, mientras que para el resto del país se estima entre 3 y 7 días hábiles, según la zona. Los productos tienen 12 meses de garantía, de acuerdo con las condiciones del fabricante.

Respecto de los medios de pago, la tienda online permite abonar mediante transferencia bancaria. En el local también se aceptan efectivo, débito y tarjetas de crédito.