Esta tienda bancaria vende en 24 cuotas uno de los celulares con mejor rendimiento

El Banco Nación incorporó a su plataforma de comercio electrónico un celular con una batería de 8500 mAh y un chip de gama alta.

El Xiaomi Poco X8 Pro Max, uno de los celulares de gama media con mejor rendimiento del mercado, cuesta $1.609.400 en la plataforma de comercio electrónico Tienda BNA según el relevamiento de precios de la entidad bancaria realizado por iProfesional en la segunda semana de septiembre de 2026. Este valor representa un descuento directo del 20% sobre su precio de lista de $2.011.800. El descuento se debe a la movida comercial Electro fans, que finalizará el 11 de septiembre.

La entidad comercializa este dispositivo con un esquema de financiación de hasta 24 cuotas sin interés de $67.058,33 al abonar con la billetera Modo y tarjetas de crédito de la entidad. Esta propuesta comercial resuelve de manera inmediata la compra de un teléfono móvil inteligente de prestaciones elevadas sin abonar intereses ni costos financieros ocultos. La posibilidad de fijar el valor de las cuotas a tasa cero representa un alivio directo para el presupuesto mensual frente a las fluctuaciones de precios en el mercado local.

La tienda virtual del banco estatal ofrece la versión en color negro con 256GB de almacenamiento interno y 12GB de memoria RAM. La operación incluye el envío a domicilio a cualquier punto del territorio nacional junto al respaldo de la garantía oficial de la marca en la Argentina. Para acceder a este beneficio comercial en el mercado local, podés consultar las promociones activas en la web de la tienda bancaria.

La plataforma digital simplifica la gestión del pago desde la aplicación móvil BNA+ sin trámites presenciales. Frente al mercado informal o las importaciones particulares sin respaldo postventa, esta alternativa oficial asegura la homologación técnica del equipo en las redes de quinta generación (5G) del país.

¿Qué rendimiento alcanza el procesador MediaTek Dimensity 9500s en juegos y multitarea?

El procesador MediaTek Dimensity 9500s que viene en el Xiaomi Poco X8 Pro Max alcanza un rendimiento de nivel insignia con una destacada estabilidad térmica en juegos pesados y tareas de alta exigencia. Este componente llegó al mercado a comienzos de 2026 como una variante optimizada del chip de gama alta Dimensity 9500. La arquitectura interna del procesador privilegia el uso eficiente de la energía para evitar caídas bruscas de velocidad por temperatura.

La fluidez se mantiene constante incluso luego de sesiones prolongadas de uso sin generar un calor molesto en las manos del usuario. En títulos con altísima demanda gráfica como Wuthering Waves, el celular sostiene una tasa estable de 60 cuadros por segundo en la calidad gráfica máxima. La respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y sin retardos en los comandos táctiles de la pantalla. La cámara de vapor integrada en el interior del chasis ayuda a disipar el calor hacia los bordes externos del teléfono móvil.

Esta solución de ingeniería previene la pérdida de rendimiento cuando el chip trabaja al máximo de su capacidad en aplicaciones pesadas. Los 12GB de memoria RAM permiten ejecutar decenas de aplicaciones simultáneas en segundo plano sin cierres inesperados. A diferencia de otros procesadores de la categoría que sufren bajas de potencia por calentamiento, esta versión de MediaTek preserva su velocidad sin fisuras. El equipo responde con sobrada soltura ante cualquier exigencia de trabajo o entretenimiento.

Xiaomi Poco X8 Pro Max viene en 3 colores, pero la oferta aplica al modelo en negro. Foto de Xiaomi

¿Por qué la batería de 8500 mAh marca un récord de autonomía en 2026?

La batería de 8500 mAh marca un récord de autonomía porque permite superar dos días completos de uso continuo con una sola carga. Esta capacidad colosal supera de forma holgada los estándares habituales de la industria móvil actual en todo el mundo. En pruebas de laboratorio y uso cotidiano intensivo, el teléfono móvil ofreció más de 21 horas y 50 minutos de pantalla encendida. Este registro ubica al dispositivo por encima de la inmensa mayoría de los teléfonos disponibles en el mercado internacional.

Con un patrón de uso moderado que combine mensajería, redes sociales, transmisión de música y llamadas, la batería sobrepasa las 48 horas sin requerir un enchufe. Si salís de tu casa por el fin de semana, podés olvidarte de llevar el cable de carga. El secreto detrás de esta capacidad reside en la tecnología de celdas de alta densidad energética de silicio y carbono. El fabricante acomodó un depósito gigante sin aumentar de forma excesiva el grosor ni el peso final de la estructura.

Para profundizar sobre las opciones de teléfonos móviles con gran autonomía en el mercado argentino, podés leer la nota en iProfesional sobre las mejores alternativas. Esta reserva energética resuelve una de las mayores preocupaciones cotidianas de los usuarios.

¿Qué velocidad alcanza la carga rápida de 100W y qué cargadores admite?

La carga rápida por cable de 100W alcanza el 60% de la capacidad de la batería en apenas 30 minutos a pesar del tamaño gigante del depósito. En menos de una hora, el sistema completa la recarga energética en su totalidad. El sistema de carga resulta compatible con cargadores universales que utilizan el protocolo Power Delivery PPS de alta potencia. De este modo, no dependés de forma exclusiva del cargador original de la marca para obtener velocidades elevadas.

El teléfono móvil suma la función de carga reversible por cable a 27W para transferir energía hacia otros dispositivos portátiles. Podés recargar tus auriculares inalámbricos o el reloj inteligente de un acompañante directamente desde la batería del teléfono. Para preservar la durabilidad de las celdas con el paso de los años, el software incorpora algoritmos de gestión inteligente. El sistema regula el flujo de corriente eléctrica según tus patrones nocturnos de descanso.

El equipo no incluye carga inalámbrica por inducción en la base, una omisión pensada para mantener un costo accesible en el mercado global. De todas formas, la velocidad de la carga por cable compensa esa falta en el uso diario.

Cámaras del Xiaomi Poco X8 Pro Max. Foto de Xiaomi

¿Cómo responde la pantalla OLED de 6,83 pulgadas y sus parlantes estéreo?

La pantalla OLED de 6,83 pulgadas responde con una calidad de imagen sobresaliente gracias a sus colores vivos, negros profundos y un brillo máximo de 3500 nits. El panel resulta muy cómodo de leer incluso bajo la luz solar directa del mediodía en la calle. La tasa de refresco de 120Hz garantiza desplazamientos suaves en la interfaz gráfica y en los juegos compatibles. Para cuidar la vista del usuario en entornos oscuros, suma atenuación PWM de 3840Hz que previene la fatiga ocular nocturna.

La resolución de 1,5K con 1280x2772 píxeles ofrece una nitidez notable en la lectura de textos largos y en la reproducción de video en alta definición. La pantalla aprovecha casi todo el frente frontal con marcos delgados. La compatibilidad con estándares HDR10+ y Dolby Vision realza el contraste en películas y series de plataformas de transmisión digital.

El sonido está a cargo de dos parlantes estéreo con soporte Dolby Atmos que entregan un volumen elevado y gran presencia de graves. La fidelidad acústica es alta, aunque conviene no usar el volumen al máximo para evitar distorsiones sonoras.

¿Cómo funcionan las cámaras fotográficas de 50 MP y la grabación en 4K?

La cámara principal de 50 megapíxeles funciona con gran soltura para tomar fotografías nítidas de día y retratos detallados en escenarios nocturnos. El sensor principal representa el punto más elevado del apartado fotográfico del dispositivo. La segunda cámara trasera es una ultra gran angular de 8 megapíxeles que sirve para la captura de paisajes o fotos grupales con buena luz diurna. En condiciones de poca luz ambiental, la definición de esta segunda lente disminuye de forma visible.

La cámara frontal de 20 megapíxeles logra autofotos bien enfocadas con un modo retrato que separa con prolijidad al sujeto del fondo. El teléfono no posee un lente teleobjetivo dedicado para acercamientos ópticos sin pérdida de resolución. Podés mirar el siguiente resumen rápido con las pruebas de fotos y video.

La grabación de video con el sensor principal alcanza la resolución 4K a 60 cuadros por segundo con una estabilización de imagen correcta. El procesamiento de imagen aprovecha algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el color.

¿Qué soporte de software incluye HyperOS 3 sobre Android 16 a largo plazo?

HyperOS 3 sobre Android 16 incluye cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad para garantizar un uso seguro a largo plazo. Este compromiso prolonga la vida útil del equipo durante varias temporadas. La capa de personalización añade la función Hyper Island para mostrar avisos interactivos en la parte superior del panel. La interfaz cuenta con un diseño de estilo moderno y menús de navegación muy fluidos.

Las opciones de ajuste permiten modificar las pantallas de bloqueo con imágenes con efecto de profundidad y relojes de gran tamaño. Podés consultar el catálogo de lanzamientos de la marca en iProfesional para entender la propuesta de la empresa. El sistema trae algunas aplicaciones adicionales instaladas de fábrica que podés remover en pocos minutos durante la configuración inicial. Tras esa limpieza previa, la navegación diaria resulta ágil y muy estable.

La integración entre el software y el hardware optimiza el consumo energético de los procesos en segundo plano. El sistema operativo aprovecha los núcleos de alta eficiencia del procesador para extender la duración diaria.

¿Conviene comprar el Xiaomi Poco X8 Pro Max en el mercado argentino?

Comprar el Xiaomi Poco X8 Pro Max en el mercado argentino resulta una decisión muy inteligente si buscás potencia, autonomía extrema y pagos en cuotas fijas. La propuesta supera a casi todas las alternativas de costo similar en la plaza local. Poder financiar $1.609.400 en 24 cuotas sin interés de $67.058,33 con tarjetas del Banco Nación permite diluir el costo total con el paso del tiempo. La cuota fija mensual se vuelve cada vez más accesible en el presupuesto familiar.

El equipo supera a sus rivales de gama media en almacenamiento de inicio con 256GB, velocidad de carga por cable y materiales de construcción. La garantía oficial y el respaldo de Tienda BNA otorgan tranquilidad en la transacción comercial. Podés revisar las especificaciones globales del fabricante en la web oficial de Poco Global para corroborar todos sus componentes. Si tus prioridades son la duración de la batería, la velocidad en juegos y la resistencia al agua, este modelo en Tienda BNA representa la compra recomendada de 2026.