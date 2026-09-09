El chip S11 habilita Audio Intelligence, una función que usa el micrófono del reloj para trabajar con conversaciones, en los nuevos relojes de Apple

Apple presentó este miércoles los Apple Watch Series 12 y Ultra 4 (a la derecha y a la izquierda en la foto superior, respectivamente) durante una actividad de lanzamiento en su sede en la ciudad californiana de Cupertino, en la que también mostró los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y su primer teléfono móvil plegable, el iPhone Duo. La renovación pone el foco en salud, entrenamiento, autonomía y funciones de inteligencia artificial vinculadas con el audio y las conversaciones.

El Series 12 mantiene el perfil de reloj para un uso cotidiano y masivo, mientras que el Ultra 4 apunta a usuarios que necesitan más batería, resistencia y herramientas para actividades largas. Ambos comparten el nuevo Health Sensing System, el chip S11 y una capa de software pensada para convertir mediciones frecuentes en información útil durante el día.

Qué cambia en salud con los nuevos Apple Watch

La diferencia ya no pasa solo por registrar cuántas veces late el corazón, sino por interpretar qué dicen esos datos. Apple incorporó sensores cardíacos ópticos y eléctricos actualizados, junto con LED verdes más grandes y eficientes. Con ese conjunto, el reloj mide la frecuencia cardíaca cada cinco segundos de manera pasiva durante toda la jornada.

También aumenta la frecuencia de lectura de la variabilidad cardíaca, con mediciones hasta 24 veces más frecuentes. Esa información alimenta "readiness", una función que cruza actividad reciente, carga de entrenamiento, constantes y sueño para entregar una puntuación del 0 al 10, acompañada por una recomendación para encarar el día. El resultado puede cambiar si varían el estado físico o la actividad del usuario.

Ficha técnica de los Apple Watch Series 12. Foto de iProfesional

Qué ofrece el Apple Watch Series 12

El Apple Watch Series 12 sigue disponible en tamaños de 42 y 46 mm. Apple recupera la caja de cerámica, ausente desde el Series 5, en colores blanco perla y azul noche. En las versiones de aluminio aparece Ceramic Shield 2, un material que la compañía presenta como un 60% más resistente que el vidrio Ion-X de la generación anterior.

La autonomía diaria se mantiene en hasta 24 horas. En entrenamientos al aire libre llega a 10 horas y una carga rápida de 15 minutos permite sumar hasta 12 horas de uso. En Estados Unidos, el Apple Watch Series 12 parte de 399 dólares, según la información publicada por las páginas comerciales de Apple.

Qué mejora en el Apple Watch Ultra 4

En el Ultra 4, la batería queda como una de las principales diferencias. Apple promete hasta 50 horas de uso normal y 84 horas en modo de bajo consumo. Una carga de 15 minutos agrega hasta 18 horas de uso. Para entrenamientos prolongados, Extended Workout ofrece hasta 25 horas con GPS y frecuencia cardíaca, mientras que Max Extended Workout eleva el registro hasta 45 horas con posiciones GPS cada segundo.

El Apple Watch Ultra 4 se vende en titanio natural y negro, con orientación hacia deporte, aventura y uso intensivo. En Estados Unidos, su precio inicial es de 799 dólares, de acuerdo con la información de referencias comerciales de Apple.

Ficha técnica del Apple Watch Ultra 4. Foto de iProfesional

Cómo funcionan Siri Recap y Live Rewind

El chip S11 habilita Audio Intelligence, una función que usa el micrófono del reloj para trabajar con conversaciones. Con Siri Recap activado, el Apple Watch puede generar un título y puntos principales al terminar una charla. Live Rewind permite recuperar en texto los 15 segundos previos para revisar algo que acaba de decirse.

Apple sostiene que estas herramientas quedan bajo control del usuario y que el sistema no almacena grabaciones. Según la compañía, el audio bruto se procesa en un entorno aislado del chip y se elimina de inmediato. Las funciones llegarán en beta más adelante y no estarán disponibles al inicio en la Unión Europea.

Funciones de IA en los nuevos relojes de Apple. Foto de iProfesional

Cuándo llegan y cuánto cuestan en Estados Unidos

Apple abrió las reservas de los dos modelos y la llegada a las tiendas está prevista para el 18 de septiembre. En el mercado estadounidense, el Apple Watch Series 12 arranca en 399 dólares y el Apple Watch Ultra 4 en 799 dólares. Esos valores corresponden a los precios iniciales y pueden cambiar según tamaño, conectividad, material de la caja y correa elegida.