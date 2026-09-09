Apple presentó el iPhone 18 Pro y Pro Max, con mejores cámaras y baterías y potenciados con IA

Los nuevos celulares iPhone de Apple se podrán encargar desde el sábado en la tienda virtual de Apple, y llegarán al mercado el 18 de septiembre

Apple anunció el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max este miércoles. Los nuevos modelos del celular más vendido del mundo están disponibles en negro intenso, plata, "glaciar" y burdeo, con el vidrio trasero a juego con el color del dispositivo. También cuentan con el nuevo chip A20 Pro y, según se afirma, ofrecen la mayor duración de batería jamás vista en un iPhone.

Los nuevos celulares se podrán encargar desde el sábado en la tienda virtual de Apple, y llegarán al mercado el 18 de septiembre con estos valores: el iPhone 18 Pro desde 1.199 dólares la versión de 256 GB, y la versión Pro Max desde 1.299 dólares también con 256 GB.

iPhone 18 Pro. Foto de iProfesional.

Durante la presentación del miércoles, Apple destacó que los nuevos celulares están perfectamente equipados para funcionar con Apple Intelligence y Siri AI, incluidas las voces más expresivas de Siri AI.

El A20 Pro cuenta con una arquitectura totalmente nueva basada en tecnología de 2 nm, al igual que los chips M6. Dispone de una CPU de 6 núcleos, con 2 supernúcleos de "clase escritorio" y 4 núcleos de eficiencia. También incorpora una GPU "significativamente avanzada" con un diseño de 7 núcleos que permite un aumento del rendimiento del 40 %, según Sribalan Santhanam, vicepresidente del grupo de ingeniería de silicio de Apple.

Características del iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto de iProfesional

Además, el iPhone 18 Pro incluye una cámara de vapor de "nueva generación" con una superficie tres veces mayor que la del modelo 17 Pro para ayudar a refrigerar el teléfono móvil. El iPhone 18 Pro ofrece una autonomía para todo el día comparable a la del iPhone 17 Pro Max, según Rich Dinh, vicepresidente de ingeniería de hardware. La reproducción de vídeo alcanza las 36 horas en el iPhone 18 Pro, mientras que el 18 Pro Max llega a las 45 horas. Apple afirma que solo 15 minutos de carga por cable proporcionan 6 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro de perfil. Foto de iProfesional.

Nuevos iPhone 18 llegan con mejoras en cámaras

El iPhone 18 Pro también ofrece la "mayor mejora en la cámara en años", incluida una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable y 6 láminas "más delgadas que un cabello humano". En entornos con poca luz, la apertura se ensancha para dejar entrar más claridad, lo que significa que las capturas en modo nocturno serán más rápidas y de mejor calidad, según Apple.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max llegarán en tres colores. Foto de iProfesional

Los nuevos teléfonos móviles continúan la línea del importante rediseño introducido con el iPhone 17 Pro y Pro Max en 2025. Dicho rediseño sustituyó el titanio por un cuerpo de aluminio, incorporó una cámara de vapor para ayudar a mantener el teléfono refrigerado y añadió una barra de cámara (que Apple denomina "meseta" o "plateau") que se extiende por toda la parte trasera.

Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto de iProfesional

La gama 17 Pro también se había lanzado en un llamativo color naranja, muy acertado y oportuno, además de un elegante plateado y un magnífico azul intenso. La renovación de los iPhone en 2025 trajo consigo la cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles, que permite tomar selfis de gran angular incluso al sostener el teléfono en posición vertical.

Apple presentó el iPhone 18 Pro y Pro Max en el primer lanzamiento bajo la dirección de John Ternus como CEO. Ternus relevó a Tim Cook el 1 de septiembre, fecha en la que Cook pasó a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple.